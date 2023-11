Charlotte Vandermeersch: ‘Na de geboorte van mijn zoontje had ik angst voor routine’

In tegenstelling tot wat IMDb beweert, is Charlotte Vandermeersch niet geboren in 1974. Wij vroegen haar wat de mijlpaal 40 voor haar betekent, hoe ze terugkijkt en wat haar plannen voor de toekomst zijn.

“Bedankt voor deze rechtzetting. (lacht) Tot aan mijn verjaardag waande ik me nog helemaal een dertiger. Veertig worden is toch een soort overgang… Mijn grootmoeder, die binnen enkele maanden negentig wordt, zou zeggen dat de jeugd nu nog maar net begonnen is. Toch heb ik het gevoel dat het ‘jong zijn’ niet meer daar is. Daar heb ik nu meer vrede mee dan toen ik 35 was.

Het is niet zo dat ik altijd al wist dat ik ooit wilde regisseren. Nadat ik in 2018 voor het eerst een voorstelling volledig zelf maakte, voelde ook Felix (van Groeningen, Vandermeersch’ man, red.) dat er iets in mij begon te groeien. Tijdens de lockdowns konden we ons samen helemaal verliezen in het schrijven van De Acht Bergen. We hadden het helemaal niet verwacht om in mei die hoofdprijs te winnen in Italië, zeker tussen al die gevestigde cineasten. Het nieuws zorgde dan ook voor consternatie in de zaal. (lacht)

Mijn grootmoeder zou zeggen dat mijn jeugd nu nog maar net begonnen is.

Dat ik nu voor het eerst ook echt werk maak van zingen – iets wat ik al heel lang wil doen – toont aan dat ik in een nieuwe levensfase zit. In alles wat ik doe, volg ik mijn buikgevoel. Dat betekent natuurlijk dat je soms tegen een muur loopt. Als dertiger ben ik lang bang geweest dat de keuzes die je maakt ervoor zorgen dat je opties steeds enger worden. Ik heb na de geboorte van mijn zoontje tijd nodig gehad om te snappen wat het betekent om je plaats in te nemen in je gezin. Ik had angst voor routine. De wereld is immers groot en het avontuur lonkt. Ik heb daar nu veel meer berusting in gevonden, omdat ik ontdekte wat er allemaal mogelijk is als je stil durft te staan.