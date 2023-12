Wooninspiratie: 6 tips om van je kamer een gezellige cocon te maken 

We brengen gemiddeld een derde van ons leven door in de slaapkamer. Dan kun je maar beter zorgen dat het gezellig is. Wij doken in onze archieven en vonden de meest knusse kamers die je meteen uitnodigen om je onder de lakens te nestelen.

1. Natuurlijke materialen

© Verne

Amazakoué-hout, Calcatta Oro-marmer, linnen lakens en gordijnen vormen de ideale combinatie voor dit penthouse in Nieuwpoort, dat is ingericht door Philip Soen en Ilse Vanhoutte. Hun doel was om een warme sfeer te creëren die onmiddellijk een vakantiegevoel oproept. Het donkere hout zorgt voor een geborgen gevoel, terwijl lichtgekleurde gordijnen en een groot raam dienen als tegenwicht, waardoor de ruimte niet beklemmend aanvoelt. Ondanks de beperkte omvang behoudt het penthouse zijn intieme cocon-gevoel. Een ideale plek om tot rust te komen na een frisse winterwandeling.

2. Mooie tapijten

© Laetitia Bazzoni

In haar chique stulpje in Brussel koos interieurarchitecte Kim Verbiest voor een opvallend tapijt met een excentriek bloemenmotief van het Nederlandse merk Moooi. Dit tapijt brengt niet alleen een warme sfeer met zich mee, maar omhult de ruimte ook in kleurrijkheid. De muren, die in het zwart zijn geschilderd, dragen bij aan de gezelligheid. Kim had voor ogen om de kamer de uitstraling van een luxueuze hotelsuite te geven, waarbij de badkamer slechts door een spiegelwand gescheiden is van de rest van de ruimte.

3. Een middernachtblauwe toets

© Jan Verlinde

Voor Caroline Notté geldt het principe: ‘more is more’. In haar woning aan de rand van het Zoniënwoud ging ze all-out met kleuren en verschillende materialen om een vorlijk eclecticisme te creëren. De architect en interieurdesigner volgt graag haar buikgevoel en koos in de slaapkamer voor een middernachtblauw dat een gezellige, nachtelijke sfeer opwekt. Die kleur wordt dan weer uitgebalanceerd door stoffen en tapijten in verschillende kleuren, waaronder een wandkleed van KRJST Studio. Door dit werk net achter het bed te hangen maakt ze het geheel een streling voor het oog.

4. Een volledig houten interieur

© Stephan Julliard

Hout van dak tot vloer: dit chalet-gevoel spreekt tot de verbeelding en transporteert je meteen naar Gstaad, waar deze woning zich bevindt. Stel je voor dat je na een hele dag op de ski’s kunt ontspannen in deze knusse cocon, doordrenkt met de geur van authentieke natuurlijke oliën. Het puntdak en de nis achter het bed, waar de nachtkastjes zijn ingebouwd, versterken dit heerlijke gevoel van rust. Emmanuel de Bayser, het brein achter de hoog aangeschreven concept stores in Berlijn, en zijn partner Josef Voelk hebben er bewust voor gekozen om niet alle muren te bekleden met hout, om zo het benauwende blokhut-gevoel te vermijden

5. Omgeven door gordijnen

© Hannelore Veelaert

‘Mensen focussen nog te vaak op de drang om meteen grote ruimtes en gigantische meubels te hebben’, verklaart architect Ben Van Dessel, die deze Antwerpse penthouse heeft ingericht door te knutselen en beroep te doen op de Zweedse meubelgigant.

Om zijn kamer te scheiden van de rest van het verblijf en een niet te ontbreken cocon-gevoel te geven, heeft hij warmrode gordijnen rond het bed gehangen, die met een eenvoudige stang vasthangen aan het plafond. Dankzij deze gordijnen krijgt de penthouse een visuele scheiding zonder de rest van de ruimte te kunnen vergeten. Tussen de living en de slaapkamer is een schuin dak gekomen: nog een mooi idee om het cocon-gevoel te versterken.

6. Zachte materialen

© Hannelore Veelaert