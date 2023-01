Tip voor een beter zelfbeeld: beweging is geen straf

Psychologen Gudrun Hespel, Femke Buwalda en Jana Reck, over het proces naar een gezond zelfbeeld: ‘Vergeet sportieve trends en beweeg op jouw manier.’

Gudrun Hespel is naast psycholoog ook personal trainer. Zelf geniet ze enorm van bewegen en die liefde hoopt ze ook door te geven aan anderen. ‘In mijn lessen zal ik nooit opmerkingen maken over afvallen, werken aan een bikini body of het “verdienen” van je pak frieten. Dat vind ik schadelijke uitspraken. Liever probeer ik mensen attent te maken op hoe ze zich voelen: je hart dat bonst, de energie die door je lichaam giert, het plezier dat je maakt samen of net helemaal alleen.’

Negeer trends

Volgens Hespel zijn heel wat volwassenen de connectie tussen sport en plezier verloren. ‘Doorgaans zijn kleine kinderen blij wanneer de bel gaat en ze mogen gaan spelen. Voetballen, tikkertje, touwtjespringen, noem maar op. Het is een manier om zich uit te leven. Vanaf een bepaalde leeftijd, gewoonlijk in de puberteit, begint te dagen dat sport heel erg gelinkt wordt aan calorieën verliezen, spieren kweken en je lichaam veranderen. Het gaat van mogen naar moeten bewegen. Artikels die stellen dat “rope skipping de beste sport is omdat je er veel calorieën mee verbrandt” zorgen er mee voor dat de associatie tussen bewegen en vermageren gelegd wordt.’

‘Door mijn eetstoornis heb ik lang geprobeerd mezelf klein te maken’, vertelt de psycholoog en personal trainer. ‘Ik was enorm fragiel. Als ik nu terugkijk op die periode en besef wat ik nu kan, namelijk genieten van sport zonder te denken aan afvallen of calorieën, dan maakt me dat heel gelukkig. Het kan me niet schelen dat ik een brede, gespierde rug krijg door m’n training en dat sommige mensen dat niet vrouwelijk vinden. Ik voel me goed tijdens het sporten, dat is al wat telt.’

Aan wat voor beweging je je best waagt is persoonlijk vinden de experts. ‘Laat je zeker niet beïnvloeden door wat er in de magazines getipt wordt als de nieuwe sporttrend’, aldus Hespel. ‘Er zijn enorm veel manieren om te bewegen en dat hoeft ook niet op hoog niveau. Laat je niet aanpraten dat jij per se moet gewichtheffen, joggen of aan pilates moet doen.’

Waar geniet jij van?

‘Ik vind het leuker om te spreken over beweging in plaats van sport. Dat is minder beladen voor mensen die sport zijn gaan associëren met negatieve gevoelens’, vertelt Reck. ‘Als je worstelt met je zelfbeeld, is het geen goed idee om met apps te werken die je vooruitgang en de verbrande calorieën tracken. Ik raad aan om de focus te verleggen van een externe motivatie naar een interne motivatie om te bewegen: wat vind je écht fijn? Hoe voel je je erbij? Vergeet ook niet dat laagdrempelige dingen zoals je huis stofzuigen, de trap nemen, een blokje om wandelen of de hond uitlaten ook al manieren zijn om te bewegen.’

‘Stop met jezelf te straffen. Leef je leven nu en doe de dingen de je leuk vindt’, raadt Buwalda aan. ‘Of dat nu zingen in een koor is, yoga of danslessen: laat je niet tegenhouden door hoe je eruitziet om te genieten van een hobby. Je verdient het om plezier te maken.’