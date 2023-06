Tegen de stroom in: 4 rode wijnen uit de Loirestreek die de moeite waard zijn

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: rode wijn uit de Loirestreek.

Rivier en streek

De Loire is de naam van de langste rivier van Frankrijk én van de wijnstreek waar ze doorheen loopt en uitmondt in de Atlantische Oceaan. Deze streek is vooral bekend om zijn witte wijnen van onder meer Sancerre, Pouilly-Fumé, Vouvray en Muscadet, en voor haar zoete wijnen uit de subregio Anjou. Maar de rode wijnen van de Loire verdienen meer aandacht, zeker in de lente en zomer, waarin ze optimaal tot hun recht komen. (Opgelet: verwar de Loire niet met de veel kortere rivier Loir, die ook door deze streek stroomt.)

Gevarieerd

Met zijn vele verschillende druiven, bodems en wijnstijlen is de Loirestreek zeer gevarieerd. In het algemeen behoort hij, door zijn ligging in het midden van Frankrijk en de nabijheid van de Atlantische Oceaan, tot de koelere klimaatzones van de wijnwereld. Vandaar dat ook de rode wijnen er licht en verkwikkend zijn, met fruitige en florale aroma’s, frisse tonen en minder alcohol.

Druiven

De bekendste rode Loirewijnen worden gemaakt van cabernet franc, ook gekend als druif in Bordeaux. Maar terwijl ze in Bordeaux gemengd wordt met andere druiven, worden de rode Loirewijnen alleen van cabernet franc gemaakt, in en rond dorpen als Chinon, Bourgueil en Saumur. Vooral in het oostelijke deel van de Loire, in Sancerre bijvoorbeeld, staat ook pinot noir aangeplant, de druif van de rode bourgognes. Gamay, de druif van Beaujolais, komt er eveneens voor. Verder zijn er regionale druivenrassen zoals pineau d’aunis en grolleau.

Temperatuur

Dat rode Loirewijnen vaak gekoeld geschonken worden, is een verkeerde gewoonte uit het verleden: deze wijnen verdienen dezelfde temperatuur als andere rode wijnen. Eventueel kan keldertemperatuur nog (rond 14 à 15°C), maar zeker niet kouder.

Foodpairing

Rode Loirewijnen horen bij zomerse salades, charcuterie, kaas, gevogelte en wit vlees, maar passen ook verrassend goed bij gebakken en gegrilde vis, en bij groentegerechten.

Geproefd en gekeurd: rode wijn uit de Loirestreek

1. Couly-Dutheil, Chinon en Bourgueil, vanaf 10,90 euro, magnuswijnen.be

Een van de grotere familiedomeinen in de Loirestreek, opgericht in 1921, met ruim 100 hectare wijngaard; alle wijnen bieden hier een uitstekende prijs-kwaliteit.

2. Domaine de la Chevalerie, Bourgueil, vanaf 13,50 euro, wijnhuisvandenbulcke.be

Gecertificeerd biodynamisch domein, met een familiegeschiedenis die teruggaat tot de 17de eeuw, en waar alle wijnen getuigen van grote zuiverheid, finesse en elegantie.

3. Château de Minière, Bourgueil, vanaf 13,95 euro, start2taste.be

Biologisch wijndomein midden in de natuur, sinds 2010 eigendom van de Belgische Kathleen Van den Berghe en haar man, die voortreffelijk werk leveren.

4. Yannick Amirault ‘Côte 50’, Bourgueil, 16 euro, chxvini.be

Deze bekende wijnbouwer, die nu samen met zijn zoon werkt, bewijst met deze volle, fruitige, sappige wijn dat zijn grote reputatie in de Loirestreek volkomen terecht is.