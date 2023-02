Tournée Minérale: 16 alcoholvrije bieren die écht lekker zijn

Of je nu meedoet aan Dry January en Tournée Minérale of niet, het kan geen kwaad om af en toe een alcoholvrije periode in te lassen. En hoe je dat dan volhoudt? Met de talloze alternatieven die tegenwoordig op de markt zijn. Dit zijn de 16 favoriete alcoholvrije bieren van ons proefpanel.

De hoeveelheid geconsumeerd bier per inwoner blijkt elk jaar af te nemen. Tegelijkertijd blijft het aanbod aan alcoholvrije bieren groter en vooral veel beter en boeiender worden. Voor wie niet meer bekoord wordt door het klassieke, mierzoete tafelbier zijn er dus voldoende alternatieven. Van blond tot bruin, van fruitig tot bitter: voor de meesten is er een bier te vinden zonder (of met verlaagd) alcoholpercentage.

© Getty & GF

1. Stella Artois 0%, 5,69 euro voor 6, in de meeste supermarkten

Een pils met een uitgesproken, echte biersmaak. Niet te zoet en bitters die blijven hangen, ook in de nasmaak. Niet heel boeiend, maar wel een heel correct en lekker pilsbier. Mainstream is dus zeker niet per se minder of slechter. Misschien eens het proberen waard: op een feestje met open bar merkt niemand het gebrek aan alcohol in deze pint op.

2. Playground non-alcoholic IPA, 2,05 euro voor 33 cl, AH en HelloFresh

Een alcoholarm bier van Brouwerij vandeStreek dat dankzij vier verschillende soorten hop toch heel duidelijk een IPA is. Het ideale bier voor een aperitief dat onder meer dankzij details van pompelmoes smaakt naar mooi weer. Fris en fruitig, maar toch voldoende IBU’s om een tweede glas te nemen.

3. Affligem 0%, 5,79 euro voor 4, Delhaize en Carrefour

Een schoolvoorbeeld van een typisch Belgisch blond bier, maar dan zonder de hoge gisting. Je herkent banaan, bubbelgum en voorzichtige bittere accenten die hand in hand gaan met een eerder subtiele zoetheid. Niet meteen onze voorkeur, maar heel correct en keurig geproduceerd.

4. Pico Nova Brussels Beer Project, 8,55 euro voor 4, Delhaize en beerproject.be

Niet al wat blinkt is goud en niet elk alcoholarm bier hoeft blond of wit te zijn. Opvallend is het heel uitgesproken parfum vol notige, geroosterde elementen en de duidelijke aanwezigheid van mout. Een heel uitgesproken bier dat misschien ook aanleunt bij filterkoffie. Voor wie van bruine bieren houdt en niet verrast wordt door een eerder hoge IBU – Bitterness-score (die geeft een indicatie van de bitterheid van het bier, in dit geval ***). Zou zeker niet misstaan bij een Vlaamse stoverij met frietjes.

5. Pico Bello Brussels Beer Project, 8,89 euro voor 4, beerproject.be

Ook deze creatie van Brussels Beer Project verdient een vermelding. Noem het een gehopte limonade, een fruitig bier met aciditeit of een verdomd lekkere icetea met in de achtergrond rabarber of perzik. Voor een klassieke bierdrinker waarschijnlijk te veel limonade, maar voor anderen de ideale drank bij een lunch in de zon.

6. Hoegaarden 0%, 7,49 euro voor 6, In de meeste supermarkten

Witbierdrinkers zijn een klasse apart. Deze alcoholvrije versie van Hoegaarden verdient speciaal voor hen een eervolle vermelding. Een mooie schuimkraag, best troebel in het glas en in de neus veel korianderzaad en zelfs witloof. Voor onze smaak toch een streepje te zoet, maar het rijke mondgevoel in combinatie met de fijne bitters maakt veel goed.

7. Brewdog Punk IPA alcohol free, 2,39 euro voor 33 cl, Delhaize en AH

Je neus kruipt vol uitdagende aroma’s en boeiende accenten: de typische geuren van hop en citrus die bij een Punk IPA (Indian Pale Ale) horen. De eerste slok is misschien minder aromatisch, maar verveelt verder geen moment. In de afdronk blijven de aangename bitters in je mond hangen, een meerwaarde en zeldzaamheid bij bieren zonder alcohol.

Deze alcoholvrije bieren kwamen vorig jaar als beste uit de test:

© Getty & GF

8. Carlsberg 0,0%, 1,07 euro, Carrefour

Deze versie van de bekende Deense pils smaakt niet te zoet en heeft zelfs een bittere afdronk. Voor de fijnproever misschien wat banaal, maar eigenlijk een mooi en lekker product.

9. Liefmans Fruitesse 0.0, 1,65 euro, De meeste supermarkten

De gewone Fruitesse werd ontwikkeld om een nieuw publiek bierdrinkers aan te boren. Een heel zoet fruitbier dat on the rocks dient gedronken te worden. Ook deze 0.0 consumeer je op deze manier, met veel ijs dus, en dat werkt wonderwel. Nog steeds heel zoet, maar ook voldoende aciditeit die alles in balans houdt.

10. Cornet Oaked alcoholfree, 1,50 euro, Jumbo, Delhaize

De Cornet Oaked is een blond bier dat wordt gerijpt op eikenhouten snippers en dat proef je: een duidelijke houtsmaak overheerst dit bier. Wellicht niet voor iedereen, maar mooi in evenwicht en een hoge drinkbaarheid. Let wel: 0,3%.

11. Biere Des Amis 0,0, 2,07 euro, Delhaize

BDA is een natuurlijk gebrouwen blonde lager uit de buurt van Luik. Een onbekende naam voor ons, maar een prachtig product met heel veel smaak: flink wat hop, zachte bitters en een heel fijne parel. Deze belandt sowieso in onze koelkast.

12. Heineken 0.0, 0,98 euro, Carrefour, Albert Heijn

De productie van alcoholvrije bieren van Heineken liep niet altijd van een leien dakje. Cabaretier Youp van ’t Hek haalde hun Buckler ooit door de mangel tijdens een conference en wat later verdween het bier zowaar uit de markt. Deze Heineken 0.0 is qua smaak en mondgevoel nauwelijks van de klassieke Heineken te onderscheiden en smaakte voor ons verrassend goed.

De Nederlandse craftbeer-brouwerij met de opvallende blikjes produceerde een IPA met amper (0,2%) alcohol. Toetsen komijn en korianderzaad en prettige bitters, prima spul!

14. Leffe Blond 0.0, 1,39 euro, Carrefour, Delhaize

Ondanks een gebrek aan body smaakt deze Leffe Blond heel erg naar… Leffe Blond, en dat is helemaal knap. Een fijnproever die het onderscheid zou proeven, denken wij.

15. Thrive Recovery IPA, 2,50 euro, sportclubs

Thrive ontwikkelde een biertje dat niet alleen smaakt, maar ook je lichaam deugd doet. Na het sporten kies je in plaats van een suikerdrank voor deze prima IPA. Misschien zorgen de extra proteïnen voor het rijke mondgevoel, maar dat draagt alleen maar bij aan de complexiteit van dit bier.

Ramon is de gezondere pint van brouwerij Roman; amper alcohol (0,3%) en minder calorieën. Betrekkelijk lichte smaken, maar een rijk mondgevoel en grote drinkbaarheid. Unaniem goedgekeurd door ons panel.