Vorig jaar ontdekte mensaap al met uitsterven bedreigd

Het was wereldnieuws toen in november vorig jaar een nieuwe soort mensapen werd ontdekt op Sumatra, de eerste nieuwe mensapensoort sinds de ontdekking van de bonobo in 1929 in Congo. Maar meteen was ook duidelijk dat de Tapanuli-orang-oetan bijzonder zeldzaam en ernstig bedreigd was.

Nu luidt een internationaal team van wetenschappers de alarmbel over het voortbestaan van de soort als er niet snel doortastende actie wordt ondernomen.

'Er zijn minder dan 800 van de dieren over, en die worden bedreigd door megaprojecten, ontbossing, de aanleg van wegen en stroperij', zegt Sean Sloan, hoofdauteur van het artikel in het vakblad Current Biology. 'Hun overblijvende habitat is ongelooflijk klein, amper een tiende van de oppervlakte van Sydney in Australië'.

Chinese megadam

De belangrijkste bedreiging voor de soort is het Batang Toru-project, een megadam die door het Chinese staatsbedrijf Sinohydro gebouwd zou worden en door Chinese financiers gesteund wordt.

Als de dam er komt, zullen belangrijke delen van het leefgebied van de aap overstromen en wordt de rest van de habitat opgedeeld door wegen en hoogspanningsleidingen. Die vormen corridors voor stropers en illegale houthakkers en kunnen zo de doodsteek voor het gebied betekenen.

'Ik denk niet dat ik ooit al zoiets dramatisch gezien heb in veertig jaar onderzoek', zegt hoogleraar William Laurance van de James Cook University in Australië. 'Dit is een cruciale test voor China en Indonesië. Ze zeggen wel voor duurzame ontwikkeling te staan, maar woorden zijn goedkoop.'