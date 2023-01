Aperitieven tijdens Tournée Minérale: 13 alcoholvrije alternatieven voor wijn

Of je nu meedoet aan Dry January en Tournée Minérale of niet, het kan geen kwaad om af en toe een alcoholvrije periode in te lassen. En dat hoeft vandaag helemaal niet meer saai te zijn. Onze favoriete alcoholvrije wijnen op een rij.

Alcoholvrije wijn blijft een ingewikkeld verhaal. Wijn is namelijk het resultaat van het vergisten van druivensap. Alcohol is een natuurlijk bijproduct van dat proces en dus altijd aanwezig. Daarom zijn de meeste flessen in het assortiment gedealcoholiseerde wijnen. Die wijn wordt middels een chemisch proces onder hoge druk en hoge temperaturen ontdaan van zijn alcohol. Dat heeft niet altijd de beste invloed op de kwaliteit en de smaak, maar sommige smaken toch meer dan prima.

1. Leopards Leap natura classic red cinsault-cabernet sauvignon, vanaf 5,99 euro, Delhaize en AH

In de neus ontdek je duidelijk hout en rook, wat in deze categorie eerder een zeldzaamheid is. Ook in de mond ontgoochelt de wijn niet met flink wat aangename bitters, maar ook fijne tannines. Een volle rode wijn met best wat body die net iets meer afdronk mocht hebben. Een prima dinsdagavondwijn bij de pizza.

2. Night orient merlot sans alcool, 5,99 euro, Delhaize en Carrefour

Een makkelijk te vinden fles, die ook nog eens bijzonder betaalbaar is. De merlotdruif zorgt voor flink wat aroma in geur, maar ook in smaak. Een flinke aanzet die overgaat in rijpe bessen en een boterig mondgevoel. Geen chemisch sapje, maar een flinke wijn die voor veel mensen onopgemerkt zou blijven als een nuchter drankje tijdens een etentje.

3. Exhibit IV Bôtan Wynes, 19,50 euro, botan-distillery.com

De mensen van Bôtan verbaasden vorig jaar al in dit blad met hun destillaten. Sinds kort vind je in hun gamma heel wat andere dranken, waarvan deze Wyne een mooi voorbeeld is. Technisch gezien geen wijn, maar deze sappige donkerrode drank met een mooie aciditeit en details van truffel en kruiden zou niet misstaan naast een stoverij of een portie beef tacos.

4. Vintense chardonnay alcohol-free, 5,99 euro, Delhaize

Wie het glas aan de neus zet, kan moeilijk ontkennen dat hier een chardonnay in de fles zit. Bij het drinken is er verrassend genoeg een lichte bubbel te ontdekken, wat de drinkbaarheid ten goede komt. Niet bijzonder veel body, maar een fijne aciditeit, wat groene appel en een niet onprettige aardsheid. Als aperitief of bij een frisse salade.

5. Edenvin sparkling cuvee, 5,99 euro, Delhaize

Deze mousserende wijn doet zijn uiterste best om onopvallend in je glas te landen. Flink wat druk op de fles, een mooie goudgele kleur en geen tekort aan bubbels. Bij de derde slok ontdekken we toch net iets te veel zoete toetsen, maar onze fles mocht dan ook zeker wat kouder worden geserveerd. Opvallende maar aangename tannines afgewisseld met hier en daar witte steenvruchten en appel.

Deze alcoholvrije wijnen kwamen vorig jaar als beste uit de test:

6. Stassen Degré Zéro Pêche, 4,49 euro, Delhaize

Uit jeugdsentiment moest deze fles er zeker bij. Ondanks een heel uitgesproken en chemische zoete neus was de smaakervaring eigenlijk meer dan aanvaardbaar. Weinig complexiteit, maar zuiver in afdronk en zelfs een aangename aciditeit.

7. Gogo Zero Rosé, 6,99 euro, Albert Heijn, webshop

Deze bijna alcoholvrije wijn (0,03%) is elegant met een aangename en lange nasmaak. Niet plakkerig of zoet, maar met een keurige aciditeit. Ietwat eendimensionaal, maar een aanrader voor het aperitief. En zelfs gecertifieerd vegan. Geproduceerd door de Nederlandse presentator Ilja Gort.

8. Mionetto Prosecco, 6,99 euro, Delhaize

Deze Italiaanse bubbel proeft heel conventioneel met best veel scherpe en metalige smaken. Dat lijkt misschien geen compliment, maar als alternatief voor het glas cava op café is dit een geslaagde poging. Anders ideaal als ingrediënt voor een brave spritz.

9. Free Feather Chardonnay, 5,99 euro, Albert Heijn

Een van de weinige flessen waarin een alcoholische smaak in de wijn te bespeuren valt. Verder een notig aroma en een vettig mondgevoel zonder veel noemenswaardige accenten. Hiermee doe je de gemiddelde wittewijndrinker zeker een plezier.

10. Lindemans Cabernet Sauvignon, 8,28 euro, Albert Heijn

Het merendeel van de rode wijnen zonder alcohol kon niet echt bekoren. Deze diepdonkere cabernet sauvignon van het Australische Lindemans slaagt daar wel in. Kruidig, dik en vol in de mond met een uitgesproken neus: dit komt heel dicht in de buurt van conventionele rode wijn.

11. Vilt Fermented Soda, 10 euro, Wijnen Fort

Het lijkt erop dat we in de toekomst makkelijker zullen kiezen voor een gefermenteerde drank in plaats van een alcoholvrije versie van bijvoorbeeld wijn. Naast kombucha en kefir zijn er nog tal van andere opties. Zo ontdekten wij VILT, een artisanaal fermentatiebedrijf, dat een soda met gember en puntpaprika produceert. Heel uitgesproken, heel anders, maar zeker ook een aangename verrassing.

12. L’ Antidote, 12, 75 euro, Terrovin

Domaine des Grottes is producent van natuurlijke wijnen in hartje Beaujolais. Elk jaar laat hij een deel van z’n druivensap pasteuriseren om het vervolgens te laten trekken met tal van kruiden en aromaten. Het resultaat is een uitgesproken drank die elk jaar net wat anders smaakt. Ondanks de iets te actieve bubbel in de fles proefden wij rijp rood, salie en gember. Niet voor iedereen, maar wederom erg verrassend.

13. Yugen Kombucha Ginger Lemon, 2,39 euro, Delhaize, webshop

Kombucha verovert stilaan de Vlaamse harten. Niet alleen gaan meer en meer mensen aan de slag met eigen recepten en fermentatieschema’s, ook in de rekken verschijnt het drankje. Yugen is een bedrijf uit Gent dat heel mooi werk levert. Deze versie met gember en citroen is mooi in balans met net voldoende gefermenteerde smaken en een cleane afdronk.

HET PROEFPANEL Yannick Vermeire

Ex-chef, ex-koffiebrander en ex-wijnimporteur gaat als culinair journalist en recensent geen bord of glas uit de weg. Dimitri Van Roy

Begon in 2015 als manager van de taproom bij Brussels Beer Project, maar is inmiddels verantwoordelijk voor interne opleidingen en het uithangbord van het bedrijf, vooral voor de Vlaamse kant van het land. De niet zo missing link tussen de productie en de rest van het team. Eigenzinnig, uitgesproken en verdomd veel kennis van bieren.