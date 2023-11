Bier zonder buikpijn: glutenvrije bieren geproefd en gekeurd

Waarmee lessen we best de dorst? Onze drankexpert proeft van de laatste trends. Deze week: glutenvrij bier, een uitdaging waarin de ene brouwerij al beter slaagt dan de andere.

‘Glutenvrij bier’. Het klinkt als iets dat slimme marketingjongens hebben bedacht om in te spelen op onze toegenomen interesse in gezonde voeding. Niet onterecht: onlangs nog lazen we dat de verkoop van glutenvrije voedingsmiddelen sinds 2016 is verdubbeld. En dat terwijl het aantal mensen dat werkelijk glutenintolerant is op de vingers van één hand te tellen is – het gaat over hooguit 1 à 2% van de bevolking. Toch is er nog een andere goede reden om aan het glutenvrij brouwen te slaan: leergierige brouwers zien het als een uitdaging, een spannende zoektocht naar creatieve manieren om nieuwe bieren en smaken te creëren. Bij de Brusselse brouwerij La Senne werden we erop attent gemaakt dat sake technisch gezien ook een glutenvrij bier is.

Het is sowieso geen klein bier om op een andere manier te brouwen dan door het klassieke combineren van gerst, tarwe en rogge, omdat gluten op zoveel vlakken invloed uitoefent: het eiwit draagt bij tot de textuur van bier, het bepaalt mee hoe de drank aanvoelt in de mond. Het heeft ook invloed op de schuimvorming: gluten zorgt mee voor de romige schuimkraag die we van een frisse, vers getapte pint verwachten. Ten slotte speelt het een rol in de helderheid van het gerstenat – wat natuurlijk minder uitmaakt voor wie geen bezwaar heeft tegen troebel bier. Moraal van het verhaal: een geslaagd glutenvrij bier brouwen is niet iedereen gegeven. Veel brouwers omzeilen het probleem door gewoon enzymen toe te voegen die de gluten afbreken. Begrijpelijk, maar ook een gemiste kans: wie weet wat voor heerlijke ontdekkingen ons nog te wachten staan wanneer in plaats daarvan met meer alternatieve ingrediënten – zoals mais, sorghum, rijst, gierst, quinoa of boekweit – aan de slag wordt gegaan.

Geproefd en gekeurd: glutenvrij bier

Bier dat is ‘ontgluut’ door enzymen toe te voegen. Lekkere, fruitige smaak met toetsen van mango en ananas. Jammer dat het schuim niet veel voorstelt.

2. APA Gluten Free, Nepomucen, ca. 4,90 euro (500 ml), maltattacks.com

Door een Poolse brouwerij gecreëerde pale ale. Frisse smaak met een vleugje citrus. Dorstlessend, drinkt makkelijk weg.

Glutenvrij bier uit Spaans Baskenland, op basis van gerst, met een alcoholgehalte van 6% en subtiele noten van eucalyptus.

4. Something Unpredictable, Brasserie Mosaïque, ca. 16 euro (75 cl), jajapower.com

Rebelse brouwer die glutenvrij bier creërde op basis van boekweit, op een manier die aan wijn maken doet denken.