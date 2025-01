Taart als avondeten: 10 recepten voor een hartige tarte tatin

Om groenten (spruitjes! Witloof!) in te verstoppen en meteen een excuus te hebben om taart te eten als lunch of diner. Tien recepten voor een hartige tarte tatin.

Tarte tatin staat geboekstaafd als een toch nog goed uitgedraaide keukenflater. Of er wat van aan is, maakt helemaal niet uit: de omgekeerde taart is en blijft een goed concept. Stop seizoensgroenten als witloof, spruitjes, uien of wortelen onder het (kant-en-klare) deeg of geef er een net-iets-andere draai mee aan tomaten en asperges. Tien recepten voor tarte tatin waar we ondersteboven van zijn.

Lees ook: De herfst in een taart: 30 recepten voor appelgebak

Tarte tatin: 10 recepten

1. Tatin van gekaramelliseerde uien met krokante ham en feta

Geef de doorsnee ajuin een upgrade in deze hartige tarte tatin met gekaramelliseerde ui, krokante ham en natuurlijk kaas om het helemaal af te maken – een beetje feta maakt sowieso alles beter.

Naar het recept

2. Tarte tatin van spruitjes

Een groentetaart is een interessante manier om deze wintergroente te bereiden op het moment dat je ze stilaan beu raakt. Een likje honing voorziet de spruitjes van een heerlijk karamellaagje. Maak er nog een frisse sla van wintergroen bij en diner is served.

Naar het recept

3. Tarte tatin van asperges en kaas

Asperges in een tarte tatin: het is eens wat anders dan op Vlaamse wijze. Het kruimeldeeg, de groene asperges, feta en parmezaan vormen samen een niet te versmaden taartje.

Naar het recept

4. Tarte tatin met tomaat, tijm en geitenkaas

Deze kraakverse tatintaart is heerlijk tijdens het tomatenseizoen, je kunt er immers al je overrijpe tomaten in kwijt. ’s Winters brengt ze dan weer zon op je bord. Een ambachtelijk geitenkaasje maakt het smakenpalet helemaal af.

Naar het recept

5. Tarte tatin met wortel en honing

Vind je wortelen maar saai? Niet met deze taart: na het bakken komt de vrolijke kant van je baksel naar boven, wat hopelijk aanstekelijk werkt voor je humeur.

Naar het recept

6. Seppe Nobels’ tarte tatin van witloof met bittere chocolade

Als een chef als Seppe Nobels het goed vindt, kunnen we dat moeilijk tegenspreken. Hij bedacht deze originele ondersteboventaart met onze lokale wintergroente en die andere nationale trots – chocola.

Naar het recept

7. Tarte tatin met sjalotten, oregano en geitenkaas

Deze variant met gekaramelliseerde sjalotten en kant-en-klaar bladerdeeg kun je in geen tijd aan tafel presenteren. Verkruimel er net voor het serveren snel nog wat geitenkaas en raketsla over en schuif aan.

Naar het recept

8. Tatin van knolgroenten met sinaasappel en mascarpone

Licht in de winterse duisternis: zuiderse citrusvruchten, mascarpone, balsamico en Griekse yoghurt trakteren winterpenen als pastinaak en wortel op een straal mediterrane zon.

Naar het recept

9. Tarte tatin met paprika en tapenade

Ook deze versie wil het zonnetje in huis zijn. Tapenade, olijven, paprika’s en een rol kruimeldeeg: meer is er niet nodig om deze vrolijke tante aan (de aperitief)tafel te kunnen serveren.

Naar het recept

10. Tatin van witloof met cider en geitenkaas

Opnieuw witloof, maar het is er dan ook het seizoen voor. Deze volledig vegetarische combinatie gaat voor een cider-geitenkaasdressing bij een makkelijke witlooftaart.

Naar het recept

Lees ook:

– Veel gezwam: 30 gerechten met paddenstoelen

– Pret in verspakket: 30 recepten met wintergroenten

– Koken met Pascale, Sandra, Karola of Julie: 45 gezonde recepten

– Oneindige liefde voor taart: 30 recepten voor Pi Day

– Croque met kapsones: 10 gegrilde luxe boterhammen