Jitske Van de Veire: ‘Stoppen met drinken confronteerde me met mezelf’

Hoe ziet een alcoholvrij leven eruit? Naar aanleiding van Tournée Minerale vragen we bekende gezichten hoe en waarom zij stopten met drinken. Deze week: kapster, body positivity-activiste en Instagram-fenomeen Jitske Van de Veire (29). ‘Ik haal meer uit momenten met vrienden dan vroeger.’

‘Ik dronk als tiener wel eens Bacardi Breezers, pintjes en jenevershotjes op chirofuiven, maar problematisch was dat niet. Ik had een goede band met mijn ouders en kon alles met hen bespreken, rebelleren was dus niet nodig. Toch ontspoorde ik toen ik op mijn negentiende kunstgeschiedenis ging studeren in Gent en op kot mocht. Voor een stuk omdat ik daar te jong voor was en amper verantwoordelijkheidszin had. Voor ik het wist ging ik vijf avonden per week uit aan de Overpoort – whisky-cola’s en tequila tegen de sterren op drinken – waarna ik thuis in Waarschoot wéér op stap ging. Destijds zag ik er geen graten in dat ik avond na avond ladderzat was, per slot van rekening was iedereen rond me dat ook.

Maar de belangrijkste oorzaak van mijn drinkgewoonte was dat ik niet goed in mijn vel zat. In het kunstonderwijs had ik het gevoel dat ik mezelf kon zijn en een plek in de wereld had, aan de universiteit had ik meer het gevoel dat ik aan allerlei verwachtingen moest voldoen en verborg ik mijn geaardheid. Ik wilde zo graag een toffe en een interessante zijn die met iedereen overeenkwam, maar daarvoor had ik alcohol nodig. Dronk ik niet, dan vielen de onzekerheid en de sociale druk me zwaar.’

Verdoving

‘Na een nachtje stappen en comazuipen voelde ik me altijd miserabel. Mentaal omdat ik weer tot mezelf kwam en me zorgen maakte over de gênante dingen die ik misschien gedaan of gezegd had, fysiek omdat mijn lichaam al die drank uiteraard moest verwerken. Bovendien ging ik door het overmatig drinken ook ongezond eten, waardoor ik op korte tijd flink aankwam. Zo belandde ik in een vicieuze cirkel: ik dronk voor een groot stuk omdat ik met een laag zelfbeeld kampte, en achteraf zat ik nog dieper waardoor ik opnieuw naar alcohol greep.

Mijn lief heeft een dochtertje van zeven en wilde me actief bij haar opvoeding betrekken. Dat deed me nadenken over mijn verantwoordelijkheid en het voorbeeld dat ik gaf.

De boel beterde toen ik overstapte naar een kappersopleiding en naar een psycholoog begon te gaan. Daarna opende ik verschillende kapsalons en kon ik het me ook niet veroorloven om elke avond in de drank te vliegen. Toch had ik jarenlang de neiging om me te verdoven met alcohol als ik me down voelde. Zo dronk ik tijdens de eerste lockdown in 2020 toch al gauw weer enkele glazen per avond, gewoon om te vergeten hoe eenzaam en gefrustreerd ik me voelde.’

Plusmoeder

‘De klik is gekomen in de zomer van 2021, toen ik een half jaar samen was met mijn huidige verloofde. Zij dronk toen al jaren niet meer en nam op restaurant altijd een icetea, dus wilde ik dat ook wel eens proberen. Ik bestelde af en toe water, cola of een mocktail, tot ik op een bepaald moment besloot om een ganse week niet te drinken. Tot mijn eigen verbazing werd dat al gauw een maand, en vervolgens een jaar.

Uiteraard hielp het dat ik me goed voelde bij mijn vriendin en zij me alle bevestiging van de wereld gaf. Bovendien heeft mijn lief een dochtertje van zeven en wilde ze me actief bij de opvoeding betrekken. Dat deed me nadenken over mijn verantwoordelijkheid naar haar toe en het voorbeeld dat ik als plusmoeder gaf.’

Sociale impact

‘Merken dat ik ook zonder alcohol kon functioneren en goed in mijn vel zitten was zalig. Ik vóelde ook heel snel dat stoppen met drinken me goed deed. Zo viel ik wat af en ging ik me een stuk fitter voelen, terwijl mijn hoofd een stuk rustiger werd. Zo hoef ik al niet te piekeren dat ik weer over de schreef ben gegaan of een drankprobleem heb, waardoor ik meer ruimte heb om met het leven van elke dag om te gaan. Mentaal heb ik een bocht van honderdtachtig graden gemaakt: destijds dronk ik om mijn zelfvertrouwen een boost te geven, nu geeft juist het nuchter zijn me het gevoel dat ik alles aankan.

Vroeger moest ik de hele dag recupereren van de uitspattingen van de avond daarvoor, nu heb ik nog genoeg energie om van de rest van het weekend te genieten.”

‘Nadelen heb ik er niet van ondervonden, al had stoppen met drinken wel een serieuze impact op mijn sociaal leven. Zo moet je je als niet-drinker toch vaak verantwoorden voor je keuze en hebben mensen er altijd een mening over, terwijl sommigen afhaken omdat ze je minder leuk of interessant vinden. Ergens snap ik dat wel, want toen ik veel dronk babbelde ik erop los, vertelde ik de zotste verhalen en was niets me teveel. Als dat plotseling niet meer zo is, ben je voor sommigen gewoon niet meer dezelfde.’

Bewuster

‘Stoppen met drinken confronteerde me ook met mezelf. Zo ben ik erachter gekomen dat ik misschien toch niet zo sociaal ben als ik dacht. Praatjes maken terwijl je daar geen zin in hebt, doen alsof je het leuk vindt terwijl dat niet zo is om anderen maar te pleasen: met een slok op had ik daar geen problemen mee, nu wel.

Vandaag blijf ik in gezelschap ook minder lang plakken dan vroeger – zelfs met mijn beste vrienden heb ik het na twee, drie uur wel gehad. Maar ik haal ook meer uit zulke momenten dan vroeger: ik geniet meer van de mensen rond me en maak de dingen bewuster mee, want de volgende dag weet ik alles nog (lacht). Bovendien moet ik niets meer missen. Vroeger moest ik de hele dag recupereren van de uitspattingen van de avond daarvoor, nu heb ik nog altijd genoeg energie om van de rest van het weekend te genieten.’