Getest en voorgelegd aan een expert: hoe krijg je langer en voller haar?

Een lange, glanzende haardos wordt nog steeds geassocieerd met aantrekkelijkheid en gezondheid. Dat blijkt ook uit de zoekopdrachten op Google wanneer je ‘haar sneller laten groeien’ intypt. Allerlei producten en technieken beloven tientallen centimeters in minder dan een maand tijd. Wie diep in de buidel tast, mag zelfs een groeispurtje verwachten binnen 24 uur. Hoe herken je de kwakzalvers en, belangrijker nog, wat werkt er écht? Onze journaliste Kathleen Wuyard testte vijf methoden en toetste haar bevindingen bij een expert.

‘Ooit was ik zelf de trotse eigenares van een droomcoupe, maar het verlies ervan is nu al enige tijd pijnlijk tastbaar. Dit artikel is tot stand gekomen na maanden van experimenteren (en fouten maken), in de hoop een goede techniek of effectief product te vinden dat mijn haargroei terug stimuleert. Het resultaat? Een bemoedigende winst van tien centimeter in zes maanden tijd.

Om zeker te zijn dat ik mijn bevindingen niet verwar of me laat misleiden door het placebo-effect, ging ik langs bij Dr. Bruno Slaviero, het hoofd van Medesthétique in Luik. In zijn privékliniek adviseert hij regelmatig mensen met dezelfde klachten. Hij biedt behandelingen die variëren van haartransplantaties en implantaten tot LED-behandelingen.’

1. Vermijd hitte (zoals een haardroger of stijltang).

Waarom? Door je haar bloot te stellen aan hoge temperaturen verdampt het water in je haarvezels sneller. Op lange termijn raakt je hoofdhuid geïrriteerd en worden je haarvezels beschadigd. Het resultaat is een droge, doffe haardos met gespleten punten.

Hoewel er hittebeschermende producten bestaan, zijn ze niet zonder risico. In de herfst van 2023 wees een studie in Environmental Science & Technology uit dat deze producten vluchtige organische stoffen in de lucht kunnen verspreiden. Dit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook slecht voor het milieu.

Mijn bevindingen:

‘Het afscheid van mijn steampod was moeilijk, de overgang lastig. Mijn haar was zo lang met hitte getemd dat de natuurlijke textuur ronduit teleurstellend was (lees: ik liep rond met een pluizenbol op mijn hoofd). Om de verleiding van stylingtools te weerstaan, kocht ik een microvezeltulband om het natuurlijke droogproces te versnellen en te verbeteren. Daarnaast investeerde ik in dure producten die zorgen voor zachtheid en glans zonder een stijltang. Tegenwoordig gebruik ik alleen nog hitte op mijn pony als het écht niet anders kan. Mijn haar is nu beduidend zachter dan vroeger.’

De expert: ‘Dit klopt. Door regelmatig een haardroger of stijltang op hoge temperatuur te gebruiken beschadig je de keratinevezels van je haar, waardoor het droog en broos wordt.’

2. Supplementen innemen.

Waarom? Aime prijst zijn mix van “probiotica, biotine, foliumzuur en rijsteiwitten, die zorgen voor een gezonde hoofdhuid en haargroei bevorderen”. Luxéol combineert “rucola, vitamines en mineralen voor langer, dikker en sterker haar”. Phyto belooft met zijn formule “haaruitval te verminderen, de groei te stimuleren en de dichtheid te vergroten”, terwijl Alline trots is op zijn “keratine van natuurlijke oorsprong, die voor 95% door het lichaam wordt opgenomen”. Voedingssupplementen die je extra haargroei beloven vind je tegenwoordig overal.

Mijn bevindingen: ‘Er zijn zoveel varianten op deze supplementen dat je bijna automatisch gaat geloven dat het een essentiële stap is richting mooier en sterker haar. Op aanraden van verschillende kappers besloot ik te investeren in een doos capsules van Alline. Ondanks de buikpijn die de pillen me bezorgden, heb ik de kuur tot het einde gevolgd.

Uit nieuwsgierigheid naar een ouderwetse remedie, testte ik vervolgens biergistcapsules. Met deze kuur moest ik vroegtijdig stoppen omdat mijn buik er vreselijk opgeblazen van werd.’

De expert: ‘Voedingssupplementen kunnen heilzaam zijn, maar ze moeten gekozen worden op basis van een bloedtest die specifieke tekorten detecteert. Kant-en-klare formules houden te weinig rekening met de werkelijke behoeften van de patiënt. Bijvoorbeeld, de capsules van Alline bevatten geen vitamine D, terwijl deze essentieel is voor haargroei’

3. Siliconen weren

Waarom? Beautymerken zoals Coslys en René Furterer waarschuwen al jaren voor de schadelijke effecten van siliconen. Ze zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar ze geven ook een vals gevoel van veiligheid, omdat ze de werkelijke staat van je haar verbergen. Initieel lijken ze je haar zacht en glanzend te maken, maar op lange termijn werkt dit effect niet meer, omdat ze het haar niet echt voeden.

Mijn bevindingen: ‘Ik testte een haarverzorgingslijn van Nuxe zonder siliconen of sulfaten. Dat is ondertussen iets meer dan een jaar geleden, en ik heb de producten sindsdien al twee keer opnieuw gekocht. Je moet even geduld hebben, want de eerste weken heeft je haar tijd nodig om van de siliconen te ‘ontgiften’, maar daarna maakt het je haar ongelooflijk zacht en glanzend. Als ik nu nieuwe haarverzorgingsproducten koop, controleer ik altijd nauwgezet de ingrediëntenlijst.’

De expert: ‘Het klopt inderdaad dat siliconen het haar niet voeden en slechts tijdelijk de imperfecties camoufleren. Ze verstikken je haar en kunnen zelfs bijdragen aan haaruitval. Milde shampoos (zoals babyshampoo) of micellaire shampoos zijn goede alternatieven.’

4. Het hoofd masseren met een speciale borstel.

Waarom? Volgens In Haircare activeert een hoofdmassage de microcirculatie in je hoofdhuid, wat de haargroei zou stimuleren. Door je hoofdhuid van zuurstof te voorzien zou het sneller de nodige voedingsstoffen aan je haar leveren.

Mijn bevindingen: ‘Ik leerde via Instagram van het bestaan van deze speciale borstels. Tegenwoordig heb ik er twee: eentje in de douche voor tijdens het wassen van mijn haar en een tweede naast de wastafel die ik gebruik voor het slapengaan. Intussen is het een vast onderdeel van mijn routine, waardoor ik het effect minder opmerk, maar toen ik ermee begon, was de impact op het volume en de glans van mijn haar indrukwekkend.’

De expert: ‘Dit is waar. Deze massages stimuleren de microcirculatie van de hoofdhuid, wat de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de haarfollikels bevordert. Een alternatief met een gelijkaardig effect: wissel tijdens het douchen af tussen koud en lauw water.’

5. Een behandeling met LED-licht.

Waarom? Volgens Anika Sekhri, Product Marketing Manager bij het Zweedse tech-beautybedrijf FOREO, zijn de voordelen van rood LED-licht voor de dichtheid en dikte van het haar klinisch bewezen. ‘Net als zonlicht verbetert het verschillende fysieke functies, waaronder de talgproductie. Bovendien heeft het een krachtig stimulerend effect op de dermale papillacellen, die een cruciale rol spelen in de regulering van de haargroei en -cyclus.’ FOREO lanceerde onlangs de LUNA™ 4 Hair, een apparaat dat massage combineert met LED-licht.

Mijn bevindingen: ‘Samen met de Champō-olie en stylingcrème is dit veruit mijn duurste haarverzorgingshulpmiddel, maar ik vind het iedere euro waard. Mijn haar is voller geworden sinds ik het gebruik, en het is inmiddels ook een vast onderdeel van mijn dagelijkse verzorgingsritueel. Mijn partner en ik gebruiken het zelfs om de beurt. Hoe stressvol de dag ook was, na een hoofdhuidmassage is alle spanning verdwenen.’

De expert: ‘Rood LED-licht verbetert inderdaad de microcirculatie in de hoofdhuid en stimuleert het metabolisme van je haarfollikels. Maar dat geldt alleen als je een goed apparaat gebruikt. Alles hangt af van de kracht van de LED-lamp. Een lamp met voldoende vermogen kost al snel enkele honderden euro’s, en helaas vind je op de markt ook veel goedkope modellen die nauwelijks effect hebben. Let dus goed op bij je aankoop.’

CONCLUSIE

‘Sinds het begin van mijn zoektocht heb ik afscheid genomen van de voedingssupplementen en een aantal nieuwe dagelijkse rituelen omarmd. Mijn haar is nu langer en gezonder dan ooit, maar ook donkerder geworden. Voor de centimeters die ik gewonnen heb, heb ik mijn platinablond gekleurde lokken moeten opgeven. Soms betrap ik mezelf erop dat ik terug verlang naar dat kapsel, maar ik denk toch dat mijn inspanningen voor een gezonde coupe en een gezonde hoofdhuid het waard zijn geweest.’

