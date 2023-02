Katrien De Ruysscher: ‘Mijn kinderen zijn een extra motivatie om niet meer te drinken’  

Hoe ziet een alcoholvrij leven eruit? Naar aanleiding van Tournée Minérale vragen we bekende gezichten hoe en waarom zij stopten met drinken. In juni 2022 besliste actrice Katrien De Ruysser om alcohol links te laten liggen. Een keuze die ze zich nog niet heeft beklaagd: ‘We moeten gezelligheid loskoppelen van alcohol.’

‘Stoppen met het drinken van alcohol was geen evidente beslissing. Ik kon heel erg genieten van een aperitiefje, dronk graag tijdens feestjes en schonk mezelf regelmatig een glas wijn in om te ontspannen. Net zoals veel mensen was ik ervan overtuigd dat alcohol en gezelligheid synoniemen zijn.’

‘Ik merkte dat alcohol een vrij grote plaats innam in m’n leven en wilde proberen of ik ook zonder kon. Via de podcast Alcohol Alarm ontdekte ik het boek Kiezen voor een nuchter leven van auteur en ervaringsdeskundige Kobe Lecompte, de oprichter van het platform De Laatste Druppel. Zijn boek heeft mijn ogen geopend. Het focust niet op wat je mist als je niet meer drinkt, maar wel wat je in de plaats krijgt. Ten rade gaan bij een ervaringsdeskundige is naar mijn aanvoelen heel nuttig.’

Energieboost

‘Er zijn zoveel voordelen verbonden aan stoppen met drinken. Ik heb meer energie en focus, mijn huid ziet er gezonder uit en ik heb nooit meer katers na gezellige avonden. Ik geniet ook veel bewuster en ervaar mooie momenten intenser.’

‘Een maand alcohol afzweren is natuurlijk al top, maar hoe langer je het volhoudt, hoe meer voordelen je ontdekt. Nu ik zeven maanden gestopt ben, voel ik echt dat ik gezonder ben. Het was ook pas na een tijdje dat ik de patronen in de samenleving helder begon te zien.’

‘Mijn omgeving reageert positief en respecteert mijn keuze, maar ik krijg wel vaak de vraag of ik dan echt nooit meer zal drinken, zelfs niet één glaasje. Ik probeer vanuit mijn persoonlijke ervaring te vertellen waarom ik deze keuze gemaakt heb. Ik wil niet met de vinger wijzen naar mensen die wel nog drinken natuurlijk, maar heb ook niet veel zin om mezelf telkens te moeten verantwoorden. Alcohol is niet gezond en ik voel me beter. Dit moet voldoende zijn.’

Ik vrees dat alcohol loskoppelen van gezelligheid de grootste uitdaging is

‘Dat mensen rond mij alcohol drinken brengt me niet in de verleiding, maar het is uiteraard wel vervelend wanneer ik word aangemoedigd om mee te drinken. Dat doen we toch ook niet met sigaretten?’

Mentaliteitswijziging is ingezet

‘Het onderwerp leeft meer dan vroeger. Het bewustzijn groeit. Er zijn steeds meer artsen die zich in de media uitspreken over de gevaren van alcohol en heel wat mensen geven aan minder te willen drinken of te willen stoppen. Dat is een positieve evolutie.’

Alcohol kan als een vlucht gebruikt worden, maar de volgende ochtend sta je terug op met de nuchtere versie van jezelf

‘Bij mijn kinderen is die mentaliteitswijziging al ingezet. Zij weten dat alcohol schadelijk is en vinden het heel normaal dat je niet met de wagen rijdt wanneer je gedronken hebt. Dat was bij de oudere generatie wel anders. Voor mij zijn mijn kinderen ook een extra motivatie om geen alcohol meer te drinken. Ik wil hen niet leren dat je stress kunt bekampen met wijn of dat je enkel leuk gezelschap bent wanneer je gedronken hebt. Zelf ben ik wel opgevoed met het idee dat alcohol verankerd zit in onze samenleving. Dat patroon wil ik doorbreken.’

Meer zelfzorg

‘Mijn leven is er niet minder gezellig op geworden, maar het was zeker een zoektocht in het begin. Ik zal nu sneller afspreken voor een brunch of een koffie dan voorstellen om op café te gaan. Ik kom ook vroeger toe op feestjes en ga vroeger naar huis. Het is leuker om nuchtere gesprekken te voeren met mijn vrienden. Op feestjes stond ik vroeger aan de andere kant, ik was degene die het gezellig vond om te drinken en heb ook super toffe avonden beleefd mét alcohol. Ik vrees dat dat de grootste uitdaging is: alcohol loskoppelen van gezelligheid. Dat we het normaal vinden dat er alcohol geconsumeerd wordt om sociaal te kunnen zijn toont aan dat drank een drug is. Je voelt je anders dan gewoonlijk en bent dus niet helemaal jezelf.’

Ik hoop dat het stigma rond mensen met een alcoholprobleem verdwijnt

‘Alcohol kan als een vlucht gebruikt worden, maar de volgende ochtend sta je terug op met de nuchtere versie van jezelf. Of erger, met een stevige kater. Alcohol nodig hebben op feestjes kan je ook beschouwen als een duwtje in de rug om te werken aan jezelf en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het is zo belangrijk dat je goed voor jezelf leert zorgen en je je goed in je vel voelt. Ik vind het super dat er meer aandacht is voor mentaal welzijn. Mijn zelfwaarde en zelfliefde zijn gegroeid door te stoppen met drinken. Vroeger voelde ik me weleens beschaamd na een avondje uit. Het is een bevrijding dat ik nu niet meer moet nadenken over wat ik er allemaal uitgeflapt kan hebben onder invloed van alcohol. Nu probeer ik gewoon mezelf te zijn op feestjes. Het geeft m’n zelfvertrouwen zelfs een boost. Ik ben ook leuk gezelschap zonder cocktails.’

Voorbij de vooroordelen

‘Ik hoor soms dat het voor mij gemakkelijk praten is. Ik was een gewoontedrinker, maar was niet verslaafd. Er moet veel meer begrip zijn voor deze problematiek. Ik hoop dat het stigma rond mensen met een alcoholprobleem verdwijnt. Het is zeker niet voor iedereen gemakkelijk om zomaar te stoppen met drinken. Ik ben voorstander van open communicatie over dit thema, zonder vooroordelen.’