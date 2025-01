Rotterdam in bloei: drie nieuwe hotspots in de Maasstad die je smaak en zintuigen prikkelen

In 2025 legt Rotterdam de lat hoger: in de stad wacht een wervelwind aan nieuwe ervaringen. Drie redenen om dit jaar een tripje te plannen.

1—Hedendaags Chinees

© GF

De Chinese gastronomie is onterecht wat onbemind en daar wil Rotterdamse chef en horecafiguur Alexander Wong met zijn restaurant Xīn verandering in brengen. Wong brengt Chinese smaken met een vleugje hedendaagse pit in een hip kader want zijn restaurant grenst aan de lobby van het mooie Supernova hotel. Geen toeval dat Xīn ‘nieuw’ betekent in het Chinees. Maar wat wij vooral onthouden: het is hier lekker!

2—Zilveren glijbaan

© GF

Rotterdam krijgt in de lente een wereldprimeur met FENIX, een museum dat met kunst over migratie zal vertellen. Naast wisselende kunstcollecties verspreid over een oppervlakte van maar liefst 16.000 m2 komen er ook intrigerende installaties zoals een kofferdoolhof of Tornado, een architectonisch meesterwerk van MAD Architects dat als een zilverkleurige glijbaan uit het gebouw omhoog kronkelt. FENIX ligt aan de Maas en het spectaculaire uitzicht over rivier en stad krijg je er zomaar gratis bovenop.

Verwachte opening in mei, fenix.nl

3—Kurk en kleur

© GF

Rotterdam is hot en dat vertaalt zich in de hotels die openen. The Usual in het hart van de stad is zo’n hotel waar elke hoek je oog streelt. Het interieur is een mix van een beetje kurk met een beetje kleur. Ze zijn ook ecominded, want ze draaien op groene energie en waterbesparende technieken. The U Bar in de lobby is een coole plek om te hangen en ontbijt, lunch, diner of snacks mee te pikken. Ook cool is dat je hier pods met stapelbedden kunt boeken; hier slaap je groen zonder dat je bankrekening rood wordt.

Vanaf 53 euro per nacht in een tweepersoonspod of 77 euro in een tweepersoonskamer, theusual.com

