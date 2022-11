Internationale Mannendag: een overzicht van onze beste stukken over mannen

Lijden mannen onder de steeds strenger wordende schoonheidsidealen? Hebben zij andere vriendschappen dan vrouwen? En is het niet stilaan tijd voor een ‘man-bevrijdingsplan’? Op die vragen zocht de redactie de afgelopen jaren een antwoord. Naar aanleiding van de 30ste Internationale Mannendag bundelen we de interessantste stukken hieronder.

De tirannie van het sixpack: waarom bodypositivity bij mannen nog nergens staat

Meer dan de helft van de mannen zou volgens onderzoeken op een negatieve manier naar zijn lichaam kijken, en toch lijkt de bodypositivity-beweging voor heren allesbehalve dezelfde reikwijdte te hebben als voor vrouwen. Hoe komt het dat mannen zich niet meer uitspreken over de schoonheidsidealen die hun worden opgedrongen? Lees het antwoord in dit stuk.

Mannen, makkers, maten, maar meer niet? Vriendschap tussen mannen ontleed

Samen naar de voetbaltraining of een avond doorzakken op café: volgens het clichébeeld hebben mannen niet veel meer nodig om hun kameraadschap levend te houden. Klopt het dat mannen onderling minder hechte vriendschappen hebben dan vrouwen? Een analyse over de vriendschap tussen mannen lees je in dit stuk. Voor pakkende getuigenissen over mooie mannenvriendschappen klik je best hier.

Gevangen in een genderhok: wordt het niet eens tijd voor een man-bevrijdingsplan?

Mannen recycleren minder omdat ze bang zijn om ‘verwijfd’ over te komen. Nee, dit is geen grap, maar een krantenkop uit 2019. Uit onderzoek aan de Amerikaanse Penn State University bleek dat mannen ecologisch verantwoord gedrag zoals recycleren en minder met de wagen rijden ‘onmannelijk’ vinden en het dus minder doen. Dan duikt al snel het begrip toxic masculinity op, een populaire benaming voor het fenomeen dat sommige aspecten van ons klassieke idee van mannelijkheid – het niet tonen van emoties, stoer en competitief zijn, agressie en risico’s cultiveren – het diezelfde mannen bepaald lastig maakt. Is het tijd voor een man-bevrijdingsplan? Dat lees je in dit stuk.

Dominant, roekeloos, agressief: hoe onuitroeibaar is de mannelijke natuur?

Mannen gedragen zich over het algemeen dominanter en minder zorgzaam. Dat geldt, behalve voor chimpansees en bonobo’s, ook voor mensen. Kan die ‘mannelijke natuur’ verklaren waarom er vandaag nauwelijks mannen in de zorg of het onderwijs werken? En moeten we ons neerleggen bij die status quo? Je leest het hier.

Vrouwen en kinderen eerst? Mannen zijn het kwetsbaarst in oorlogstijd

Oekraïense vrouwen mogen naar het buitenland vluchten, mannen moeten blijven om te vechten. Is dat een privilege, een belediging, discriminatie of simpelweg een anachronisme? Zonder gevolgen is het in elk geval niet. Lees hier waarom dat zo is.

