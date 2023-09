Clean om te zien: 5 natuurlijke make-upmerken uit eigen land

Cleane beauty is een trend, maar de strenge eisen die aan ‘schone producten’ gesteld worden, blijken moeilijker haalbaar als het om make-up gaat. Deze merken doen het zo natuurlijk mogelijk en slagen met glans.

1—Cent Pur Cent

Het merk werd in 2016 opgestart door visagiste Caroline Rigo en biedt een breed scala aan producten die op basis van mineralen zijn samengesteld. Cent Pur Cent staat vooral bekend om zijn foundation in losse poedervorm die met een kwast in cirkelvormige bewegingen wordt aangebracht. Om de gewenste dekking te verkrijgen, verhoog je gewoon het aantal bewegingen. De producten zijn zelfs voor de meest gevoelige huid geschikt. Er zit voornamelijk mica in – een mineraal afkomstig uit de bergen van Peru en verantwoord geproduceerd – maar ook titanium, ijzer en zink. “Door het ijzer te verhitten, verkrijgen we verschillende kleuren,” legt communicatiemedewerker Cynthia Reekmans uit, “terwijl het een vrij natuurlijke kleurenkaart blijft. Als we levendigere tinten willen, moeten we synthetische ingrediënten toevoegen, maar we beperken ons in dat geval tot het strikt noodzakelijke.”



2—Couleurs de Noir

Dries Van De Walle komt uit een familie van apothekers en studeerde af in de biochemie. Hij richt zich met Couleurs de Noir sinds 2012 op de gevoelige en allergiegevoelige huid. Met die beperking in het achterhoofd stelde hij een ‘zwarte lijst’ op, die hij gestaag uitbreidt. “Tien jaar geleden telde hij een tiental ingrediënten, vandaag zijn het er meer dan duizend”, lacht hij. “Let wel: het zijn geen toxische stoffen, want ze zijn toegelaten, maar wij gebruiken ze uit voorzorg niet.” Het aanbod omvat het volledige gamma aan make-up, van lippenstift tot mascara en foundation. Voorwaarde voor Dries is dat het product z’n belofte waarmaakt en het gebruik van een ingrediënt niet schadelijk is voor de planeet. “Het gebruik van palmolie is voor ons bijvoorbeeld ondenkbaar”, legt hij uit. Uit de matte foundation Skin Fusion zullen binnenkort de siliconen die er nu nog in zitten verdwijnen en vervangen worden door een matterend mango-extract.



3—Go as.u.r

Sinds 2018 surft Annelies Lambert met Go as.u.r mee op de golf van de ‘no-nonsense beauty’, met producten die geen onmogelijke effecten beloven. Zij creëerde een klein assortiment waarin kleur domineert, op basis van plantaardige ingrediënten, gecertificeerde biologische oliën en vitamines. Het is een hele prestatie voor een veganistisch merk om zes hooggepigmenteerde lipsticks te produceren, zonder gebruik te maken van karmijnzuur uit de cochenilleluis. Voor de oogschaduw komen de heldere tinten – geel, azuurblauw of paars – uit mineralen. Alle producten zijn verpakt in karton, gegarandeerd plasticvrij en bestaan voor 98% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong. “We geven bovendien een gratis make-upproduct aan iedereen die ons zeven verpakkingen terugstuurt”, verzekert Annelies. “En voor elk gekocht product doneren we een euro aan w4.org, een platform dat empowerment van vrouwen over de hele wereld ondersteunt.”



4—RainPharma

RainPharma breidt zijn make-upassortiment vanaf september uit met oogschaduw, een transparante gel voor de wenkbrauwen, twee compacte poeders, getinte crème, concealer en blush. “Honderd procent natuurlijke make-up is een utopie”, vertelt Nele Puttemans, verantwoordelijk voor de R&D van het merk. “Consumenten verwachten immers hetzelfde effect van een cleane make-up als van een conventioneel product. We kiezen wel voor zoveel mogelijk ‘natuurlijkheid’.” Het merk waagde zich nog niet aan lippenrood, een moeilijk te verkrijgen product. “Maar we zijn erg trots op onze mascara, die geen siliconen of minerale oliën bevat. Toch is hij erg soepel en gemakkelijk aan te brengen. Hetzelfde geldt voor de gekleurde crème, waarin we de siliconen hebben vervangen door natuurlijke ingrediënten zonder kwaliteitsverlies.”



5—Karolin van Loon

In 2018 kwam juweelontwerpster Karolin van Loon met een kleine selectie nagellakken in kleuren geïnspireerd op de stenen in haar sieraden. Vijf jaar later is die uitgegroeid tot een waaier van 31 tinten in een ‘12 -vrij’-formule: vrij van twaalf ingrediënten die als niet-clean en ongewenst worden beschouwd. “Voor mij zijn een mooie kleur, een fijne textuur en het gebruiksgemak prioritair”, betoogt ze. “Ik bied vegan formules aan met een hoog percentage natuurlijkheid, maar ik voeg wel een verharder toe. Dat wordt niet door iedereen op prijs gesteld, maar ik wil geen toegevingen doen op de houdbaarheid van de lak.” In september lanceert Karolin een nieuwe reeks. “Mijn moeder stemde vroeger de kleur van haar nagels af op haar lippenstift, en ik wilde die trend nieuw leven inblazen. Ik begin met vijf lipglossen en nieuwe nagellakkleuren, daarna volgen lipsticks, een scrub en een masker voor de lippen.” Karolin streeft daarbij naar een maximum aan natuurlijkheid in de formules, met onder meer zonnebloemolie en natuurlijke was, zonder de scheikunde volledig af te zweren, zodat de lakken onberispelijk gefixeerd blijven.