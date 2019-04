Dakmoestuinen: drie pioniers banen de weg naar een groenere stad

Door verloren ruimte te recupereren als moestuin en de oogst recht van de tuin op het bord te serveren, geven stadsboeren de lokale economie een boost.

Stadslandbouw is geen hobby van een stelletje yuppen dat groenten kweekt op het balkon en bij elk tekort naar de supermarkt holt. Het is een goed georganiseerde en duurzame beweging, die via een economische, ecologische, sociale en duurzame aanpak de stad wil vergroenen. Het is een model dat meesurft op de hype van lekker en gezond eten uit eigen tuin en de stedeling in contact wil brengen met de natuur.

...