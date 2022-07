Knack Weekend tipt: de beste zwembadliteratuur

‘Eindelijk een boek lezen’. Het is iets wat veel mensen zich voornemen op vakantie. Heb je moeite met kiezen uit het gigantische aanbod? De redactie van Knack Weekend stelde een lijstje samen met de ultieme zwembadlectuur.

De tijdontkenner’ – Ilse Ceulemans

Kan het je op een dag doodleuk beslissen om niet meer naar je werk te gaan? Het is zeker in de zomermaanden een verleidelijke gedachte. Het is ook exact wat de 51-jarige televisierecensent Erik doet nadat hij te horen gekregen heeft dat zijn baan irrelevant geworden is. Wat volgt is een soort emotionele awaking van iemand die beseft dat zijn leven niet helemaal is uitgedraaid zoals gehoopt en het roer radicaal omgooit. Tussen de regels door ontvouwt zich ook een prachtig verhaal over de liefde, voor jezelf en voor de ander, en hoe die onverhoeds de benen neemt als je vergeet op te letten. Grappig, herkenbaar en ontroerend, ook voor wie z’n midlifecrisis nog niet met rasse schreden ziet naderen. (mh)

Uit bij Standaard Uitgeverij

De goede zoon – Rob Van Essen

Je ouders niet teleurstellen is het levenswerk van elk kind. Het is ook het thema van De goede zoon van Rob van Essen. In het boek maken twee mannen een surrealistische reis in een zelfrijdende auto met een sterke eigen wil. De ene man kent het doel van de reis, de ander heeft net zijn moeder begraven en maakt de balans van zijn leven op. Beide mannen zijn naar iets op zoek, al weet je als lezer niet goed naar wat precies – dat laatste is erg herkenbaar. Het is een verhaal over vergeving, verlossing, maar ook eentje over robots en auto’s met een bijzondere seksuele appetijt. Het is geschreven in de typische Van Essen-stijl: helder, vlot en toch raak. (mh)

Uit bij Atlas Contact

De Mitsukoshi Troostbaby Company – Auke Hulst

Een boek over robots en tijdreizen – en ik hou niet van sciencefiction. Maar De Mitsukoshi Troostbaby Company is meer dan sf een psychologische roman over onverwerkt verdriet na een abortus en rouw, en wat voor een. De plot zit zo ingenieus in elkaar dat ze onmogelijk in enkele lijnen te vatten is, en misschien doe je het boek ook onrecht aan door dat te proberen. Ook het genre roept vragen op: is het een autobiografie, wat is echt, wat is verzinsel? Dagboeknotities worden afgewisseld met de sciencefictionroman die het hoofdpersonage aan het schrijven is, en daartussen wordt zijn ‘echte leven’ verweven, waarin hij net het gezelschap kreeg van ‘troostbaby’ Scottie, een zevenjarige robot die het kind dat er niet mocht zijn moet vervangen. De drie verhaallijnen lopen ingenieus in elkaar over. Het einde laat je sprakeloos achter.

Waarschuwing voor wie dit boek hoopt te lezen op het strand: deze kloefer is geen pageturner, maar een boek om met de handrem op te lezen, om de prachtige zinnen te laten bezinken. Een boek dat – net als zijn personages – aan je ribben blijft kleven. (aw)

Uit bij uitgeverij Ambo/Anthos

Yoga – Emmanuel Carrère

Laat je niet misleiden door de titel en de kleurige cover, dit boek heeft niets te maken met yoga als Instagrammable lifestyletrend. De schrijver neemt ons mee op meditatieretraite, een spartaanse vipassana-tiendaagse die hij tot het einde hoopt uit te zitten, tot het leven zelf ertussen komt. Via bespiegelingen over het loslaten van het ego en het nemen van ‘koeienpaadjes’ op weg naar de verlichting, doordringt hij de lezer van de noodzaak zich telkens weer op z’n ademhaling te concentreren, om daar vervolgens, na een mentale crash en een verblijf in de psychiatrie, vraagtekens bij te zetten. Een rechte verhaallijn tref je niet aan, wel een prachtig kronkelend zelfonderzoek, zinnen vol vakmanschap en trefzekere observaties: ietwat Houellebecqiaans, maar met mededogen. Ohm! (nc)

De Nederlandse vertaling is uit bij De Arbeiderspers

Klara en de zon – Kazuo Ishiguro

Klara en de zon is een ontroerend boek van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro, schrijver van Laat me nooit alleen (Never Let Me Go) en De rest van de dag (The Remains of the Day). De verteller van het verhaal is Klara, een ‘Kunstmatige Vriendin’, die in vanaf haar plekje in de winkel alles nauwkeurig waarneemt. Ze hoopt op een dag uitgekozen te worden door een kind dat haar als gezelschap mee naar huis wil nemen. Wanneer de jonge tiener Josie haar uiteindelijk uitkiest, verandert het leven van Klara voorgoed. Thema’s zoals vriendschap, toewijding, artificiële intelligentie, geloof en bijgeloof passeren de revue. Het boek doet je nadenken over wat het betekent om lief te hebben en een mens te zijn. Klara en de zon is subtiele science fiction die nog lang blijft nazinderen. (lp)

Uit bij Atlas Contact

Weekdier – Hans Depelchin

In Weekdier krijgen we inkijk in de levens van enkele bewoners van de Bevrijdingslaan, die een ogenschijnlijk banaal leven leiden. Al snel blijkt dat er achter die zorgvuldig opgetrokken façades een wereld vol verloren dromen, vreemde seksuele behoeftes en een alles verterende twijfel schuilgaat. De personages zijn gehuld in een dichte nevel, wat je verbeelding de nodige speelruimte geeft. Hun verhalen wisselen elkaar in een hoog tempo zonder een moment te vervelen. En bovendien valt er in dit boek ook veel schoonheid te rapen: de beschrijvingen doen glimlachen en nadenken tegelijk. Veel meer kan een mens niet verlangen bij 30 graden. (mh)

Uit bij De Geus

Mijn lieve gunsteling – Marieke Lucas Rijneveld

Niet meteen de meest zonnige roman uit het rijtje, maar wel eentje die geheid blijft nazinderen: Mijn lieve gunsteling van het veelgeprezen Nederlandse schrijftalent Marieke Lucas Rijneveld. Het boek speelt zich af op het platteland, waar we kennismaken met een veearts en zijn ‘uitverkorene’, een boerendochter die erg worstelt met zichzelf. Tijdens de warme zomermaanden zoeken de twee toenadering tot elkaar in een poging om aan hun eigen pijn te ontsnappen. Als lezer twijfel je voortdurend tussen wat je precies moet voelen bij dit verhaal: onbehagen of mededogen. Dit boek is de mooist denkbare oefening in empathie en laat je gegarandeerd achter met een gebroken hart. (mh)

Uit bij Atlas Contact