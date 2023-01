Tip voor een beter zelfbeeld: ‘Lucht je hart en zoek steun’

Psychologen Gudrun Hespel, Femke Buwalda en Jana Reck, over het proces naar een gezond zelfbeeld: ‘Je hoeft de zoektocht niet op je eentje aan te vatten. Laat je omringen door vrienden, lotgenoten, actiegroepen of professionele therapeuten.’

Hulp vragen als je worstelt met je zelfbeeld is niets om je over te schamen. In een samenleving die heel erg gefocust is op schoonheid is het moeilijk om hier op je eentje tegenin te gaan. We legden al uit dat de relatie met je eigen lichaam best aangepakt wordt zoals relaties met je geliefden: elkaar respecteren, tijd maken voor elkaar en luisteren naar elkaar. Als je nood hebt aan een extern luisterend oor mag je daar uiteraard ook naar op zoek.

Een goed netwerk

‘De wereld is negatiever tegenover dikke mensen en dat is niet eerlijk’, aldus Femke Buwalda. ‘Ik snap dat mensen zichzelf daardoor willen aanpassen. Je kunt hen dat niet kwalijk nemen, het vergt enorm veel energie om tegen stigmatisering en discriminatie in te gaan. Dit euvel los je niet op met louter zelfacceptatie en zelfliefde.’ Volgens de psycholoog is het daarom erg belangrijk dat we als samenleving strijden tegen deze discriminatie en elkaar ondersteunen. Het loslaten van dingen die je niet kunt controleren is goed, maar als het gaat om discriminatie moet er wel actie worden ondernomen door zij die daar energie voor hebben, stelt de psycholoog.

‘De samenleving veranderen gebeurt helaas niet in 1-2-3. Zoek daarom een community en indien nodig ook professionele hulp,’ adviseert Buwalda. ‘Het is belangrijk om je hart te kunnen luchten bij mensen die je kunt vertrouwen. Het kan heel eenzaam zijn als je omgeving je niet begrijpt.’

Net zoals het helpt om anders met (sociale) media om te gaan, helpt het ook om offline een goed netwerk rond je heen te hebben. Er bestaan ook organisaties waar je je bij kunt aansluiten. Buwalda tipt ‘Dikke Vinger’ (Nederland) en Dik Voor Mekaar (België). Je zult merken dat er veel meer mensen met dezelfde problemen worstelen dan je denkt.