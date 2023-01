Chef Yoshi in Gent: sushi en sake in authentieke setting

Het verhaal van chef Yoshi Mizuno kwam me al een tijd geleden ter ore. De man belandde voor en door de liefde in ons land en besloot zijn professionele bagage met ons te delen in zijn eigen Japans restaurant. Aanvankelijk verkocht hij uitsluitend bentoboxen, Japanse lunchpakketten barstensvol smaak, maar hij switcht nu naar sushi en sake. Een blik op de sociale media doet alvast het beste vermoeden: zelfs Vlaanderens bekendste chef schoof hier onlangs de voeten onder tafel.

Die tafel is, zoals het een authentiek sushirestaurant betaamt, een mooie houten toog die zich in een L-vorm door de kleine ruimte beweegt. Wij schuiven aan, worden hartelijk ontvangen en gelijk voorzien van het stijlvolle en overzichtelijke menu. Om niet te verdwalen in vertalingen kiezen wij al snel voor de keuze van de chef of de omakase-formule aangevuld met enkele bijgerechten. Daarbij laten we de enthousiaste bediening een glaasje sake kiezen voor ons en dat met prima resultaat: de beloofde smaken laten uitkomen in het glas is bij sake geen evidentie. Daarbij verschijnt bijna gelijktijdig ons eerste gerecht, een handroll met geelvinmakreel. Die wordt verrassend genoeg geserveerd in onze handen en lijkt wat onhandig te zijn geprepareerd: weinig vulling en onzorgvuldig gewikkeld.

© instagram: @chefyoshi.be

De bijgerechtjes die aansluiten tonen meer metier. Hamachi met dashibouillon en rijst, gebakken zalm met teriyakisaus en wat later ook de kleurige salade met sobanoedels zijn lekker en mooi gedresseerd. Ook de eerste gang sashimi oogt heel erg mooi, maar proeft minder fijn. Merkwaardig dat op dit bord, in principe dus plakjes rauwe vis, de zalm helemaal gaar gebrand is en overheerst wordt door truffel. Een sashimi van tonijn onderging hetzelfde lot: vrijwel helemaal gegaard en voorzien van een stevige kwak mousse van foie gras. Een bijzondere combinatie die ons niet kan bekoren. Na nog meer luchtige handrolls volgt toch nog een echt fijne bereiding: sashimi van sint-jakobsvruchten met een dressing van yuzu is subtiel en origineel.

Het valt ons op dat chef Yoshi vanavond niet aanwezig is en dat verklaart wellicht onze mindere ervaring. Gelukkig is een maaltijd slechts een momentopname en voelt een volgend bezoek mogelijk heel anders aan.