Zijn duurdere haarborstels effectief beter voor je haar?

Met dank aan sociale media zijn luxe haarborstels een statussymbool geworden. Maar zijn ze ook beter dan de goedkope supermarktvarianten?

Als we beauty-influencers mogen geloven is de sleutel tot weelderige lokken niet noodzakelijk een duur haarserum. Wat is dan wel het wondermiddel? Een borstel van zwijnenhaar, volgens online haargoeroes. Zij zweren in het bijzonder bij het Britse merk ­Maison Pearson, opgericht in 1883, dat op sociale media inmiddels een cultstatus bereikt heeft. Met houten handvatten, natuurlijk zwijnenhaar en de belofte van gezonder en glanzender haar worden hun borstels in de markt gezet als de ultieme luxe. ‘Of je er ook echt baat bij hebt, hangt af van je haartype’, nuanceert hair educator Sil Colson van het Belgische merk Mellon Care. ‘Borstels van merken zoals Maison Pearson zijn van zeer hoge kwaliteit. Ze gebruiken veel natuurlijke materialen, zoals dus zwijnenhaar, die de structuur van menselijk haar nabootsen. Dit helpt om talg gelijkmatig te verdelen, wat je haar een gezonde glans geeft. Voor fijn en sluik haar is zo’n borstel een uitstekende keuze.’

Zwijnenhaar lijkt op het eerste gezicht een superieur materiaal, maar wat voor het ene haartype werkt, kan voor het andere tegenvallen. ‘Voor dik haar zijn synthetische borstels met nylon of plastic, eventueel gecombineerd met zwijnenhaar, de betere keuze. Ze bieden meer stevigheid en grip, terwijl een borstel met alleen zwijnenhaar vaak te zacht is’, zegt Quirina Heylen, krulkapper bij Mellon Care. ‘Net daarom bieden veel luxemerken naast natuurlijke borstels ook synthetische- of combinatievarianten aan.’

Of een borstel dan ook echt bijdraagt aan de gezondheid van je haar? Dermatoloog dr. Thomas Maselis betwijfelt het. ‘Je haar wordt eigenlijk al onder je hoofdhuid gevormd, een borstel – duur of niet – heeft daar geen invloed op’, legt hij uit. ‘Wat wel invloed heeft, zijn hoofdmassages: die kunnen de doorbloeding stimuleren en mogelijk de haargroei bevorderen. Een borstel doet dat niet.’

Volgens Sil Colson is soms zelfs geen enkele borstel de beste keuze: ‘Als je haar textuur heeft, is droog borstelen geen aanrader. Klitten horen er nu eenmaal bij’, zegt ze. ‘In dat geval is het beter om je vingers te gebruiken om de knopen voorzichtig los te maken, om haaruitval en breuk te voorkomen.’

Conclusie?

Niet waar: ‘Luxeborstels kunnen helpen om talg gelijkmatig over je haar te verdelen, wat het haar doet glanzen, maar gewone borstels doen dat ook. Sterker nog, je haar doet dat van nature al’, vertelt Thomas Maselis. ‘Borstels van merken als La Bonne Brosse en Maison Pearson zijn goed, en de investering waard als jij ervoor wilt betalen, maar ze zijn absoluut geen must. Het belangrijkste is dat je je haar op de juiste manier borstelt en voorzichtig te werk gaat, zodat je je hoofdhuid niet beschadigt.’

