Tip voor een beter zelfbeeld: vorm zelf je sociale mediabubbel

Psychologen Gudrun Hespel, Femke Buwalda en Jana Reck, over het proces naar een gezond zelfbeeld: ‘Poets de plaat(jes). Wees kritisch over wie je volgt en hoe je met sociale media omgaat.’

Even Instagram, Facebook of TikTok openen en scrollen maar. De plaatjes die voorbij rollen lijken misschien louter entertainment, maar in werkelijkheid vergelijken we ons suf. Het is bewezen dat wat we te zien krijgen via sociale en klassieke media mee ons zelfbeeld bepaalt. Tijd om er met de grove borstel door te gaan. ‘Je kunt de wereld en samenleving waarin je leeft niet kiezen, maar je kunt wel je eigen sociale mediabubbel vormen,’ luidt het advies van Gudrun Hespel.

Ontvolgen zonder schroom

Sociale media compleet afzweren hoeft nu ook weer niet. ‘Stop alvast met mensen te volgen of op te zoeken die diëten promoten,’ aldus Femke Buwalda. Artikels of video’s over wat sterren en influencers eten, tips over calorieën verliezen, een eindeloze stroom aan gestileerde bikinifoto’s: je kunt kiezen om dit niet meer te bekijken.

Ook Jana Reck is stellig: ‘Onderschat niet hoeveel invloed het heeft als je continu wordt blootgesteld aan één lichaamstype en de boodschap dat je dun en jong moet zijn om mooi gevonden te worden. Wie volg je op sociale media of bekijk je op televisie? Meestal gaat het om mensen waar je naar opkijkt. Wanneer je vervolgens geconfronteerd wordt met je eigen spiegelbeeld zie je jezelf niet in dat rijtje passen. Vergeet niet dat sterren vaak een heel team ter beschikking hebben dat make-up, kapsels en outfits voorziet. Bovendien zijn fotofilters, fotoshop en cosmetische ingrepen ook schering en inslag.’

Hoe meer variatie hoe beter

‘Zorg voor meer diversiteit. Jezelf kunnen herkennen in anderen geeft je de feedback dat ook jij er mag zijn’, klinkt het bij Hespel. ‘Hoe meer variatie hoe beter. Zo leer je jezelf dat al deze mensen een plaats verdienen in onze samenleving, en jij dus ook.’

‘Ik las onlangs dat heroin chic terug in is, wat zoveel wil zeggen als eruit zien alsof je een heroïneverslaving hebt,’ aldus Buwalda. ‘Dat is erg verontrustend en een extra reden om goed op te letten wie je volgt online. Wat mooi bevonden wordt is onderhevig aan trends, waardoor je dus nooit mooi of goed genoeg zult zijn. Het ene moment zijn ronde heupen in, het volgende mag je weer geen heupen hebben. Hoe minder je met dit soort “trends” in aanraking komt, hoe beter.’

Buwalda geeft mee dat het in het begin wat wennen kan zijn om andere types op je netvlies te krijgen. ‘Je ziet echt niet zo vaak mensen die afwijken van de westerse schoonheidsnormen poseren in een bikini of in de hoofdrol van een film. Gelukkig werkt herhaling: hoe vaker je het ziet, hoe normaler je het vindt.’

Het is niet allemaal kommer en kwel op het wereldwijde web uiteraard. Online heb je ook bewegingen zoals Body Positivity en Body Neutrality. De experts juichen deze bewegingen toe en zijn vooral heel erg fan van de influencers die een neutralere blik op onze lichamen promoten. ‘De Body Positivity-beweging is van origine heel boeiend, maar wordt intussen vaak gekaapt of misbruikt door merken om meer producten te verkopen,’ legt Buwalda uit. ‘Ze werd opgericht door dikke, zwarte vrouwen die discriminatie wilden aankaarten. We mogen niet vergeten waar de beweging vandaan komt.’

Meer lezen over zelfbeeld? Klik hier voor ons volledige dossier over het opkrikken van je zelfbeeld en ontdek tips en getuigenissen.