De cirkel is rond: 7 nieuwe Belgische circulaire projecten die het voorbeeld tonen

Van tweedehands bouwmateriaal tot herboren servies: deze zeven Belgische initiatieven geven duurzaamheid een creatieve twist. Verspilling? Daar doen zij niet aan mee.

1— Timbr matcht lokale houtaanbieders met houtbewerkers

Timbr heeft als missie de Tinder te worden voor lokale houtbewerkers en -aanbieders. Momenteel is het platform nog in ontwikkeling, maar de initiatiefnemers hopen snel genoeg middelen op te halen om van start te gaan. ‘Zelf werk ik als designer al meer dan tien jaar met lokaal hout, onder de naam Nauwau’, licht medeoprichter Rayah Wauters toe. ‘Mijn man is boomverzorger, dus ik heb het geluk een rechtstreekse houtbron in huis te hebben. Ik wil ook andere houtbewerkers de kans geven om met lokaal hout – dat nu soms verbrand, versnipperd of te laag gevaloriseerd wordt – aan de slag te gaan.’ De start-up ontwikkelde daarom een inventarisatietool voor hout: ‘Onder andere boomverzorgers, stedelijke groendiensten, arboreta, tuinaannemers en bosbouwbedrijven brengen met onze app hun hout in kaart. Afnemers zien op de app wat er in hun buurt wordt aangeboden. Het leuke is dat ze hout kopen met een verhaal. Persoonlijk vind ik dat een grote meerwaarde. Ook voor de eindklant is het fijn om te weten waar je hout vandaan komt.’

timbr.app

2—Stock Antwerpen transformeert afgedankt servies tot pareltjes

Serviezen die op de afvalberg dreigen te belanden krijgen bij Stock Antwerpen een welverdiende tweede kans. Via de Kringwinkel worden afgedankte borden, kopjes en schalen opgepikt, waarna hun versleten glazuurlaag wordt verwijderd. In het Stock-atelier krijgt elk stuk een frisse, eigentijdse glans. Het resultaat? Unieke, verrassende combinaties van servies die niet alleen je eettafel opfleuren, maar ook bijdragen aan een duur­zamer milieu.

Stock Antwerpen blaast oud servies nieuw leven in op een creatieve én duurzame manier. ‘In vergelijking met een traditioneel keramiekproductieproces realiseren we een aanzienlijke besparing’, zeggen co-founders Sander de Clercq en Charlotte Van Hoecke. ‘Zo’n 95% van de benodigde grondstoffen komt uit afgedankte borden. Daarnaast verlagen we het energieverbruik in ons proces met ongeveer 45%, omdat we geen nieuw biscuit (klei) hoeven te bakken.’ Een aanpak die onlangs werd beloond met een Henry van de Velde Award.

stockantwerpen.be

3—Circulair slapen onder Kempische wol van Molwol

Kempische geschiedenis in een comfortabel nieuw jasje, dat is wat Molwol biedt. KEMP vzw herintroduceerde de Kempische Heideschapen nadat ze decennialang uit het landschap waren verdwenen. ‘Deze streek stond bekend om z’n wol- en lakennijverheid. De wol voor de habijten van Nederlandse en Belgische paters kwam uit Mol’, aldus Maarten D’hondt, directeur van KEMP vzw. Intussen begeleiden herders opnieuw schapen door het Kempische landschap, om de biodiversiteit te beschermen. ‘We wilden het Molse erfgoed nieuw leven inblazen.’ Het scheren van de schapen kost in onze moderne tijden vaak meer dan het opbrengt. Om ervoor te zorgen dat de wol niet verloren gaat, richtte de vzw een eigen productielijn op. ‘We willen alles zo lokaal mogelijk houden en werken dus samen met maatwerkbedrijf Lidwina vzw in Mol. Daar worden de hoofdkussens en dekbedden van Molwol gemaakt: een natuurlijke slaaplijn van biokatoen, gevuld met 100% zuivere scheerwol van Kempense heideschapen. ‘Wol is ideaal om onder te slapen, zowel in de zomer als in de winter.’

molwol.be

4—Marmi Skin herwerkt appelresten tot huidverzorging

In een schoonheidsindustrie vol loze claims en greenwashing maakt Marmi Skin de belofte van echte verandering waar. Dit Belgische merk breekt met de gevestigde normen door zich te focussen op upcycling. Een van de kerningrediënten van Marmi Skin is appelcelwater, een waardevol extract dat wordt gewonnen uit de reststromen van appels die overblijven na de productie van appelsap. ‘Waarom zouden we ingrediënten weggooien als ze een waardevolle bron voor huidverzorging kunnen zijn?’ vraagt oprichter Martina Mikles zich af. ‘Upcycling biedt zoveel mogelijkheden om wat normaal als afval wordt gezien, zoals appelschillen en olijfolieresidu, nieuw leven in te blazen.’

Wat Marmi Skin verder onderscheidt is de manier waarop het technologie inzet om de natuur te ondersteunen. In plaats van wilde algen te oogsten, worden Jania rubens-algen, bekend om hun collageenstimulerende werking, op een duurzame manier gekweekt in bioreactoren. ‘We combineren biotechnologie met upcycling om ingrediënten te creëren die goed zijn voor zowel de huid als de planeet’, klinkt het.

marmiskin.com

5—Qijco geeft bouwmaterialen een tweede leven

Qijco is de Belgische marktplaats die de bouwsector een broodnodige groene boost geeft – stel het je voor als Vinted, maar dan voor gereedschap en bouw­materialen. Of je nu een doe-het-zelver bent die op zoek is naar een koopje of een professional die zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen: bij Qijco zit je goed. Het platform maakt het eenvoudig om tweedehands gereedschap en bouwmaterialen te kopen, verkopen of huren. Zo bespaar je niet alleen op kosten, maar draag je ook je steentje bij aan een duurzamer gebruik van de materialen die al voorhanden zijn.

Sinds kort bestaat er ook Qijco Repair, een dienst die gebruikers in contact brengt met reparateurs die hun gereedschap kunnen herstellen en onderhouden. Geen versleten tools die de afvalhoop opzoeken, maar items die opnieuw waarde krijgen. Op die manier timmert Qijco mee aan een circulaire toekomst.

qijco.be

6—Demain Sélection geeft kinderkleding een tweede leven

Demain Sélection is een Belgisch platform voor tweedehands kinderkleding, opgericht door twee mama’s, Philippine François en Florence De Clercq. Hun missie? Betaalbare én duurzame mode aanbieden en tegelijkertijd de overconsumptie een halt toeroepen. Het platform, dat zowel een webshop als een fysieke winkel in Brussel heeft, biedt meer dan 12.000 items aan – van merken als Bellerose tot Petit Bateau. Onlangs werd Demain Sélection bekroond met de Belgian Impact Startup Award voor hun circulaire aanpak. En ze stoppen niet: onlangs namen ze de Franse speler By bamboù over, waardoor ze het grootste online kidswearplatform werden, met meer dan 27.000 items voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Duurzaam, betaalbaar en trendy: de moeders achter Demain Sélection maken het mogelijk.

demainselection.com

7—COSH! Digital Wardrobe helpt je duurzamer shoppen

De COSH! Digital Wardrobe-app helpt gebruikers om duurzamer met mode om te gaan. De app is het resultaat van de samenwerking tussen Niki de Schryver, oprichter van het duurzame shopping­platform COSH!, en Lynn Mikolajczak, die in 2022 de digitale kledingkast The Acquired lanceerde. De ondernemers combineren verschillende tools om het meeste uit je kledingkast te halen. Met foto’s van je kleding stel je outfits samen, maar track je ook hoe vaak je bepaalde stukken draagt en hoe je eigen garderobe matcht met nieuwe aankopen. Op basis van quizjes bepaal je je stijlprofiel, wat resulteert in minder miskopen. Niki de Schryver legt uit dat deze aanpak ook geld bespaart. ‘De meeste mensen dragen maar 20% van hun kledingkast. Met de app stijgt dat voor de gemiddelde consument naar 65%.’ Mikolajczak stelt dat je met het gebruik van de app ook gemakkelijker spaart voor een duurzaam item. ‘Door de cost per wear op je scherm te volgen, ontdek je dat deze aan­kopen het meer dan waard zijn.’ Meer verantwoord shoppen wordt bovendien extra gemakkelijk dankzij de info over adressen met een duurzamer aanbod in de app.

cosh.eco/cosh-digital-wardrobe