Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: chef-kok Roger van Damme. 'Ik proef het liefst van het lekkere streetfood dat een land te bieden heeft. Daar vind je de echte smaken van een regio terug.'

Het is nog even wachten op de lekkernijen uit de Antwerpse tearoom Désirée, de vernieuwde versie van het bekende Desiré de Lille, maar chef-kok Roger van Damme is volop in de weer om de iconische zaak in ere verder te zetten.

Normaal gezien zou de zaak openen in januari, maar de opening is ondertussen uitgesteld.

'De vergunningen waren niet helemaal in orde, waardoor we niet op tijd met de verbouwingen konden starten. De verbouwingen zijn nu uitgesteld naar januari. Désirée zal daarom opnieuw openen in de zomer van 2020. We zijn momenteel wel erg hard aan het werk om het nieuwe concept tot in de puntjes uit te werken. Vanaf november gaan we eigenlijk al van start: we kochten twee foodtrucks die mensen kunnen boeken voor evenementen.'

Heb je ondertussen nog tijd om van de zomer te genieten?

'Zeker. Ik ben sowieso iemand die niet graag stilzit. Steek me niet een zomer lang in een strandstoel, want dan maak je me echt ongelukkig. Ik moet bezig blijven, van fietstochtjes tot festivals. Het mag van mij hele jaar door zomer zijn, zolang het aangenaam blijft van temperatuur. Ik denk dat we dan een jaar lang zouden lachen. In de winter durf ik al dan ook weleens ontsnappen naar Dubai om de batterijen op te laden.'

Is er een bepaalde plek waar jij elke vakantie zou kunnen doorbrengen?

'De wereld is te groot om telkens naar dezelfde plek te gaan. Soms verblijf ik weleens ergens twee weken, maar ik probeer zoveel mogelijk rond te reizen. Omdat ik dit jaar al veel verre reizen maakte, blijf ik deze zomer iets dichter bij huis. Zelfs als ik van het Noorder- naar het Zuiderterras in Antwerpen loop, heb ik soms het gevoel dat ik op vakantie ben.'

We hoorden nochtans dat je regelmatig naar Barcelona trekt.

'(lacht) Dat klopt. Barcelona is een van de plaatsen waar ik zowel in de zomer als in de winter zou kunnen blijven. Waarom? Ik noem het soms Groot Antwerpen: er is strand, cultuur en enorm veel mooie restaurants. Daarnaast heb ik ook veel vrienden die er iets kochten, waardoor ik regelmatig een weekendje in de stad verblijf.'

Heb je nog reizen in de steigers staan?

'In het najaar, ja. De eerste weken van september ga ik nog in Thailand koken, maar ook Tokio en Miami staan nog op de planning. Ik vind het leuk om vele plekken te bezoeken en dingen te leren. Ik kan bijna het hele jaar door op vakantie. De vele reizen die ik voor mijn werk maak, voelen ook als een vorm van vakantie. Dat is het voordeel als je van je hobby je beroep hebt kunnen maken.'

Welke rol speelt eten bij het kiezen van een bestemming?

'Eten is ontzettend belangrijk, maar ik kies daarbij niet voor de luxerestaurants. Ik proef liever van het lekkere streetfood dat een land te bieden heeft. Daar vind je de echte smaken van een regio terug.'

Aanraders?

'De krabomelet van Jay Fai in Bangkok is een van de dingen die je in je leven gegeten moet hebben. Het gebeurde al vaak dat ik iets bestelde langs de kant van de weg, en smaken proefde die ik nooit zal vergeten. Van een kipsaté in Bangkok tot gekarameliseerde paling die op je tong smelt in Tokio. Of zelfs gewoon een tomaat op een markt in de Provence: eindelijk proef je nog eens wat een échte tomaat is.'

Heb je nog een ander geheim adresje in het buitenland als tip?

'Ses Boques in Ibiza. Dat is een klein openluchtrestaurantje aan het water, een plek die je anders niet snel zou vinden. Het is fantastisch mooi om daar te gaan eten. Zoek maar eens op, dan weet je meteen wat ik bedoel. (lacht)'

Neem je souvenirgewijs ook soms eten mee naar huis?

'Op kleine cadeautjes voor de kinderen na, zijn de souvenirs die ik koop inderdaad meestal etensproducten, van een lekkere thee tot kruiden. Ooit had ik bijvoorbeeld het geluk in Réunion dat ik de vanilleplantages kon bezoeken. Die unieke ervaringen zijn een fantastische aanvulling aan je reis.'

Tot slot een vraag die niet kan ontbreken bij een professionele dessertgod: welke ijssmaak missen we nog om de zomer door te komen?

'Ik denk dat bijna alle smaken er al zijn. Zoek het niet te ver, zou ik zeggen. Hou het bij de simpele en lekkere smaken. Speculaas, vanille en chocolade zullen niet snel hun waarde verliezen. Zelf geniet ik momenteel het meest van yoghurtijs. Dat is lekker fris en met andere woorden ideaal voor bij warme temperaturen.'