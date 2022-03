Mechelen en Antwerpen zijn een paar beautyshops rijker geworden.

1. Peaufiné

In hun Antwerpse parfumzaak Necessities kon je al terecht voor heerlijke nichegeuren, nu opende de familie Bocxtaele ook een boetiek voor huidverzorging aan de andere kant van de Steenhouwersvest onder het toeziend oog van shopmanager Kora-Lee Lust. Bij Peaufiné, Frans voor 'verzorgd tot in het detail', ontdek je huidverzorging van onder meer Delbôve, Diptyque en Paula's Choice. Met een rustgevend Scandinavisch geïnspireerd interieur krijgt de familiezaak, die al bestaat sinds 1985, opnieuw een frisse smoel.

Steenhouwersvest 27, Antwerpen, necessities-antwerp.be

© mathias hannes

2. La Maison du Parfum

Twintig jaar nadat de Antwerpse boetiek La Maison du Parfum werd opgericht, opende midden januari een tweede vestiging in de Leopoldstraat, op een steenworp van de botanische tuin. In een statig pand met een indrukwekkende etalage vind je zoals vanouds tal van nicheparfums terug waarvoor de zaak bekendstaat. Met labels als Xerjoff, Creed, Rosendo Mateu en Casamorati zet La Maison du Parfum in op rijke geuren, die je aan hun geurige parfumbar kunt ontdekken met het nodige persoonlijke advies.

Leopoldstraat 22, Antwerpen, lamaisonduparfum.com

3. Rheine

De Mechelse Hoogstraat is sinds kort een beautyshop rijker. Make-upartieste Kyria Cateau kwam tijdens de pandemie zonder opdrachten te zitten en besloot daarom haar eigen webshop op te richten met een focus op clean beauty, cosmetica die hoofdzakelijk uit natuurlijke ingrediënten bestaan en niet getest werden op dieren. "Dankzij innovatie in beauty zijn er geen excuses meer om producten te blijven gebruiken met potentieel gevaarlijke ingrediënten", is het motto van Rheine. In de nieuwe beauty experience store vind je producten van onder meer Verso, Karolin Van Loon en Marie-Stella-Maris.

Hoogstraat 19, Mechelen, rheine.be

3 © GF

In hun Antwerpse parfumzaak Necessities kon je al terecht voor heerlijke nichegeuren, nu opende de familie Bocxtaele ook een boetiek voor huidverzorging aan de andere kant van de Steenhouwersvest onder het toeziend oog van shopmanager Kora-Lee Lust. Bij Peaufiné, Frans voor 'verzorgd tot in het detail', ontdek je huidverzorging van onder meer Delbôve, Diptyque en Paula's Choice. Met een rustgevend Scandinavisch geïnspireerd interieur krijgt de familiezaak, die al bestaat sinds 1985, opnieuw een frisse smoel. Steenhouwersvest 27, Antwerpen, necessities-antwerp.be Twintig jaar nadat de Antwerpse boetiek La Maison du Parfum werd opgericht, opende midden januari een tweede vestiging in de Leopoldstraat, op een steenworp van de botanische tuin. In een statig pand met een indrukwekkende etalage vind je zoals vanouds tal van nicheparfums terug waarvoor de zaak bekendstaat. Met labels als Xerjoff, Creed, Rosendo Mateu en Casamorati zet La Maison du Parfum in op rijke geuren, die je aan hun geurige parfumbar kunt ontdekken met het nodige persoonlijke advies.Leopoldstraat 22, Antwerpen, lamaisonduparfum.comDe Mechelse Hoogstraat is sinds kort een beautyshop rijker. Make-upartieste Kyria Cateau kwam tijdens de pandemie zonder opdrachten te zitten en besloot daarom haar eigen webshop op te richten met een focus op clean beauty, cosmetica die hoofdzakelijk uit natuurlijke ingrediënten bestaan en niet getest werden op dieren. "Dankzij innovatie in beauty zijn er geen excuses meer om producten te blijven gebruiken met potentieel gevaarlijke ingrediënten", is het motto van Rheine. In de nieuwe beauty experience store vind je producten van onder meer Verso, Karolin Van Loon en Marie-Stella-Maris. Hoogstraat 19, Mechelen, rheine.be