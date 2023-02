Zo houd je Tournée Minérale vol: ‘Eén slippertje is geen excuus om op te geven’

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 8: één glas is geen ramp.

Niet drinken is een beetje zoals op dieet gaan. Als je in de loop van een dieetdag toch een stukje verjaardagstaart van je collega aanvaardt of voor een hamburger gaat in plaats van voor een slaatje, dan denk je al snel: acht, het is nu toch verknoeid voor vandaag. Of misschien wel voor deze week. Of voor altijd. Geen goede houding, weten zowel diëtisten als psychologen. “Leg de lat niet te hoog,” raadt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale aan. “En wees vooral ook mild voor jezelf. Je hebt niet gefaald als je toch eens een glas drinkt, je hoeft je nergens schuldig over te voelen. Wees vooral realistisch in je verwachtingen, en maak het niet erger dan het is.”

Leg de lat niet te hoog

Maar gebruik één glas niet als het excuus om op te geven, ook. “Laat een glas niet automatisch leiden tot meer en begin de volgende dag met frisse moed.” Belangrijk, want uit onderzoek naar het veranderen van gewoontes blijkt dat mensen die zichzelf niets verwijten als het even misgaat, het makkelijker vinden om hun ritme terug te vinden en door te zetten. Je mindset is dus belangrijk om het vol te houden. Het helpt daarom wel om je af te vragen waarom je toch een glas gedronken hebt. Dat kan helpen om het voor jezelf te aanvaarden, maar ook om te voorkomen dat het de volgende keer dat het weer gebeurt als die situatie zich nog eens voor doet. “Leg de lat niet te hoog,” stelt ook Evenepoel voor. “Als je na 14 dagen toch eens een glas hebt gedronken, geef dan niet op. Je hebt het 15 dagen goed gedaan, die ene keer dat het mis liep, is geen ramp. Zie alles in verhouding. En herpak jezelf. Klopt het stof van je af, recht je rug en begin opnieuw.”

Het helpt als je het dag per dag bekijkt, vindt Pilli (51). “De eerste keer dat ik Tournée Minérale deed, gaf ik na zes dagen op. Ik was op een dinertje in de Chardonnay gevlogen, en dacht: Ach, het is nu toch verloren. Het volgende jaar begon ik weer vol goede moed, en liep het na drie weken mis. Maar ik had het er de dag na mijn drinkgelag over met een collega die de afgelopen jaren nogal wat was afgevallen, en die vertelde me dat ze een specifieke strategie had ontwikkeld. Ze nam zich niet voor om een hele maand niet te snoepen, ze nam zich voor om dat één dag niet te doen. En dan nog één, en dan nog één. Dat idee gebruikte ik vorig jaar in februari ook, en ook al heb ik twee keer een glas gedronken, ik ben de volgende dag gewoon opnieuw begonnen en dat voelde goed.”