Op maandag 26 juni lanceerde Gault&Millau zijn allereerste Belgische Wijngids: een bundeling van de beste Belgische wijnen van de beste Belgische wijndomeinen. Dit waren de grote winnaars.

De laatste jaren nam de productie van Belgische kwaliteitswijnen een hoge vlucht. In een periode waarin restaurants zich sterk focussen op het gebruik van lokale producten hebben ze in hun wijnaanbod groeiende aandacht voor wijnen van eigen bodem. Ons land telde in 2020 net geen 200 wijnmakers. Een aantal dat vorig jaar steeg naar 259 wijndomeinen die met een productie van 4 miljoen flessen instonden voor een verdubbeling van het volume in het excellente wijnjaar 2018.

Het moment volgens Gault&Millau om een eerste gids gewijd aan de talrijke Belgische kwaliteitswijnen inhoud en vorm te geven. Om enerzijds het florissante werk van de Belgische wijnmakers waardevol in kaart te brengen en hun referenties door wijnliefhebbers en professionals makkelijker te laten ontdekken.

Coup de coeur

Met de eerste editie van deze gids leidt Gault&Millau de lezer naar 82 domeinen en hun specifieke terroir waarbij onderweg 172 wijnen in detail aan bod komen. Daarvoor proefde een jury van meer dan 30 sommeliers en experten met nationale en internationale ervaring bijna 300 ingezonden wijnreferenties. Deelname aan de proefsessie was volledig gratis voor de wijndomeinen. De jury erkende uiteindelijk 42 wijnen als​ coup de coeur waarvan 18 in vijf categorieën met een Belgian Wine Award 2023 vereerd werden.

De gids focust ook op de diverse druivenrassen die in België geteeld worden, zoomt in op terroir, klimaat en geschiedenis van Belgische wijn en bespreekt de diverse gecontroleerde appellaties. Er wordt ook aandacht besteed aan de restaurants die meerdere Belgische wijnen aanbieden en het in de diverse regio’s sterk groeiende oenotoerisme, dat alle aandacht verdient. Onze eerste Gault&Millau Belgische wijngids kwam tot stand met de medewerking van Stefaan Soenen en Gido Van Imschoot.

De winnaars van de Belgian Wine Awards

Mousserende wijnen:

Domaine du Chant d’Eole, Cuvée Réserve Brut 2018

Cruysem, Cruysem Cuvée 2018/2019

Ravenstein, Blanc de Blanc Brut 2019

Schorpion, Zwart Brut 2016

Vignobles des Agaises, Ruffus Grand Millésime 2018

Vin de Liège, L’Insoumise réserve 2019

Witte wijnen:

Aldeneyck, Riesling 2019

Château Bon Baron, Chardonnay 2018

Château de Bousval, Tout Cru 2020

Clos d’Opleeuw, Chardonnay 2020

Gloire de Duras, Pinot Gris Barrique 2021

La Falize, Chardonnay 2019

Wijnkasteel Vandeurzen, Chardonnay Carat, 2020

Rode wijnen:

Aldeneyck, Charles 2018

Château Bon Baron, Trésor La Grande 2018

Wijnfaktorij, Chansaar 2019

Mousserende roséwijn:

Dappersveld-Woestijn, Bruut Rosé Extra Brut 2019

Demi-sec wijn:

Vin de Liège, Notes Blanches 2021

De Gault&Millau Wijngids 2023 bevat 228 pagina’s. De gids is te koop voor € 25,95 bij De Standaard Boekhandel of via de Gault&Millau Online Shop.