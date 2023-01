6 tips voor een beter zelfbeeld: ‘Leg je innerlijke criticus het zwijgen op’  

Ook al bepaalt een complexe cocktail van externe factoren mee jouw zelfbeeld, er zijn wel degelijk manieren om een gezondere blik te ontwikkelen op hoe je eruitziet. Ontdek hier zes tips van psychologen.

Psychologen Jana Reck, Gudrun Hespel en Femke Buwalda zijn experts in zelfbeeld. Ze deelden zes tips met ons om een gezonder zelfbeeld te ontwikkelen. Klik op de tips voor meer informatie.

Even Instagram, Facebook of TikTok openen en scrollen maar. De plaatjes die voorbij rollen lijken misschien louter entertainment, maar in werkelijkheid vergelijken we ons suf. Het is bewezen dat wat we te zien krijgen via sociale en klassieke media mee ons zelfbeeld bepaalt. Tijd om er met de grove borstel door te gaan. ‘Je kunt de wereld en samenleving waarin je leeft niet kiezen, maar je kunt wel je eigen sociale mediabubbel vormen.

Wat betekent het om lief te zijn voor jezelf? ‘Ik vertel mijn cliënten altijd dat liefde een werkwoord is’, klinkt het bij psycholoog Gudrun Hespel. ‘Ook een relatie met jezelf verdient aandacht. Probeer de relatie die je hebt met je eigen lichaam aan te pakken zoals de relatie die je hebt met geliefden: een goede relatie werkt wanneer je elkaar respecteert, moeite doet voor elkaar, luistert en tijd maakt voor elkaar.’

‘Stop met jezelf te straffen. Leef je leven nu en doe de dingen de je leuk vindt’, raadt Buwalda aan. ‘Of dat nu zingen in een koor is, yoga of danslessen: laat je niet tegenhouden door hoe je eruitziet om te genieten van een hobby. Je verdient het om plezier te maken.’

‘Verwacht geen wereldwonder, maar laat je ook niet tegenhouden door angst of drempelvrees’, klinkt het bij Hespel. Beginnen met werken aan je zelfbeeld kan al heel laagdrempelig. ‘Jezelf informeren plant een zaadje,’ vertelt Reck. ‘Er zal tijd nodig zijn om alles te laten bezinken en te laten doordringen, stapje voor stapje. Anders leren kijken naar jezelf vraagt tijd. Gun jezelf die tijd dan ook.’

‘Diagnoses worden gemist omdat sommige artsen zich blindstaren op het gewicht van hun patiënt,’ weet Buwalda. ‘De focus op gewicht zorgt ervoor dat mensen boos worden op zichzelf. Die frustratie wil ik mensen besparen. De prioriteit voor mij als psycholoog en anti-dieet-diëtist is om mensen zich goed te laten voelen in hun vel, ongeacht hun gewicht.

‘De wereld is negatiever tegenover dikke mensen en dat is niet eerlijk’, aldus Femke Buwalda. ‘De samenleving veranderen gebeurt helaas niet in 1-2-3. Zoek daarom een community en indien nodig ook professionele hulp,’ adviseert Buwalda. ‘Het is belangrijk om je hart te kunnen luchten bij mensen die je kunt vertrouwen. Het kan heel eenzaam zijn als je omgeving je niet begrijpt.’