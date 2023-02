Zo houd je Tournée Minérale vol: ‘Counter sociale druk met humor’

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 3 : maak een plan, deel 2.

We zijn een sociale soort, en dat is geweldig maar soms ook moeilijk. Zeker voor wie deelneemt aan Tournée Minerale. Alcohol is een sociaal glijmiddel, en zoals Sartres al wist: “L’enfer c’est les autres”. Je kan er zeker van zijn dat mensen je drankjes zullen aanbieden, dat ze misschien zelf gaan aandringen, en dat ze waarschijnlijk ook vragen gaan stellen. Voor je het eerste Tournée Minérale weekend in gaat, sta je dus best even stil bij hoe je met de sociale druk kunt omgaan.

Voorbereiding is de sleutel

“Haal de strateeg in jou naar boven”, is een van de tips van Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minérale. “Valentijn valt in februari, bijvoorbeeld, en meestal zijn de weekends iets moeilijker omdat mensen dan afspreken of op stap gaan. Als er deelnemers zijn die dat oplossen door minder buiten te komen, dan zou dat erg jammer zijn. Je kunt ook een strategie bedenken voor wat je gaat doen in bepaalde situaties, en hoe je gaat reageren op bepaalde reacties. Je afsluiten voor de buitenwereld is daarom zeker niet nodig.”

Zo lang iedereen ongeveer hetzelfde doet, denken we niet te veel na over ons gedrag. Maar als iemand plots een maand niet meer meedoet, kan dat confronterend zijn. Dat is een van de redenen waarom je sociale druk zult voelen. Het zegt natuurlijk even veel over de ander dan over jouw keuze voor alcoholvrij. Misschien maakt die kennis het makkelijker om er aan te weerstaan.

Humor werkt

Je hebt waarschijnlijk al een idee wie in je omgeving op welke manier gaat reageren, en kunt je dus min of meer voorbereiden op hun opmerkingen, grapjes en aanmoedigingen om toch te drinken. Sta ook even stil bij hoe je gaat reageren in verrassende situaties. Maak in je hoofd (of op papier) een lijstje van mogelijke antwoorden als mensen vragen waarom je een maand niet drinkt, zodat je kunt anticiperen op bepaalde gesprekken. Een doodgewone ‘neen dank je’ kan volstaan, en omdat Tournée Minerale vandaag zo alombekend is, kom je misschien wel gewoon weg met ‘het is februari’. Misschien wil je wel vertellen dat je meedoet omdat je graag wat rustiger zou slapen, of een fris hoofd wil.

Ook humor werkt altijd. Marijke, die al drie jaar deelneemt, houdt wel van zwarte humor. “Vaak is een beleefd antwoord genoeg, zeker voor mensen die me echt kennen. Maar voor de echte koppigaards die blijven zeuren omdat ik geen glas wil, heb ik een grove oplossing gevonden. Ik vertel met een uitgestreken gezicht dat ik een zeer zwaar alcoholprobleem heb overwonnen en dat nu met veel moeite volhoud. Meestal zijn ze zo verbaasd of zelfs geshockeerd, dat ze opgelucht reageren als ik vertel dat het een grap was, en houden ze op met aandringen.” Dat is vrij drastisch, maar een gevat antwoord klaar hebben is geen slecht idee.

Hoe moeilijk het soms ook zal zijn, je hebt een duidelijke motivatie voor je deelname aan deze alcoholvrije maand, dus je kunt daar altijd op terugvallen als je gaat twijfelen. Meer zelfs, misschien ben je er zelfs trots op. Veel succes, en fijn weekend.