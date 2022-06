5 dingen om te doen op pinkstermaandag

Het eerste weekend van juni duurt een dag langer. Komt dat enigszins onverwacht en ben je bang dat je je gaat vervelen? Dan suggereren we je graag enkele veelbelovende uitstappen.

Retro fietsen

Na twee jaar afwezigheid is Bazaar Bicyclette nu terug. Op die eigenzinnige markt vind je een bont allegaartje van oude fietsonderdelen, vintage foodtrucks, zonnige aperitieven en lekkere bieren. Zo wordt het fietsfeest niet alleen een fijne plek om te vertoeven voor amateursporters, maar ook voor verzamelaars en flaneurs.

Dageraadplaats Antwerpen

bazaarbicyclette.be

Retro meubels

Ook de jaarlijkse stocksale van Belgisch designmerk Furnified vindt plaats op pinkstermaandag. Wie over een kleine beschadiging heen kan kijken of het niet zo erg vindt dat een stuk al ergens in een showroom heeft gestaan, kan er leuke deals scoren aan interessante prijzen. Wie grote aankopen plant, komt maar beter met een portefeuille vol cash en een bestelbusje.

Het motto van Refurnified: Rethink – Reuse – Restyle

Merantistraat unit G, Antwerpen

furnified.com/nl/stocksale

Eerste kans

Ben jij er graag als de kippen bij om iets nieuw te ontdekken? Dan moet je op pinkstermaandag in Gent zijn, want daar opent een nieuwe culinaire hotspot. Na de verovering van Brussel zetten de zussen achter springroll-restaurant Knees To Chin immers eindelijk in op de verovering van hun thuisstad.

Knees To Chin

Ga voor veggie met zoete aardappel en daikon pickles, vegan met gekarameliseerde tofu of probeer de gerookte zalm met yuzumayonaise en citroengrassaus of signature peking eend met misomayonaise en hoisinsaus. Combineer je favoriete rice paper rolls met een side, verwen jezelf met een extra bun, bowl of dimsum en rond af met Vietnamese cake of gestoomde kokosnootballen. Voor elk wat wils.

Voldersstraat 11, 9000 Gent

kneestochin.com

Laatste kans

Zijn expo loopt al sinds het Antwerp Gallery Weekend, maar het leven (après-covid) is nu eenmaal druk. Toch is het leven ook aan de rappen, dus wie de werken van David DeBusseré, vol ogenschijnlijk eenvoudige beelden, graag nog broederlijk naast elkaar bewondert, kan zich maar beter haasten. Maandag zes juni is immers de laatste dag dat DeBusseré exposeert in Antwerpen.

Leopoldstraat 57

daviddebussere.be

David DeBusseré

Hapje eten

Het HAP Food festival strijkt tijdens het pinksterweekend neer in Genk. Van vrijdag tot maandag vind je er een grote verzameling food trucks, die je voorzien van de verrukkelijkste hapjes en drankjes. Ook aan de kleinsten werd gedacht, want voor hen is er zowaar een kinderdorp voorzien waarin een grote gele clown rondwaart. Nu al onvergetelijk.

Evenementenplein Dieplaan, Genk

hapfestival.be