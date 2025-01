Kobe Desramaults scoort met omakase-formule in Eliane: ‘Het prijskaartje volledig waard’

Net voor de jaarwisseling opende in Brussel het nieuwe restaurant van Kobe Desramaults, die eerder al sterren behaalde met In de Wulf (Dranouter) en Chambre Séparée (Gent). Sinds zijn terugkeer uit Sicilië gonsde het van de geruchten. Toen midden oktober de opening van restaurant Eliane werd bekendgemaakt, zat het meteen vol voor de komende drie maanden.

Desramaults staat bekend als een avant-gardist die niet graag binnen de lijntjes kleurt. Dat blijkt ook uit onze lunch, die begon om half één, eindigde om vier uur in de namiddag, en van begin tot einde betoverde.

Wie erin slaagt een reservatie te bemachtigen, wordt gevraagd het vaste menu op voorhand te betalen. Het prijskaartje is niet min: 285 euro per persoon, eventueel met een wijnarrangement (140 euro) of niet-alcoholisch arrangement (120 euro).

Is het dat waard? Wij antwoorden vol overtuiging drie keer ‘ja’. Ja, voor het enkele uren helemaal weg zijn uit de dagelijkse realiteit. Ja, voor de opeenvolging van intense smaken. Ja, voor de menselijke aanpak.

De drie uur durende lunch betoverde van begin tot einde.

Waar vroeger restaurant Humphrey was, in hartje Brussel, bevindt zich nu een ruimte met lichte gordijnen en planken vol vinylplaten. Het aantal couverts is beperkt tot achttien. Wij nemen plaats aan de toog, vanwaar we een perfect zicht hebben op de open keuken. Het werk van het achtkoppige team lijkt wel gechoreografeerd.

We krijgen achttien hapjes en gerechten geserveerd. Desramaults liet zich inspireren door de Japanse omakase-traditie, waarbij gasten zich laten verrassen door een menu op basis van de meest verse ingrediënten en de creativiteit en expertise van de chef. Welk gerecht ons het meeste zal bijblijven? Een onmogelijke keuze. Misschien de frisheid van de rauwe sint-jakobsschelpen met kaffirlimoen? De referenties aan het culinaire erfgoed van onze hoofdstad in de vorm van een wafel met zee-egel? Al kan het evengoed de roodbaars met cantharellen zijn of het fantastische dessert op basis van rode biet en chocolade, afgewerkt met een sabayon van kriek.

We schreven het al: een onmogelijke keuze.

Lees ook: Geproefd en goedgekeurd: 4 nieuwe restaurants in Brussel