‘Mijn keuken is een mindfulness-capsule’: 3 kookboekentips van Johannes Verschaeve van boekhandel Paard Van Troje

Voor wie graag kookt is een kookboek vol inspiratie een goede compagnon de route. Maar hoe vind je net dat ene goede boek in de stapels die elk jaar verschijnen? Johannes Verschaeve van boekhandel Paard van Troje tipt zijn 3 favorieten, voor wie net iets meer wil dan de laatste pennenvrucht van televisiekoks.

De kookboekenafdeling van deze vaste waarde in het Gentse boekenlandschap bestaat uit een eigenzinnige selectie esthetische boeken die je niet overal vindt.

Medewerker Johannes Verschaeve: ‘Ottolenghi voert de verkoop aan, maar we vinden het belangrijk om ook meer experimentele boeken aan te bieden. Ons aanbod is heel divers en we verzorgen een aparte sectie voor de vegetarische en vegan boeken.

Veel mensen willen wel goed eten, maar niet lang in de keuken staan. Elke grote naam heeft vandaag dan ook een quick & easy-boek, van Anna Jones tot The Green Kitchen. Dat is best opvallend, want net door koken kun je tijd maken. Mijn keuken is een mindfulness-capsule, waarin ik met één ding bezig ben en verder niets. Zelfs voor een gezinskok als ik is tijd maken om te koken pure ontspanning.

Een goed kookboek is niet alleen een receptenregister en -handleiding, maar stimuleert je ook om gezond en lekker te eten. Deze drie boeken doen dat absoluut.’

Drie favoriete kookboeken van Johannes Verschaeve

kookboek voor een heerlijk chaotisch leven – Martena Duss & Laurence Roothooft

‘Met vilt in alle kleuren van de regenboog knipten en plakten Martena en Laurence heerlijke gerechten (en poedels) bij elkaar. Het resultaat is een heel tof vormgegeven boek waarmee drukbezette mensen de ene dag Italiaans en de andere dag oosters kunnen eten. Het is een boek waaruit ik en veel van mijn vrienden koken.’



The Book of Pasta – Academia Barilla & Dalcò Edizioni

‘De boeken van uitgeverij Phaidon zijn duurder, maar altijd heel mooi. Hier springt de blauwe cover met uitgesneden penne meteen in het oog. En het doet wat een kookboek moet doen: je krijgt intuïtief zin om te beginnen koken. Als vader van twee is pasta altijd een goed idee.’



Quick & Easy Vietnamees – Uyen Luu

‘In de oosterse keuken zie je heel veel mooie covers. Zo ook bij Quick & Easy Vietnamees. Dat helpt zeker bij de verkoop, maar ook die oosterse keukens zelf zijn erg in trek. Dankzij Uyen Luu genieten wij nu ook thuis van heerlijk fris Vietnamees eten vol verse groenten en smaakvolle bouillons.’

