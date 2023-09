Queen C Cosmetics is de nieuwe Belgische inclusieve make-uplijn: ‘Klassieke oogschaduw doet mensen met een donkere huid geen recht aan’

Als je een donkerder huidskleur hebt, is de kans groot dat traditionele oogschaduwkleuren er vaak grauw uitzien op je oogleden. Coco, bezieler van het Belgische merk Queen C Cosmetics, kent dat probleem maar al te goed. Daarom heeft ze onder meer nieuwe oogschaduwpaletten gelanceerd met intense pigmenten die lang meegaan. “Ik wil niemand uitsluiten, deze producten zijn voor iedereen bedoeld”.

Je jongleert tussen verschillende banen en bent ook nog eens een alleenstaande moeder. Dat klinkt als een behoorlijk hectisch leven. Wat heeft je gedreven om daarnaast ook je eigen beautymerk te lanceren?

Coco: “(lacht) Ik ben de hele dag druk in de weer. Daarom heb ik eigenlijk geen tijd om uren te spenderen aan mijn beautyroutine. En dat is precies waarom ik mijn eigen lijn wilde lanceren. Ik was namelijk al heel lang op zoek naar handige producten die heel lang houden, en ook nog mooi op mijn huid staan. Want dat is niet zo eenvoudig als je zou denken.”

Wat bedoel je?

“Ik ben van Afrikaanse afkomst en heb een donkere huid. Mijn huid is zelfs erg donker, in vergelijking met andere mensen. En dat maakt het ontzettend moeilijk om kleuren te vinden die bij mijn tint passen. Als ik blauwe oogschaduw draag, lijkt het grijs. Als ik roze draag, lijkt het grijs. Het maakte niet uit hoe mooi of helder de kleuren op de paletten leken, ze passen gewoonweg niet bij me. Dat was enorm frustrerend. En na wat rondvragen bleek dat een probleem te zijn bij veel mensen met verschillende roots.”

Zoals perzikkleurige blushes die gewoon niet zichtbaar zijn op de huid, of “nude” oogschaduw die gewoonweg niet hetzelfde glowy effect heeft als op een lichtere huid?

“Precies. Het is een gekende probleem, maar het aanbod aan make-up voor mensen met een donkere huidskleuren in België is ontzettend klein. Neem daarbij dat ik persoonlijk ook een prille vijftiger ben, en last heb van allergieën: mijn huid heeft zeer specifieke noden en er zijn bitterweinig producten die daaraan voldoen. Ik heb er dus mijn missie van gemaakt om mijn lijn volledig vegan en duurzaam te maken. Mijn producten zijn voor minstens 95% van natuurlijke oorsprong. Ze bevatten geen alcohol, microplastics, minerale oliën noch parabenen. We hebben ons ook verbonden om ons milieu-impact te verminderen door uitsluitend gerecyclede en recyclebare ingrediënten te gebruiken. En tenslotte weigeren we om op dieren te testen, dat is iets waar ik persoonlijk enorm op let.“ (Veel merken produceren in landen waar dierentesten nog wel legaal zijn, nvdr.)



De lat ligt duidelijk hoog. Hoe was het om zulke specifieke make-up te ontwikkelen?

“Het was moeilijk. (lacht) Als het makkelijk was geweest, dan had iedereen het kunnen doen. Het is een tijdrovend proces. Vooral omdat ik wel wist wat ik vanuit het oogpunt van de consument wilde, maar het technische aspect van make-up productie niet kende. Dat is een heel ander verhaal. Ik moest reizen naar Frankrijk en Italië, waar ik de juiste mensen vond, met de juiste kennis, die voldeden aan mijn kwaliteitseisen.”

“Ik ben een kleine speler in een markt met grote concurrenten met nog grotere budgetten. Gelukkig vond ik mensen die in mij en mijn doel geloofden. Want laten we eerlijk zijn, is er eigenlijk wel een fatsoenlijk, inclusief merk dat ook kan voldoen aan de noden van een donkere huidskleur? Ik betwijfel het.”

Wel, je hebt merken als Fenty Beauty die heel erg inclusief zijn.

“Ik vind het erg leuk wat Rihanna met dit merk heeft gedaan. Het concept is fantastisch, maar helaas kan het niet worden beschouwd als een veganistisch merk, omdat niet alle producten in het Fenty assortiment veganistisch zijn. Dit maakt het voor mij ingewikkeld, omdat ik moet zoeken naar wat veganistisch is en wat niet. Ik ben dus veel tijd kwijt met het lezen van de ingrediënten als ik make-up wil kopen. Inclusiviteit gaat dus verder dan huidskleur alleen.



Ik wilde het publiek ook laten zien dat het mogelijk is om volledig veganistische make-up te creëren die toch geraffineerd is. Veel mensen denken dat vegan make-up niet even verfijnd of kwalitatief kan zijn als ‘gewone’ make-up. Ik wilde dit vooroordeel doorbreken.”

En jouw assortiment is geschikt voor iedereen?

C: “Absoluut. Wij sluiten niemand uit. We hebben dit product ontwikkeld voor iedereen: man, vrouw, licht, donker, jong en oud.”