Efficiënt je kledingkast opruimen in 5 stappen: tips voor een duurzame en georganiseerde garderobe

Je droomt van een goed geordende kledingkast, waarin je ’s ochtends in een wip een topoutfit vindt. De realiteit? Chaos in je kast en verfrommelde kledingstukken verspreid over je huis. Wij zochten uit hoe je het tij kunt keren én hoe je kunt voorkomen dat het weer de spuigaten uitloopt.

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Tijd om die ontplofte kledingkast aan te pakken.

Misschien doe je wel mee aan de No Buy challenge dit jaar, en wil je dus heel bewust alles uit je kledingkast halen. Of is het net tijd om te investeren in stuks die je mist in je garderobe?

Eens goed graven en opruimen in je eigen kledingkast is om verschillende redenen een goed idee. Er liggen heel wat ongedragen stuks in kledingkasten. Zonder overzicht denken we al snel dat we niks hebben om aan te trekken.

Ik dook mijn eigen kledingkast in en bundelde enkele nuttige tips voor wie net zoals ik de uitdaging wilt aangaan.

1. Kies een opruimsysteem dat voor jou werkt

Er zijn online tal van ‘detox’-programma’s voor je kledingkast of opruimtechnieken te vinden. Vele wegen leiden naar Rome. We herinneren ons wellicht allemaal de leuze ‘does it spark joy?’ van opruimgoeroe Marie Kondo.



Mode-onderneemster Lynn Mikolajczak (The Acquired) onderzocht zoveel mogelijk technieken en destilleerde haar eigen detox-systeem. Recent lanceerde ze samen met COSH! de Digital Wardrobe app, een gratis hulpmiddel waarmee je je kledingkast kunt digitaliseren. De tool biedt eindeloos veel outfitinspiratie in je eigen garderobe. We gingen bij haar ten rade voor enkele tips om orde in de chaos te scheppen én testten de app uit.

‘Als startpunt moet je nadenken over de items die je écht draagt . Dit zijn je “go to”- stuks. Het zijn niet noodzakelijk je mooiste of meest geliefde kledingstukken, maar eerder de veilige stuks waar je steevast naar grijpt. Aan de andere kant heb je de “no go”-stuks , wat de items zijn die je (bijna) nooit draagt. Deze deel je op in kledingstukken die je vergeten bent (unknowns), die met het prijskaartje er nog aan (unworns), kledingstukken waar je je ongemakkelijk in voelt (uncomfortables) of waarbij je de vonk niet (meer) voelt (unwanted).’

. Dit zijn je stuks. Het zijn niet noodzakelijk je mooiste of meest geliefde kledingstukken, maar eerder de veilige stuks waar je steevast naar grijpt. Aan de andere kant heb je de , Deze deel je op in kledingstukken die je vergeten bent (unknowns), die met het prijskaartje er nog aan (unworns), kledingstukken waar je je ongemakkelijk in voelt (uncomfortables) of waarbij je de vonk niet (meer) voelt (unwanted).’ Vervolgens kiest Lynn ervoor om de “go to’s” van naderbij te bekijken . Deze stapel deel je op in de stuks waar je van houdt, stuks die je eigenlijk niet meer wilt en de stuks die oud en versleten zijn. Je geliefde stuks, waar je telkens naar grijpt, zullen de basis vormen van je nieuwe, geordende kledingkast. De ongewenste en versleten kledingstukken mogen op de stapel van afgedankte stuks. Zelf houd ik altijd enkele van deze stuks achter de hand voor een vuil klusje, zoals verven, maar beperk deze tot een minimum.

. Deze stapel deel je op in de stuks waar je van houdt, stuks die je eigenlijk niet meer wilt en de stuks die oud en versleten zijn. Je geliefde stuks, waar je telkens naar grijpt, zullen de basis vormen van je nieuwe, geordende kledingkast. De ongewenste en versleten kledingstukken mogen op de stapel van afgedankte stuks. Zelf houd ik altijd enkele van deze stuks achter de hand voor een vuil klusje, zoals verven, maar beperk deze tot een minimum. Kijk nu eens goed naar je “no go’s” stelt Lynn voor. Er zijn twee mogelijke redenen waarom ze op deze stapel liggen. Enerzijds heb je de kledingstukken waarvan je niet weet hoe ze te combineren, anderzijds de stuks die je gewoonweg niet (meer) wilt dragen. ‘De laatste categorie zijn je miskopen, die hebben we allemaal’, stelt de onderneemster ons gerust. ‘Het is heel belangrijk om ze van dichtbij te bestuderen en ze toe te voegen aan je unwishlist – het omgekeerde van een verlanglijst, zodat je deze items nooit meer aanschaft.’ De stuks waar je niet van weet hoe ze te dragen (“ how to’s” ), kunnen uiteindelijk in je stapeltje van geliefde items belanden, dus hou deze nog even bij.

stelt Lynn voor. Er zijn twee mogelijke redenen waarom ze op deze stapel liggen. Enerzijds heb je de kledingstukken waarvan je niet weet hoe ze te combineren, anderzijds de stuks die je gewoonweg niet (meer) wilt dragen. ‘De laatste categorie zijn je miskopen, die hebben we allemaal’, stelt de onderneemster ons gerust. ‘Het is heel belangrijk om ze van dichtbij te bestuderen en ze toe te voegen aan je – het omgekeerde van een verlanglijst, zodat je deze items nooit meer aanschaft.’ De stuks waar je niet van weet hoe ze te dragen (“ ), kunnen uiteindelijk in je stapeltje van geliefde items belanden, dus hou deze nog even bij. Je stapel afdankertjes bestaat nu uit de kledingstukken die te versleten zijn, die je niet (meer) mooi vindt, de stuks die je nooit hebt gedragen om welke reden dan ook en de oncomfortabele items of stuks die je niet meer passen. Onthoud welke stuks je zo graag gedragen hebt dat ze tot de naad versleten zijn en voeg ze toe aan je wenslijstje: dit zijn de kledingstukken die je misschien wilt vervangen tijdens een volgende shoppingtrip. Denk aan een comfortabele marineblauwe trui, die je met heel wat stuks uit je kledingkast kunt combineren of een perfect zittende jeans.

Op TikTok legt Lynn Mikolajczak alle stappen haarfijn uit. Volg haar voor nog meer tips over hoe je een duurzame kledingkast kunt opbouwen.

2. Gebruik de COSH! Digital Wardrobe app om een digitale inventarisatie te maken – dit is minder tijdsintensief dan je denkt

Je kast opruimen en digitaliseren hoeft niet in één namiddag gepiept te zijn. ‘Kijk je op tegen de taak? Begin dan met vijf bovenstuks en vijf onderstuks te digitaliseren en ontdek welke looks je hiermee kunt maken,’ geeft Lynn als raad.

Misschien maak je er wel werk van tijdens het wegleggen van je propere kleding na een wasbeurt? Deze taak moet sowieso gebeuren, waardoor het een ideaal moment is om de “no go’s” eruit te filteren en je geliefde stuks te fotograferen. Een truc die mij hielp, was nadenken waarom ik bepaalde stuks niet wilde digitaliseren. Meestal belandden deze kledingstukken op de stapel om af te danken. De weerstand om ze op te nemen in mijn digitale kledingkast liet me inzien dat het tijd was om er afscheid van te nemen.

In de opruimfase kom je kledingstukken tegen die je wel mooi vindt, maar niet weet hoe je ze moet combineren. De “how to’s” van stap één. Digitaliseer deze items en probeer verschillende outfits uit in de app. Iedere dag krijg je ook een voorstel van de ingebouwde AI-stilist met een outfit op basis van jouw kledingstukken.

Deze aanpak helpt om nieuwe combinaties te verzinnen, maar ook om te ontdekken wat je mist in je kledingkast. Zelf ontdekte ik dat een basic trui in een neutrale tint heel wat problemen kon oplossen: quasi alle broeken en rokken die in de kast bleven liggen, kunnen eindelijk gedragen worden. Plots wordt het aanbod in je eigen kledingkast veel groter, waardoor je geen tien nieuwe stuks aanschaft om de eeuwenoude vraag ‘wat moet ik in godsnaam aantrekken vandaag?’ te beantwoorden.

Tijd om orde te scheppen in de chaos © Cosh

3. Zoek een opbergsysteem dat voor jou werkt



Het is tijd om de kleding netjes op te bergen. Mijn startpunt is een opbergsysteem waar Marie Kondo gillend van zou weglopen. Tijdens stevige verbouwingen belandde een deel van mijn kledingkast in plastic opbergdozen, die in een stofvrije kamer werden gestockeerd. Een ander deel kreeg een plekje in een ladekast in mijn slaapkamer en nog een andere groep kledingstukken hangt in een open reksysteem te blinken. Verre van ideaal, maar dit horrorscenario leert me dat kleding die in het zicht hangt het vaakst gedragen wordt.

Het liefst beschik je over een fantastische dressing of een stijlvolle ingemaakte kast, waar alle kleding duidelijk uitgestald kan worden. Bij mij blijft het voorlopig bij dromen, dus moet ik werken met wat ik heb en orde scheppen in de huidige chaos.

Een tussenoplossing is om seizoensgebonden te werken: tijdens de koude maanden krijgen de warme truien en andere winterse items een plekje in de ladekast in de slaapkamer en op het kledingrek. De zomeroutfits belanden in de dozen, want daar hoef ik toch enkele maanden niet naar te kijken. Wanneer de temperaturen stijgen, wissel ik de kledingstukken zodat ik makkelijker aan m’n zomerjurken kan. De stuks die voor alle seizoenen kunnen, mogen uiteraard altijd in het zicht hangen.

Bij een collega zag ik een fantastisch georganiseerde kledingkast, geordend op basis van kleur. Een leuk idee, want zo maak je snel leuke kleurencombinaties én heb je een goed zicht op welke kleuren je al voldoende of net veel te weinig in je kast hebt hangen. Een andere optie is om te werken volgens het type kledingstuk: alle broeken bij elkaar, alle truien samen, T-shirts op één stapeltje en ga zo maar door. Zoek zeker op welke opties er allemaal bestaan om je kleding op te bergen, zoals de roltechniek voor T-shirts: minder kreukels en een beter overzicht van wat je hebt.

Hoe minder kledingstukken je hebt, hoe makkelijker het is om ze netjes op te bergen. Alleen al daarom loont het om op te ruimen en je nieuwe aankopen te beperken tot goede basics en prachtige stuks die je blijven achtervolgen in je dromen.

4. Wat doe je met je afdankertjes?

Opgeruimd staat netjes, maar wat met de berg kleding die niet terug in de kledingkast mag?

Afhankelijk van de staat van de kledingstukken, heb je verschillende opties. Wat je ook doet, werp nooit textiel in de restafvalzak. Kleding en schoenen moeten apart worden ingezameld, want anders worden ze gewoon verbrand in plaats van kans te hebben op een tweede leven.

Als de stuks nog in goede staat zijn:

Schenken aan vrienden en familieleden. Mooie kleding die je niet meer past of die niet meer aansluit bij jouw stijl kan zo een nieuwe thuis vinden. Zo hangt er meteen een leuk verhaal aan de nieuwe outfit van jouw beste vriendin, nichtje of vader. Zo draag ik met plezier oude jurken van een goede vriendin, terwijl een andere vriendin de stuks draagt waar ik me niet meer in kan wurmen.

Ruilen tijdens een swap/swishing evenement. Ontdek op swishing.be of er in je buurt een ruilevenement op de planning staat of organiseer er zelf een.

Ruilen via een kledingketting. Ontdek via de website van De Transformisten hoe het werkt en of er in jouw buurt al een kledingketting is gelanceerd. In Nederland is dit al populair, dus laat je inspireren door onze noorderburen.

Verkopen via een online platform of bij een fysieke tweedehandswinkel. Rechtstreeks via een fysieke tweedehandswinkel is een goede optie als het gaat om vintage items.

Rechtstreeks doneren bij de Kringwinkel of Oxfam tweedehandswinkel. Zo steun je meteen ook de lokale, sociale economie.

Bij de opvangcentra voor asielzoekers van Fedasil hebben ze soms bepaalde kledingstukken nodig. De noden zijn verschillend van centrum tot centrum, dus check eerst of ze jouw afgedankte spullen kunnen gebruiken.

Als de kledingstukken enkele mankementen hebben:

Stel jezelf de vraag of je ze zou dragen als ze gerepareerd worden. Als je zelf niet handig bent, kun je in de buurt op zoek naar een retouchedienst.

Ontwerpers zoals Andrea Bosmans bieden creatieve oplossingen aan voor je versleten kleding. Contacteer haar als je een tweede leven wilt geven aan bepaalde stuks.

Blijven de stuks op de afgedankte hoop liggen? Vraag in je naaste kringen of iemand ze wilt overnemen, en of ze de stuks kunnen (laten) repareren.

Doneer via een vertrouwde textielcontainer of thuisophaling. Je hebt in ons land zowel sociale als private organisaties die aan textielophaling doen. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij de rode kledingcontainers van Wereld Missie Hulp, de containers van Curitas, de containers van de Kringwinkel of Oxfam of via de thuisophaling van vzw’s zoals de Kindervriend en Mensenzorg.

Als de afdankertjes tot op de draad versleten zijn:

Upcyclen of een DIY-project mee uitvoeren.

Kapot textiel gebruiken als vod in je huishouden.

Doneren via een vertrouwde textielcontainer.

We herhalen: nooit ofte nimmer in de restafvalzak werpen.

Opgeruimd staat netjes © Getty Images

5. Zorg dat je niet opnieuw in de chaos belandt

Koop minder

Overdaad schaadt, en dat geldt ook voor onze kledingkast. Hoe meer kledingstukken we bezitten, hoe minder overzicht we hebben. Bovendien is minder kleding kopen ook beter voor milieu en klimaat. Onderzoekers van het Hot Or Cool Institute in Berlijn ontdekten dat we slechts vijf nieuwe kledingstukken per jaar kunnen kopen om in lijn te blijven met het doel van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Klinkt misschien weinig, maar als je slim shopt, maak je eindeloos veel combinaties met wat je al bezit en je nieuwe aanwinsten.

Ontdek je stijl

Miskopen vermijden gaat veel beter als we weten welke kleding we heel lang zullen koesteren. Tijdens het opruimen wordt hopelijk duidelijk wat we in de toekomst moeten vermijden, zoals trendstukken die totaal niet passen bij de rest van onze garderobe, kleuren die vloeken met ons kapsel, oncomfortabele snits en jeukende materialen. Lynn Mikolajczak geeft als tip om dit soort stuks goed te bestuderen om je eigen unwishlist te maken – het omgekeerde van een verlanglijst. Als je deze lijst in je achterhoofd houdt tijdens het shoppen, zul je minder snel miskopen doen. In de COSH! Digital Wardrobe app kun je ook een quiz invullen om je persoonlijke stijl te bepalen. Die is uiteraard niet in steen gebeiteld, maar zo heb je een houvast.

Koop kwaliteit

Textielinzamelaars zien de kwaliteit van ingezamelde kleding jaar na jaar dalen. De opkomst van (ultra) fast fashion heeft daar uiteraard alles mee te maken, maar ook is er een daling van kwaliteit in het algemeen merkbaar. Hoe sneller je kleding verslijt, hoe sneller je de stuks moet afdanken uiteraard. Investeer daarom in kwalitatieve materialen die je gemakkelijk kunt onderhouden.

Lees ook:



– Bestudeer de stoffen en keer kleding binnenstebuiten: zo herken je kwalitatieve kleding

– Brol kopen maakt niet gelukkig: wat we kunnen leren uit het boek “Less” van Patrick Grant

De werkelijke kost

Een kwalitatief stuk kost wellicht iets meer dan gemiddeld, maar is z’n prijs meer dan waard. Bereken de werkelijke kost van je aankoop door de aankoopprijs te delen door het aantal draagbeurten. Zo zul je merken dat je op lange termijn minder geld uitgeeft als je een paar degelijke stuks koopt in plaats van verschillende stuks van bedenkelijke kwaliteit.

Huren, lenen en delen

Word je erg ongelukkig van het idee dat je minder keuze hebt als je minder kleding bezit? Overweeg dan om kleding te lenen of huren. Dat laatste kan via een abonnement bij het Belgische verhuurplatform Dressr, online via verschillende kanalen of bij fysieke verhuurboetieks zoals Rierie in Leuven. Ontdek via deze link waar je als vrouw kleding kunt huren. Voor mannen blijven verhuuropties helaas doorgaans beperkt tot het huren van kostuums.

Ook dankzij initiatieven zoals de kledingketting kun je een frisse wind doen waaien in je garderobe, zonder nieuwe items aan te kopen.

Digitaliseer je kledingkast



Met de Digital Wardrobe app van COSH! krijgt je een digitaal overzicht van wat er in je kledingkast zit, welke outfits je ermee kunt maken en hoe vaak je deze stuks draagt. Koop je iets nieuws? Laad het dan op in de app, zo kun je meteen zien welke outfitopties er zijn. Via de app vind je bovendien shopadressen met duurzamere opties. Zo kun je je kledingkast rustig, lokaal en duurzaam aanvullen met stuks die je echt nodig hebt of waar je hart sneller van gaat slaan.

