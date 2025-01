Podcast: drinken we binnenkort alleen nog decakoffie?

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week duikt culinair journalist Barbara Serulus in de foodtrends van 2025.



Wat zullen we eten? Met dank aan TikTok en andere sociale media worden we om de oren geslagen met de gekste hypes op ons bord. Culinair journalist Barbara Serulus zette een stapje terug en analyseerde de onderliggende bewegingen binnen de foodwereld.

Waarom maakt zogenaamde defaïne – of simpelweg: de decakoffie – een opmars? Waarom is het belangrijk dat we de Italiaanse kaas scamorza leren uitspreken? Worden petitfours opnieuw sexy? En lopen we binnenkort allemaal met een glucosemeter rond?

Aan de hand van gesprekken met verschillende experten brengt Serulus de ingrediënten van 2025 in kaart. Smakelijk!

