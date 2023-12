Het leukste van Luik: 16 shop- en eetadressen in de hippe buurt Le Carré

Le Carré staat vooral bekend om z’n bruisende uitgaansleven, maar er valt wel degelijk meer te beleven dan dat. ‘Het gouden vierkant’ is ook een verzamelplaats voor Luikse winkels en tal van restaurants waar je tussendoor op adem kunt komen.

Van plan om te gaan winkelen in Le Carré? Wij stelden een uitgebreide gids samen. En neem het aan van een echte Luikenaar: de geur van ranzig bier die in sommige delen van de wijk heerst, verdwijnt na langdurige blootstelling. In feite voegt het een heel speciaal element toe aan de ervaring…

Adressen voor modeliefhebbers

Yves-Saint-Laurent, Dries Van Noten, Filles à Papa, een beautycorner, en sinds kort ook een eigen assortiment aan piercings in samenwerking met juwelier Piron: Irina Khä heeft het allemaal. Niet alle prijzen staan aangegeven, maar het loont de moeite om je ogen de kost te geven, zelfs als je niet meteen van plan bent om iets te kopen. Alleen al het onthaal van de pas gerenoveerde boetiek is reden genoeg voor een bezoekje.

Rue du Pot d’Or 12



Ygreque

Liefhebbers van Parijse mode kunnen terecht bij Ygreque. Je vindt er een frisse selectie luxemerken, gaande van Isabel Marant en Kenzo tot Golden Goose. Ook hier staat het team voor je klaar en zelfs als je niets koopt, doe je hier inspiratie op.

Rue St Adalbert 8



Coming Soon en La Claque: voor streetwearfans

Ben je meer een fan van streetwear of zoek je een winkel waar je tiener ook terecht kan? Twee plekken waar je aan je trekken komt: Coming Soon, een paradijs voor sneakerfans, vooral voor degenen die van limited editions houden, en La Claque, een conceptstore waar je HUF, Obey en Stance vindt, naast andere labels die favoriet zijn bij Zoomers.

Coming Soon, Rue de la Casquette 23

La Claque, Rue St Adalbert 5A



La Pharmacie

Moet mode voor jou vooral circulair zijn? Rep je naar La Pharmacie voor een grote collectie gerecycleerde vintage. Prijsgewijs zit je hier iets hoger dan bij andere thrift stores, maar dat komt omdat men hier dezelfde aanpak hanteert als een luxewinkel: een goed doordachte selectie items met veel aandacht voor de staat waarin ze verkeren.

Rue de la Casquette 8



Duck

Om een of twee herenwinkels aan je shoppingtour toe te voegen, kun je een omweg maken naar Duck. Het aanbod varieert van Ottodame tot Paul Smith: luxemerken met de nodige cool. Ook de accessoires lonen de moeite en zijn vaak interessant geprijsd.

Rue St Adalbert 18



Martine & co

Martine & Co is het adres bij uitstek voor Marcolini-pralines, Mariage Frères-thee, Dandoy-koekjes, Astier de Villatte-kaarsen en andere topproducten die je shopt in een warme, rustige omgeving. Het is de perfecte plek om een lekker Luiks souvenir op de kop te tikken – of om een geschenk uit te kiezen voor als je ergens uitgenodigd wordt.

Bergerue 18



Benoît Nihant

Een andere verplichte stop is de winkel van de plaatselijke ‘chocolatier et cacaofèvier’, Benoît Nihant, wiens verfijnde creaties met delicate smaken eraan herinneren waarom België absoluut het land van de chocolade is.

Rue du Pot d’Or 10B



Le Coloris

Een shoppingids in Luik is niet compleet zonder een vermelding van Le Coloris, een juwelenwinkel met een selectie van Belgische, Parijs en New Yorkse ontwerpers. Deze verborgen parel werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog opgericht door een paar moedige jonge vrouwen en heeft sindsdien een stevige reputatie opgebouwd in de stad. De winkel heeft sinds kort een nieuw fonkelwit hoofdkantoor, dat de juwelen nog beter tot hun recht moet laten komen.

Rue St Adalbert 9



Voor de kleintjes

Na de betreurenswaardige sluiting van de iconische hoofdvesting van La Parenthèse krijgt de winkel in Le Carré een nieuw leven. In het ruime pand vind je een selectie van speelgoed en boeken voor jong en oud, inclusief gezelschapsspelletjes.

Rue du Pot d’Or 18



Ersatz

Deze shop, gerund door Romain Nicotra, is de plek voor kwalitatieve – maar vaak moeilijk te vinden – beautyproducten. Denk aan parfums van Etat Libre d’Orange en Rahua-haarproducten, om maar iets te noemen.

Rue St Jean en Isle 15

Om de honger te stillen

Rôtisserie St-Adalbert

Op zaterdagochtend moet je bij Rôtisserie St-Adalbert zijn voor krokante braadkip of perfect gebakken ribbetjes. Om weer op gang te komen tussen twee shoppingsessies kan je zoals de locals een paar kippenboutjes oppikken om uit het vuistje te eten.

Rue St Adalbert 20

Caffé Internazionale

Vermijd je liever de vetvlekken, dan is er het Caffé Internazionale. Deze warme kantine, die uitgebaat wordt door een Luiks koppel staat bekend om hun pastrami. Deze wordt geserveerd in een broodje, een slaatje of met pickles. Ideaal als kleine snack.

Rue de la Casquette 17



Kuore

Ook Kuore wordt uitgebaat door een gepassioneerd koppel. Schuif aan in deze zonnige cantinetta voor een aperitiefje, pasta of andere Italiaanse specialiteiten. Het warme interieur maakt het tot de ideale plek om op adem te komen tijdens een shoppingmarathon.

Rue St Adalbert 16



Caudalie

Caudalie is een adresje “à la française” waar ze een heerlijke lunch serveren. Opgelet: voor een middagmaal kan je er enkel op donderdag of vrijdag terecht, en reserveren vooraf is aan te raden.

Rue St Jean en Isle 6



Bitter

Je kan onmogelijk Le Carré verlaten zonder ergens een glaasje te gaan drinken. Je bevindt je immers in de uitgaansbuurt van de Belgische feeststad bij stek. Toch hoeft het niet studentikoos te zijn. Dat bewijst Bitter, de nieuwste cocktailbar van Luik. Een paradijs voor mixologiefanaten. Ze serveren doordachte, verrassende cocktails die er bovendien bijzonder smakelijk uitzien.

Rue de la Casquette 25