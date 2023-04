Eeuwenoude traditie op fles: 4 wijnen uit Slovenië en Kroatië geproefd

Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen uit Slovenië en Kroatië.

Oost-Europa

Sinds de val van de Berlijnse Muur en het communisme zijn de Oost-Europese landen snel geëvolueerd naar een bloeiende wijncultuur, door economische vooruitgang, de herprivatisering van familiale wijndomeinen en de heropleving van hun eeuwenoude wijntraditie. Twee landen liggen daarbij op koers om even bekend en gereputeerd te worden als West-Europese wijnlanden: Slovenië en Kroatië, buurlanden die één groot wijngebied vormen, grenzend aan Oostenrijk, Italië en Hongarije.

Politiek

Oost-Europa ligt in de klimaatgordel die geschikt is voor kwaliteitswijn en heeft een historische wijncultuur die teruggaat tot de Romeinse tijd. Daarnaast heeft het ook veel eigen unieke druivenrassen en prachtige terroirs: bodems van vulkanisch gesteente, graniet en leisteen. Hoe komt het dan dat de wijncultuur teloorging? Dat had niets met kwaliteit, maar alles met politiek te maken: onder het communisme werden wijnbouwers verplicht hun druiven naar gemeenschappelijke wijnkelders te brengen, waar er een anonieme wijn van gemaakt werd, waardoor ze hun motivatie voor kwaliteitswijn verloren.

Slovenië

De Sloveense wijnbouwers waren de eersten die, nog vóór de val van de Muur, weigerden om hun druiven naar de communistische wijnkelders te brengen. Zij wilden hun eigen wijn maken, onder hun eigen naam. De kwaliteit van hun druiven was immers zo hoog dat ze die niet langer wilden afstaan. De toetreding tot de Europese Unie in 2004, en tot de eurozone in 2007, versnelde dat proces nog. Nu wordt Slovenië het Zwitserland van Oost-Europa genoemd, omwille van de welvaart en het gelijkaardige landschap.

Kroatië

Kroatië ontwikkelt zijn wijncultuur ook in sneltempo. Het deelgebied Slavonië (niet te verwarren met Slovenië) staat bekend om zijn bossen van eikenhout voor vaten en foeders. Kroatië sloot dit jaar aan bij de eurozone, wat de export van zijn wijnen zal bevorderen.

Geproefd en gekeurd: wijnen uit Slovenië en Kroatië

1. Korta Katarina, Dalmatische Kust, Kroatië, vanaf 28,40 euro, santewines.be

De Amerikanen Penny en Lee Anderson combineerden hun liefde voor elkaar, voor de wijn en voor Kroatië met de overname van dit wijndomein annex luxehotel.

2. Burja, Vipava Valley, Slovenië, vanaf 19,17 euro, sloveensewijnen.be

Biodynamisch wijnmaker Primož Lavrenčič behoort tot de top van Slovenië; Burja is de wind die in deze vallei voor afkoeling zorgt en dus voor fijne, elegante wijnen.

3. Duboković ‘Prije 6009 godina’, Hvar, Kroatië, vanaf 18,50 euro, winesoutoftheboxxx.be

Een ex-hoogleraar maakt wijnen van autochtone Kroatische druiven; ‘6009 jaar terug’ verwijst naar de oudste sporen van de wijncultuur in Kroatië.

4. Edi Simčič, Goriška Brda, Slovenië, vanaf 22,46 euro, sloveensewijnen.be

Aleks Simčič behield de naam van zijn vader voor zijn domein op de grens met Italië; samen bouwden zij het uit tot een van de beste en meest bekroonde domeinen van Slovenië.