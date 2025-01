Extinction Rebellion en Attac voeren actie tegen fast fashion in Brussel

Een dertigtal leden van Extinction Rebellion en Attac hebben zaterdagnamiddag op het Muntplein in Brussel, vlakbij de Nieuwstraat, actie gevoerd tegen ‘fast fashion’. De actievoerders maakten een lange ketting van tweedehandskledij en zongen liederen waarin ze de mode-industrie op de korrel namen.

‘Het publiek moet zich bewust worden van de mensenrechtenschendingen, de aantasting van het milieu, en de andere rampzalige gevolgen van overconsumptie en het gebrek aan normen in de mode-industrie’, klonk het bij de betogers.

‘Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties is de mode-industrie ’s werelds op één na grootste verbruiker van zoet water en verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen’, zegt een woordvoerder van de actievoerders. ‘Dat is bijna twee keer zoveel als de luchtvaart en de scheepvaart samen. De huidige modemarkt wordt gedomineerd door grote fast-fashionbedrijven die hun kleding produceren in landen met weinig of geen milieunormen en waar arbeiders niet eerlijk worden betaald.’ ‘De soldenperiode is een vreselijke periode op dat vlak’, zegt betoogster Chatrane. ‘Winkels legen hun rekken en vullen ze dan opnieuw met nieuwe kledij, een onophoudelijke cyclus van consumptie, en dan nog van kledij van slechte kwaliteit. We willen mensen aansporen na te denken over wat ze kopen, zodat ze minder kopen, kledij van betere kwaliteit kopen, die dan misschien wat duurder is maar ook en vooral duurzamer.’

‘Veel mensen brengen hun kleren na een tijd naar een recyclagecontainer of tweedehandswinkels, maar tweedehandswinkels worden overspoeld en geraken die kleren ook niet meer kwijt’, gaat Chatrane verder. ‘Ofwel is de kledij van zo’n povere kwaliteit dat ze niet kan verder verkocht worden. En wat in de winkels niet verkocht geraakt, komt uiteindelijk terecht op gigantische vuilnisbelten in Afrika, of wordt daar met massa’s verbrand. Daar moet een einde aan komen.’