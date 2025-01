Wat je op je lippen smeert, kan het verschil maken tussen een zachte, gehydrateerde huid en pijnlijke scheurtjes. Zeker nu de winterkou toeslaat, wordt een goede lippenbalsem een onmisbare bondgenoot. Maar welke balsems zijn een zegen voor je lippen, en welke kun je beter links laten liggen? Wij vroegen het aan drie experts en namen zelf de proef op de som.

Het allerbelangrijkste bij het kiezen van een lippenbalsem? De ingrediënten. Laat je niet te veel verleiden door de verpakking of de mooie beloftes erop, maar kijk vooral naar wat er écht in zit. ‘Je balsem bevat idealiter hydraterende bestanddelen die de huid voeden en beschermen, zonder de schadelijke stoffen die je liever vermijdt. Zeker nu de kou je lippen uitdroogt en de droge binnenlucht zijn tol eist, is het kiezen van de juiste balsem belangrijk om je huid gehydrateerd en gezond te houden.’, zegt dermatoloog Dr. Samira Baharlou.

De sterren van een goede balsem

Goede ingrediënten waar je de bal nooit mee kunt misslaan, zijn bijvoorbeeld cacaoboter en sheaboter. Ze verzachten de lippen en beschermen tegen uitdroging. Bijenwas is ook een winnaar: ‘Het vormt een natuurlijke barrière die vocht vasthoudt zonder de lippen vet of plakkerig te maken’, zegt Dr. Baharlou. ‘Vitamine E is eveneens een aanrader: deze antioxidant helpt de huid herstellen en beschermt tegen schade door vrije radicalen. Voor een extra kalmerend effect kun je balsems met aloë vera kiezen, die irritaties verzachten. En natuurlijke oliën zoals kokosolie, amandelolie en jojoba-olie zijn ideaal om de lippen intensief te voeden zonder de huid te verstoppen.’

Wat je beter vermijdt

Ook cosmetisch wetenschapper en apotheker Dea Zhilivoda heeft een paar waardevolle tips: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar water-in-olie formules, waarbij water opgesloten zit in olie. Dit zorgt voor een rijke, voedende textuur die de huid langdurig hydrateert en beschermt tegen vochtverlies.’ Ze raadt ingrediënten zoals sheaboter, panthenol, bisabolol, castorolie en glycerine aan voor optimale hydratatie. ‘Balsems in vloeibare vorm zijn vaak effectiever dan sticks.’

Minder goed voor je lippen zijn aroma’s en parfums. ‘Die voegen weinig toe aan lippenbalsems en kunnen eerder irriterend werken. Ook plumping-ingrediënten die tegenwoordig heel populair zijn, zoals cayenne, zie ik liever niet. Dat is vaak veel te agressief voor je lippen en het draagt niets bij.’ Wat je op je lippen smeert, komt uiteindelijk ook in je lichaam terecht. Het advies van zowel Zhilivoda en Baharlou: kies voor pure, natuurlijke ingrediënten en laat de synthetische toevoegingen achterwege. Zo blijf je het hele jaar door genieten van zachte, gezonde lippen, zelfs in de meest gure wintermaanden.

Ook dermatoloog Dr. Bracke van De Huidkliniek deelt 5 extra tips voor het kiezen van de juiste lippenproducten:

1. Vermijd langhoudende lippenproducten:

‘Deze kunnen schadelijke ingrediënten bevatten die je beter kunt vermijden. Controleer altijd de ingrediëntenlijst voor mogelijke risicofactoren.’

2. Kies voor hydraterende ingrediënten:

‘Ingrediënten zoals hyaluronzuur, glycerine en vitamine E bieden bewezen hydratatie en ondersteunen de huidbarrière.’

3. Let op de cumulatieve blootstelling aan schadelijke stoffen:

‘Sommige schadelijke stoffen, zoals lood, kunnen zich opstapelen in je lichaam, ook al zijn de concentraties in lipproducten vaak laag. Kies voor natuurlijke ingrediënten om het risico te minimaliseren.’

4. Zonnebescherming voor de lippen:

‘Gebruik het hele jaar door, en vooral in de zomer, balsems met een zonnebeschermingsfactor (SPF).’

5. Vermijd titaniumdioxide en chemische UV-filters:

‘Zinkoxide is een veilige keuze voor bescherming tegen UV-straling. Maar titaniumdioxide kan gevaarlijk zijn bij inslikken en is sinds 2022 verboden in voedingsmiddelen in de EU. Chemische filters zoals oxybenzone kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en ophopen in het lichaam.’

1. Paula’s Choice: Pro-Collagen Petite Glass Balm

— Belofte

Deze balsem belooft zichtbare resultaten met een mix van peptiden en plantaardige extracten. Met een niet-plakkerige, glanzende finish zouden je lippen voller en gladder ogen, tot wel 24 uur na één applicatie.

— Ingrediënten en verpakking

De formule bevat 29 ingrediënten, waaronder AHA, hyaluronzuur, peptiden en vitamine E. Het is vrij van alcohol, parfum, olie, parabenen, siliconen en sulfaten. Het steringrediënt, tridecapeptide-1, belooft fijne lijntjes te verminderen en de lippen zachter en voller te laten lijken.

De verpakking is slim ontworpen: een tube met een applicator die de vorm aanneemt van je lip, en waaruit je de balsem direct aanbrengt. Dit maakt het aanbrengen netjes en eenvoudig, maar delen met anderen is minder hygiënisch.

— Gebruik en ervaring

Het kost wat moeite om de balsem uit de tube te krijgen, maar dat is eerder een pluspunt. Een kleine hoeveelheid biedt namelijk meer dan voldoende dekking. De textuur doet denken aan een traditionele lipgloss: een (heel) klein beetje plakkerig, maar luchtig en comfortabel. Het voelt als een rijke, beschermende laag over je lippen, ideaal voor koud weer. Opvallend is dat het op sommige momenten een beetje korrelig voelt, iets wat af en toe voorkomt bij peptidenrijke lipproducten (zoals die van het merk Rhode, zo luidt het op TikTok).

Qua hydratatie doet het zijn werk prima, maar opnieuw aanbrengen is regelmatig nodig als je de hele dag door bescherming wil. Het beste aspect is het visuele effect: de lippen lijken voller, de contouren beter zichtbaar, en in combinatie met een lipstick is het resultaat prachtig.

— Verdict

Het mooiste aan deze balsem is het directe effect: je lippen voelen meteen gehydrateerd en zien er voller uit na amper één gebruik. Minder fijn is het korrelige gevoel dat soms ontstaat, vooral in combinatie met andere producten. Al bij al een goede keuze voor een instant plumping look.

— Prijs

€29,00 voor 15 ml, paulaschoice-eu.com

2. La Rosée: herbruikbare lippenbalsem stick

— Belofte

Met honderd procent natuurlijke ingrediënten, waaronder sheaboter, zou deze lippenbalsem een voedende, niet-klevende textuur moeten bieden die je lippen een matte finish geeft.

— Ingrediënten en verpakking

De formule bevat onder andere sheaboter, castorolie, candelillawas en vitamine E (tocopherol), ingrediënten die allemaal veganistisch en biologisch afbreekbaar zijn. Shea- en castorolie zouden de lippen moeten voeden en beschermen, terwijl de candelillawas en carnaubawas een beschermend laagje vormen.

Wat de verpakking betreft, is deze vergelijkbaar met een klassieke Labello. Maar in tegenstelling tot die laatste, is deze wel hervulbaar. Het is een klassieke stickformule die zeer gebruiksvriendelijk is, maar dat maakt het niet per se hygiënisch voor wie het product wil delen.

— Gebruik en ervaring

Deze stick is eenvoudig aan te brengen met één veeg over de lippen. Wat betreft gebruiksgemak zit het goed. De textuur is zacht en olieachtig. Het product biedt een beschermend laagje, maar het duurt vrij lang voor het intrekt. De matte finish is handig voor wie geen fan is van een glossy finish, maar persoonlijk miste ik de levendigheid die je lippen met balsems doorgaans krijgen.

— Verdict

Dit is een no-nonsense lippenbalsem, het is geen revolutionaire innovatie, maar het doet wat het moet doen en het is een duurzame keuze voor dagelijks gebruik. Voor wie echter op zoek is naar echt langdurige verzorging of een beetje glans, is dit niet de ideale optie. Zoek je een balsem die je graag met anderen wil kunnen delen? La Rosée heeft ook een ‘SOS herstellende’ balsem in de vorm van een potje, qua textuur lijkt het ontzettend op de stick.

— Prijs

€6,95 voor 15 ml, larosee-cosmetiques.com

3. Yves Rocher lippenbalsem met kokosgeur

— Belofte

Yves Rocher belooft zachte en gevoede lippen dankzij deze lippenbalsem met een ‘verslavende kokosgeur’. Met 97 procent ingrediënten van natuurlijke oorsprong, een smeltende textuur en een onweerstaanbare geur zou dit een clean en budgetvriendelijk alternatief zijn voor de klassieke lippenbalsem.

— Ingrediënten en verpakking

De stick oogt eenvoudig en doet denken aan een klassieke Labello, met als extra troef een vrij intens parfum. De ingrediëntenlijst is relatief clean: ricinusolie, kokosolie en bijenwas vormen de basis, aangevuld met geurstoffen. Toch is het vermeldenswaardig dat niet iedereen fan is van parfum in lipverzorging, zeker niet bij droge of gevoelige lippen.

— Gebruik en ervaring



De textuur van deze balsem is verrassend licht en dun. Bij het aanbrengen voelt het meer als een beschermende laag dan als een formule die echt hydrateert. Voor de gure winterdagen is dat wat te mager. Het mist de intensiteit die je nodig hebt wanneer je huid echt om bescherming schreeuwt. Aan de andere kant, de kokosgeur is een waar tropisch ontsnappingsmoment, een welkome geur in de somberheid van de winter.

— Conclusie

Als je houdt van een exotische geurervaring, is dit een leuke keuze. De geur is zeker een verfrissende twist, maar qua verzorging schiet het wat tekort. De hydratatie die het biedt is te oppervlakkig voor droge of beschadigde lippen, waardoor het minder geschikt is voor de winterkou. Het is een frisse, geurige variant van de klassieke supermarktstick, maar verwacht geen wondermiddel tegen de gure temperaturen.



— Prijs

€2,99 voor 4,8 gram, yves-rocher.be

4. Bioderma Atoderm Stick Lèvres

— Belofte

Bioderma positioneert de Atoderm Stick Lèvres als dé redder voor droge en gevoelige lippen. De balsem belooft langdurige hydratatie, onmiddellijke verlichting en een zachte, comfortabele textuur die geschikt is voor dagelijks gebruik. Zelfs de meest kwetsbare lippen zouden hiermee beschermd en gekalmeerd worden.

— Ingrediënten en verpakking

De verpakking is strak en functioneel, typisch voor Bioderma. Een fijn detail: het schuine opzetstukje maakt aanbrengen bijzonder aangenaam, wat meteen een pluspunt is.

De ingrediëntenlijst roept echter gemengde gevoelens op. De formule bestaat voornamelijk uit minerale oliën (Paraffinum Liquidum, Paraffin) en synthetische waxen, die vooral een beschermend laagje creëren in plaats van intensief te voeden. Gelukkig bevat de stick ook sheaboter en bijenwas, die wel gekend zijn om hun voedende eigenschappen. Minder charmant is het parfum – een risico voor gevoelige lippen – en het gebruik van BHT, een controversieel conserveringsmiddel.

— Gebruik en ervaring

De textuur is stevig, maar smelt bij contact met de lippen tot een zachte, comfortabele laag. Hij voelt prettig aan, niet plakkerig, en blijft lang zitten. De stick biedt een duidelijke barrière tegen uitdroging, wat hem ideaal maakt voor koude, gure dagen. Hydraterend en voedend? Niet echt. Maar als bescherming tegen barstjes en uitdroging doet hij zijn werk.

— Verdict

Deze balsem een betrouwbare keuze voor een snelle beschermingsboost, maar minder geschikt als ultieme lipverzorger. Ik gebruik het als tweede laag bovenop een hydraterende crème zodat ik een stevige barrière heb tegen uitdroging.

— Prijs

€7,45 voor 4 gram, bioderma.be

5. Celestetic: Lip filler advanced lip care

— Belofte

Celestetic positioneert de Lip Filler Advanced Lip Care als een alles-in-één wonderbalsem. Hydratatie, regeneratie én vollere lippen – dankzij actieve ingrediënten en peptiden zou dit product je lippen niet alleen verzachten en beschermen, maar ook een jeugdige, vollere uitstraling geven. Maar zoals bij veel producten met grote beloftes, is de vraag: maakt het die waar?

— Ingrediënten en verpakking

De ingrediëntenlijst balanceert tussen innovatie en marketing-speak. De balsem bevat: Shea Butter en vitamine E, die lippen voeden en beschermen – klassiekers die hun waarde al bewezen hebben. Volufiline, een plantenextract dat vetcellen stimuleert voor een subtiel volumeeffect. Revinage een zogenaamd mild alternatief voor retinol, belooft elasticiteit zonder irritatie. Peptiden, die de collageenproductie zouden stimuleren, zijn ondertussen een vast ingrediënt in veel luxeproducten.

Hoewel de formule klinkt als een droom, roept de naam ‘Lip Filler’ verwachtingen op die waarschijnlijk meer marketing zijn dan realiteit. De tube is handig in gebruik, maar de dosering is tricky: druk te hard en je hebt meteen een klodder te veel.

— Gebruik en ervaring

De textuur is dik en voelt rijk aan. Het creëert een beschermend laagje dat heel lang blijft zitten, ideaal voor barre weersomstandigheden of als basis onder een lipstick. De hydratatie is degelijk, maar niet uitzonderlijk. Mijn lippen zien er optisch effectief iets gladder en voller uit bij het aanbrengen. Het is echter geen product dat je onopvallend kunt aanbrengen onderweg – het is zeer glossy en valt op (meerdere mensen vroegen wat ik droeg die dag).

— Verdict

Deze balsem werkt zowel beschermend als verzorgend. Het voegt ook een vleugje luxe toe aan je routine. Je krijgt er gladdere, gehydrateerde lippen van en een subtiel volume-effect. Het is ideaal voor wie naast verzorging ook een beetje glamour wil. Alleen moet je wel bereid zijn om meer te betalen dan de gemiddelde balsem.

— Prijs

€16,00 voor 15 ml, celestetic.be

