'Wat ben je met haar op je tanden als je krampachtig naar haar op je hoofd verlangt?'

'Bij elke ludieke commentaar of onschuldige grap over mijn wegebbende kapsel groeit mijn angst om kaal te worden', schrijft Knack Weekend-redacteur Jorik Leemans.

Mijn vader verloor zijn eerste haren rond zijn dertigste levensjaar. De volle, bruine krullenbos die zijn kruin tijdens de jaren tachtig typeerde, maakte stapsgewijs plaats voor een gedeeltelijk haarloos hoofd. Kaalheid is genetisch, zo leerde een spoedbezoek aan dokter Google me toen ik voor het eerst opmerkte dat ook mijn haarlijn aan het verhuizen was. Het is voor dergelijke momenten dat men de woorden 'consternatie' en 'blinde paniek' in het leven riep.

...