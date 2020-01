In vergelijking met tien jaar geleden is de consumptie van vlees gestaag blijven dalen. Zo eet de Belgische consument nu 8,8 procent minder vlees dan tien jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Per Belg werd in 2018 zo'n 75,2 kilogram vlees geconsumeerd, terwijl dat in 2010 nog 82,4 kilogram was. Vooral de consumptie van rund- en kalfsvlees is sterk gekelderd. Die ging tussen 2010 en 2018 met net geen 20 procent naar beneden. Ook de consumptie van gevogelte en schapen- en geitenvlees is alsmaar minder populair. De populaire vleessoort, varkensvlees, houdt zo goed als stand en kende maar een terugval van 2,4 procent.

Lees ook: Lunchinspiratie: vegetarisch broodbeleg

' daling wordt gevoed door maatschappelijke tendensen, zoals bezorgdheid over de impact op het gebied van gezondheid en leefmilieu, en ethische en sociale overwegingen' klinkt het bij de Expertengroep voor het Observatorium van de Vleesmarkt, een onderdeel van de Europese Commissie. Ook de vergrijzing speelt een rol: oudere mensen eten kleinere porties. Tot slot worden steeds meer mensen vegetariër, veganist of flexitariër. Die laatste groep blijft wel vlees eten, maar vervangen het vaker, onder meer door plantaardige alternatieven.

Met deze cijfers volgt de Belg alvast niet de trend in Europa. In 2019 aten de Europeanen per persoon 4,7 kilogram vlees meer dan in 2013.