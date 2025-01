Frans modehuis Y/Project stopt na 14 jaar: wat ging er mis?

Het Franse modehuis Y/Project, dat zijn stempel drukte met avant-gardistische en experimentele modeontwerpen, stopt ermee. Het merk kon geen koper vinden. Op hun website blikt het team dankbaar terug op 14 jaar creativiteit en innovatie: ‘We zijn trots op wat we hebben bereikt.’

Y/Project werd in 2010 opgericht door zakenman Gilles Elalouf en de Franse ontwerper Yohan Serfaty, maar het was de Belgische ontwerper Glenn Martens die het merk sinds 2013 onder zijn vleugels nam en de creatieve koers van het label bepaalde. Martens zorgde ervoor dat het label niet alleen wereldwijd succes boekte, maar ook uitgroeide tot een van de meest invloedrijke merken van zijn tijd.

© launchmetrics.com/spotlight

‘Glenn Martens heeft Y/Project naar een volledig nieuw niveau getild’, zegt Timon Van Mechelen, chef mode bij Knack Weekend. ‘Zijn vermogen om zowel vernieuwende als commerciële collecties te creëren, maakte het merk tot een van de meest relevante spelers in de mode van vandaag. Hij experimenteerde, maar verloor de draagbaarheid niet uit het oog: een zeldzame kwaliteit in een industrie waar vaak een keuze tussen beide gemaakt wordt.’

Onder de leiding van Martens ontving het merk prestigieuze onderscheidingen, waaronder de ANDAM Grand Prize in 2017. ‘Ik vind het belangrijk om de grenzen van de creativiteit te blijven verleggen. Y/Project is eclectischer geworden, veelzijdiger. Onze defilés weerspiegelen de samenleving. Ik kies steevast voor modellen met met verschillende achtergronden. Op mijn catwalk zie je mensen met wie we leven en werken, mensen met wie we feesten, met wie we metroritten delen’, zei hij daar zelf over in een interview met Knack Weekend.

Grote culturele impact, maar financiële tegenslagen

Het tij keerde echter in september 2024, toen Martens bekendmaakte zijn functie als creatief directeur neer te leggen. Het vertrek van Glenn Martens volgt enkele maanden na het overlijden van voormalig CEO Gilles Elalouf. Het merk bleef echter in financiële moeilijkheden verkeren. Ondanks de aanstelling van Pascal Conte-Jodra als CEO in mei 2023, met plannen om de winstgevendheid te verbeteren, bleek het niet genoeg. In februari 2024 werd een belangrijke modeshow afgelast vanwege de ‘onzekere tijden’.

‘De uitdagingen voor onafhankelijke merken zijn momenteel immens’, aldus Van Mechelen. ‘Y/Project is een van de vele labels die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van problemen: stijgende productiekosten, onbetaalde facturen van verdelers, geopolitieke spanningen, inflatie, een energiecrisis en consumenten die de vinger op de knip houden. Dit alles maakt het haast onmogelijk om financieel gezond te blijven, hoe creatief en innovatief een label ook is.’

In september 2024 stopte Y/Project met het betalen van schulden, waarna Marine Pace werd aangesteld als bewindvoerder. Pogingen om een koper te vinden, bleken tevergeefs. In 2023 behaalde het merk nog een omzet van bijna 11 miljoen euro, maar in 2024 zakte dit naar slechts 9,4 miljoen euro. De financiële kloof bleek onoverbrugbaar, ondanks het creatieve succes en de culturele impact dat het merk had behaald. In hun afsluitende boodschap kijkt Y/Project terug op hun prestaties en bedankt het merk alle partners, medewerkers en fans die hen steunden. Vooral Glenn Martens, Pascal Conte-Jodra en mede-oprichter Gilles Elalouf worden geprezen voor hun cruciale bijdragen aan het succes van het merk.

