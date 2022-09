Minder kinderen krijgen: is dat het antwoord op het klimaatprobleem?

Journalist Mike DiGirolamo ontrafelt de controversiële vraag of collectief minder kinderen maken werkelijk de beste oplossing is om de klimaatverandering tegen te gaan en minder grondstoffen te verkwisten.

“Zal ik kinderen nemen?” Het is een eeuwenoude vraag, maar de omstandigheden van vandaag maken het antwoord niet simpel. We zijn immers snel op weg naar een opwarming van 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau – als gevolg van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2.

Volgens een recente studie in The Lancet zal onze bevolking deze eeuw een piek bereiken van 9,7 miljard mensen en staan we nu al op de drempel van 8 miljard. Deze cijfers zijn overweldigend voor veel potentiële ouders, en sommigen overwegen daarom om van het ouderschap af te zien. Maar er zijn verschillende manieren om deze kwestie te bekijken, en er zijn complexe zaken betrokken bij het nemen van deze gedenkwaardige beslissing.

Om deze zeer persoonlijke vraag vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, spraken we met een klimaatwetenschapper, een journalist over klimaatverandering (die persoonlijk met de vraag heeft geworsteld) en een ngo-expert inzake reproductieve rechten in India. We wilden hun zienswijzen leren kennen over het al dan niet krijgen van kinderen in een wereld met een snel groeiende bevolking, een veranderend klimaat en eindige hulpbronnen.

Kinderen: ja of nee?

“Zal ik kinderen nemen?” Bovenal is dit een vraag die we voor onszelf moeten beantwoorden, en een vraag die niet in een bubbel kan worden onderzocht, of snel kan worden afgehandeld. Ikzelf, een bezorgde milieujournalist, zit in een fase van mijn leven waarin ik aan het beslissen ben of ik een gezin ga stichten. En hoewel deze beslissing zeker niet de moeilijkste is voor iemand zoals ik (om vele redenen die in de video aan bod komen), moet ik bekennen dat ik het veel moeilijker vind dan ik dacht. Ik ben niet de enige.

Als iemand die dit vanuit een bevoorrecht perspectief bekijkt – ik leef en werk in een hoog geïndustrialiseerd en welvarend land – besef ik dat mijn keuze gevolgen zal hebben. Mijn beslissing om een kind te krijgen zal immers een groter milieueffect hebben dan dezelfde beslissing van iemand die niet geniet van dezelfde voorrechten en inkomsten zoals ik – en dus iemand wiens kinderen niet zoveel hulpbronnen zullen gebruiken als de mijne.

Het op de wereld zetten van een nieuw mens, waar ook ter wereld, zal hoe dan ook bijdragen tot een aantal persoonlijke, sociale en milieugevolgen. Ik wilde dus weten wat de mogelijke impact van deze gevolgen zijn. Vooral ook wilde ik weten of het vragen aan mensen om minder kinderen te krijgen werkelijk een levensvatbare oplossing is om die gevolgen voor het klimaat te verzachten.

De ogenschijnlijke eenvoud van deze vraag gaat deels voorbij aan de buitenproportionele factoren die er het gevolg van kunnen zijn, alsook de complicaties die moeten worden afgewogen voordat een toekomst kan worden voorspeld.

Deze factoren behandelen we in de video:

Hoe zit het bijvoorbeeld met het aanpakken van de systemische afhankelijkheid van de mens van fossiele brandstoffen? Of wat te denken over de morele tegenstrijdigheid om inwoners van landen met lagere inkomens of minder geïndustrialiseerde landen te vragen om minder kinderen te krijgen, in wezen om te betalen voor de milieukosten van individuen met hogere inkomens? Wat als je land je niet toestaat om wettelijk te kiezen wanneer en of je een zwangerschap uitdraagt? Wat als je land onvoldoende toegang heeft tot reproductieve gezondheidszorg, of een ernstig gebrek aan gendergelijkheid, economische en onderwijskansen heeft? Hoe kunnen we op een eerlijke manier middelen toewijzen, beleid uitdragen en infrastructuur creëren zodat vrouwen en gezinnen vrij kunnen kiezen wanneer en of ze een kind willen? Hoe kunnen we gelijke toegang tot onderwijs en economische kansen bieden, ongeacht onze keuze?

Dit zijn geen gemakkelijke vragen om te beantwoorden – en ze stellen brengt ons niet in een gemakkelijke positie. Maar als jij iemand bent die met deze vraag worstelt, of graag wil weten wat de impact op de wereld en op andere mensen is van jouw persoonlijke kinderkeuze, hopen we dat deze video wat stof tot nadenken geeft, en wat hoop voor onze gedeelde toekomst.