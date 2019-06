Dat de vleesconsumptie in België afneemt, staat vast. Maar hoe gaan slagers hiermee om? Wij spraken met Tom Drubbel van de Antwerpse slagerij Millevaches: 'Vanaf het begin was onze slogan: Eet minder vlees, maar eet beter vlees.'

Natuurvlees

Millevaches heeft intussen twee slagersateliers: een op het Eilandje in Antwerpen en een op de Turnhoutsebaan in Schilde. De organisatie staat bekend om zijn directe lijn tussen boerderij en slager. 'Wij noemen ons vlees natuurvlees, omdat we zelf kiezen voor strenge normen op vlak van diervriendelijkheid', legt Tom Drubbel uit. 'Ondertussen hebben we op de boerderij van Millevaches meer dan 500 hectare voor ongeveer 1030 koeien. Dat betekent dat we bijna een halve hectare per koe hebben.'

...