Een schoolproject moet jonge Brusselaars warm maken voor producten van eigen streek.

Het project Brussel Lust van Steunpunt Korte Keten heeft in de afgelopen weken 202 witloofboxen, afkomstig van witlooftelers uit de Brusselse rand, verdeeld over 40 Brusselse scholen. Dankzij de ludieke actie hebben 4.325 leerlingen witloof leren telen om hen zo als consument zin te doen krijgen in lokale producten uit de rand.

Woensdag was het de beurt aan de leerlingen van Basisschool KA Etterbeek om aan de slag te gaan met de witloofboxen. Het project Brussel Lust wil in de eerste plaats zorgen dat de producent toegang krijgt tot de Brusselse markt door de consument zin te doen krijgen in de lokale producten die er voorhanden zijn. Want witloof is natuurlijk maar één van de producten die de boeren uit de rand aanbieden. Het aanbod aan groenten, fruit, zuivel, vlees en andere producten is groot en gevarieerd.

Om deze producten in de kijker te zetten, hoopt het Steunpunt Korte Keten dat de kinderen door hun ervaring met de witloofboxen en de boerenstiel zullen optreden als ambassadeurs van de witloof uit de eigen streek.

Het Steunpunt Korte Keten zet met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest specifiek in op de vergroting van de marktkansen voor het voedselaanbod uit de Vlaamse rand rond de hoofdstad. Volgens het Steunpunt Korte Keten kunnen de lokale boeren een grote bijdrage leveren aan het behalen van de Good Food Strategie-doelstellingen die Brussel zichzelf tegen 2035 stelt.