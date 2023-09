Van grunge tot fris lichtblauw: de trends in de mannenmode voor de herfst

Modejournalist Jesse Brouns selecteert de negen catwalktrends van het seizoen. En die zijn ingetogen, maar niet te.

Kleren komen en gaan, zoals dat hoort in de mode. En vaak komen en gaan ze enkele jaren later nog eens opnieuw, ad eternum. Dit seizoen noteren we de retour van grunge en de comeback van minimalisme.

Grunge was, circa 1991, een update van punk, met iets warmere kleren, want ontstaan in de Pacific Northwest, waar het ’s winters kouder is dan in Londen. Maar intussen is punk bijna vijftig jaar oud. Johnny Rotten (die nog leeft) en Sid Vicious (al lang dood) zijn dinosauriërs, meer Lodewijk XIV dan Beyoncé. Maar bij grunge kunnen veel kids zich nog wel iets voorstellen. Het was dus geen verrassing dat Saint Laurent afgelopen zomer een selectie tweedehandse T-shirts van Nirvana te koop aanbood in zijn Parijse conceptstore, Saint Laurent Rive Droite. Het was de eerste keer dat het luxelabel zich aan vintage waagde. En hoe. De prijs varieerde van (ahem…) 750 euro tot (oh my God!) 3550 euro voor een T-shirt. De willekeurigheid van grunge is aantrekkelijk: je zoekt een stapeltje kleren die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen, et voilà. Daar heb je Saint Laurent niet voor nodig, en ook geen drieduizend euro.

Ook de andere najaarstrend kan zonder merkkledij: sobere, meer ingetogen looks, minder schreeuwerig of bubbelgumroze dan de voorbije seizoenen. Miuccia Prada en Raf Simons beschreven hun collectie voor Prada als ‘reductionisme’. Het mag allemaal wat minder. Een effen T-shirt of trui, een simpele wijde jeans, een beige regenmantel in de stijl van Burberry. Gucci heeft dit najaar zo’n mantel, heel verleidelijk.

Zelf vond ik enkele weken geleden een échte Burberry, een tweedehandse, voor zes euro. Het logo zat per ongeluk verstopt achter een afknoopbare wintervoering. Mijn regenjas heeft, zo zou je kunnen zeggen, karakter. Er ontbreekt een knoop, er zitten wat roestvlekjes op. Daardoor past ie meteen ook in de grunge-trend. Iets van twee vliegen, één klap.

GRUNGECORE

Gescheurde, beetje vuile jeans, ruig flanel, oversized cardigans, camouflageprints, strepen en ruiten. Het belangrijkste nieuws van dit najaar is de terugkeer van grunge, alsof 1991 nooit voorbijging en Kurt Cobain nog altijd onder ons is. Samengevat: grijp-wat-je-kunt-en-maak-dat-je-wegkomt-mode. Of simpelweg: grungecore.

EXTRA LANGE MANTELS

We blijven erop hameren: investeer voor de winter in een mantel. Dit seizoen zijn extra lange exemplaren heel populair, tot aan de enkels als je daarmee wegraakt, letterlijk en figuurlijk. Extra modepunten als je er niets onder draagt. Glamour gegarandeerd, griepje misschien ook.

KRACHTIGE KRAGEN

Stijl schuilt vaak in de details, en dit seizoen lijkt het of nogal wat ontwerpers hun blik hebben laten rusten op de kraag. Die is vaak opvallend, niet in het minst bij Prada, waar de hemdskraag plots een losstaand item is geworden, zonder hemd. Of bij Walter Van Beirendonck, met zijn gele maxikraag waarin je je zo nodig kunt verstoppen.

ZWARTE DAGEN

Nadat de mannenmode zich de voorbije jaren een beetje liet gaan – alle dagen feest, in alle kleuren van de regenboog – is alles nu wat meer ingetogen. En dus is gothic, dreigend, ik-neem-mezelf-heel-ernstig zwart terug van nooit helemaal weggeweest.

MANNEN DRAGEN PAKKEN

Ja, een klassiek, traditioneel pak is vaak een tikje ouderwets. Maar omdat bijna niemand nog pakken draagt ook wel bijzonder. En sexy, soms. Het gaat met pakken alle richtingen uit; van klassiek bij de meer gevestigde labels, tot louche bij de Fransman Louis-Gabriel Nouchi, die zich liet inspireren door de roman American Psycho van Bret Easton Ellis.

POISON IVY

Ivy, dat is de look die geïnspireerd is door de garderobe van studenten aan de geprivilegieerde universiteiten aan de Oostkust van de Verenigde Staten, circa 1964. Hij werd later opgepikt door, onder meer, Ralph Lauren. In 2023 is Ivy door de zwiermolen gedraaid: minder preppy en iets wilder.

LICHTER DAN DE LUCHT

Als er dit najaar één kleur boven alles uitsteekt (en zwart is, officieel, geen kleur), dan is het lichtblauw, in allerlei soorten tinten. En mocht dat niet genoeg kleur zijn: paars staat met stip op twee.

DE BETERE BOMBERS

Raf Simons gaf de bomber een vaste plek in zijn stijlvocabularium, vaak in oversized versie. Hij is gestopt met zijn eigen merk, maar blijft ook bij Prada gefascineerd door de gevederde nylon jekker. Onze favoriet: een exemplaar in zachtgeel leer met grote kraag van Ami Paris.

GOED GEROKT

Een conservatief najaar? Nee hoor. We zagen blote schouders op de catwalks, korsetten, rokken en jurken, croptops, bikinistraps, decolletés en lingerie-elementen – en niet alleen op slanke, jonge mannenmodellen.