Vaste waarden

Ze leerden het vak bij absolute toppers of hadden eerder al een ander succesvol restaurant. Hier schuif je vol vertrouwen je voeten onder tafel.

Vlaanderen ALBUM

Vlaamse kaai 6, 2000 Antwerpen

albumantwerpen.be

Dinsdag en woensdag gesloten.

Toon Craen runde jarenlang de succesvolste koffiebar van Antwerpen Noord, terwijl Joris Gielen bij restaurant Veranda de keuken leidde. Samen startten ze een nieuw verhaal, Album. In de begindagen was het een leuke brunchplek met zelfgebakken brood, prima koffie en toffe en héél toffe bordjes eten uit de open keuken. Die prima koffie en dat fantastische brood, ook om mee te nemen naar huis, zijn er nog steeds, maar het menu nam een bocht. Op basis van de gerechten is Album eigenlijk een fine dining restaurant, maar dan met uitsluitend lunch. Noordzeekrab met tomaat, pulpo met paprika en passievrucht of cordon bleu met puree: je kunt echt alles verwachten op het menu bij Album.

Gerechten van 12 euro tot 20 euro.

OGST

Ridder Portmansstraat 4,

3500 Hasselt

ogst.be

Zondag en maandag gesloten.

Vijf jaar hard werk leverde Ogst eind 2019 een verdiende eerste Michelinster op. Chef Sébastien Wygaerts zag dan ook bij Couvert Couvert van dichtbij hoe je aan die weg timmert. Met kompaan en maître-sommelier Diederik Herbots bouwde hij Ogst in korte tijd uit van lokale bistro tot high-end restaurant met een uitstraling ver over de provinciegrenzen heen. De stijl omschrijf je best als modern gastronomisch Franse keuken met een minimalistische voorkeur. Toch is Ogst best laagdrempelig en voor veel mensen een eerste kennismaking met gastronomie. Ondertussen vind je naast de deur de nieuwe traiteurzaak Ogst Deli, waar je naast heerlijke gerechten ook wijnen, pasta en charcuterie kunt vinden voor thuis.

Menuformule tussen 76 euro en 99 euro, maar ook à la carte mogelijk.

HOP

Vaartkom 1a,

3000 Leuven

hopgastrobar.com

Open van dinsdag tot vrijdag, zaterdag afhankelijk van seizoen.

Tijdens de ontwikkeling van, het adres liegt er niet om, de Leuvense Vaartkomsite was Hop een van de eerste horecazaken. In een gezellige bistro in een modern en best strak kader kookt eigenaar en chef Bram Verbeken lekkers van bij ons. Een keuken die werkt met kwalitatieve producten en balanceert tussen nostalgie en vernieuwing. Het diner vangt altijd aan met enkele speelse bites, amuses waarna hedendaagse interpretaties van ingrediënten en gerechten volgen. Daarnaast is er een eigenzinnig aanbod aan bieren en wijnen: Verbeken was immers ooit bierchef van Vlaams-Brabant.

Lunch 30 euro, ’s avonds vier gangen voor 55 euro.

RIZOOM

Nieuwewandeling 62,

9000 Gent

rizoomgent.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Rizoom is de uit de hand gelopen pop-up van Yves Kerckhoffs. In de tijdelijke invulling van de renovatie aan de Nieuwewandeling begon hij met Shibui een ramenbar met eigen stijl en recepten. Toen plotseling de ruimte ontstond om te blijven resideren, werd een tandje hoger geschakeld met Rizoom. Naar het model van een Japanse izakaya, een gastropub of zelfs brasserie, werden het concept en het menu aangepast. Kerckhoffs, fotograaf van opleiding, kookt sindsdien een vast menu waar de open grill vaak een hoofdrol in speelt. Met veel aandacht voor lokale en minder bekende producten, maar steeds met een Japanse bril op de neus. Naast een keurige selectie sake, staan er uitsluitend natuurlijk gemaakte wijnen op de kaart die prima passen bij de stijl van de keuken.

Lunch vanaf 42 euro, diner 85 euro.

MONSIEUR V

Dapperensquare 19,

1630 Linkebeek

monsieurv.be

Zondag, maandag, zaterdagmiddag en dinsdagmiddag gesloten.

Warme houten wanden, een oud hakblok, een snijmachine en een met tegels in Parijse metrostijl beklede muur: Monsieur V verenigt alle kenmerken van de bistronomie. Maar laat ons vooral de open keuken niet vergeten van Jan Verhaert, de chef die ook na zijn passage bij Bernard Loiseau niemand onberoerd laat. Als voorgerecht is er de terrine van het huis, een uitmuntende charcuterieschotel die de smaakpapillen streelt met ronde en kruidige noten, met als hoofdelementen ingelegde bloemkool, paarse mosterd en krulandijvie met vinaigrettetonen. Onweerstaanbaar als hoofdgerecht is de gele gevogeltefilet, hier in een krokant korstje en toch extra mals dankzij de trage garing. Van een hemels contrast gesproken. Ook de rond gesneden, gelakte groenten zijn uitmuntend. De mooie selectie wijnen zal de kenners zeker bekoren.

Orange District © GF

Gerechten van 26 tot 39 euro, menu 39 euro.

VONK

Kachtemsplein 13, 8870 Kachtem

vonk-gastrobar.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Op het dorpsplein van Kachtem bij Izegem vind je tussen feestzaal en oude kroeg een prachtige serre. Daarin huist Vonk, een gastrobar die een logisch gevolg is van de feestzaal ernaast. De feestzaal draagt namelijk dezelfde naam als de maître en de chef van Vonk. Stef en Bart vonden nog genoeg tijd om naast het runnen van die feestzaal ook een aparte zaak te openen. Voor de lunch kun je twee dan wel drie gangen nemen, ’s avonds is er meer bewegingsvrijheid. Snacks om het aperitief al wat aan te kleden met verder een vrije keuze naar voorkeur. Verwacht klassieke combinaties die hedendaags gebracht worden, en porties voor de grote eter.

Voorgerechten tot 25 euro, hoofdgerechten vanaf 25 euro.

ORANGE DISTRICT

Lanfestraat 17, 8000 Brugge

rock-fort.be

Open op weekdagen.

Orange District is een kind van de coronacrisis. Rock Fort was twee decennia lang een vaste waarde in de Brugse horeca, maar chef Hermes Vanliefde voelde dat er nood was aan verandering. Samen met gastheer Peter Laloo werd alles herbekeken, wat resulteerde in drie nieuwe zaken. Het takeawaysucces van de lockdown werd voortgezet in Glocal en er kwam een laagdrempelig restaurant met te delen gerechten bij: Teasers. Gelukkig bleef er ruimte voor de basis: een klassieke keuken, met heel veel liefde uitgevoerd, en een hoogwaardige bediening, Orange District. Wat je eet bepaalt de keuken en het seizoen voor jou, maar je kunt wel naargelang de grootte van je honger een extra stop inlassen in het menu. Kraakvers en met veel metier bereid.

Vier gangen 65 euro, extra gang 15 euro.

Brussels Gewest VENTRE SAINT GRIS

Diepestraat 10,

1180 Brussel

ventresaintgris.com

Zondag en maandag gesloten.

Rémi Colombe, de chef die achter het fornuis staat, is nog geen dertig, maar hij deed al heel wat ervaring op bij de veeleisende David Martin van La Paix. Hij wordt bijgestaan door de niet veel oudere, flegmatische Martin Tfelt. Het duo presenteert een uitgekiend menu met drie sterke voorgerechten en hoofdgerechten, met keuze uit vegetarisch, vis en vlees. Daarnaast zijn er de onontkoombare klassiekers zoals entrecote, steak friet en zelfs braadkip voor de zaterdagse lunch. Alles dus om ook de meer conventionele lokale klanten te bekoren. Toch is dit veel meer dan een gemoedelijk buurtrestaurant. Het bewijs? De op open vuur gegrilde makreel. Of de mierikswortelcrème, de in de mond exploderende smaken van sesamzaadjes en vooral de onvergelijkbare ravioli op basis van ratte-aardappelen en gerookte paling.

Menu 46 euro.

FLAMME

Roemeniëstraat 56,

1060 Brussel

flamme-restaurant.com

Zondag en maandag gesloten.

Vuur speelt hier de hoofdrol, met dank aan een precisiegrill die we ook al bij topchef Kobe Desramaults in Gent hebben gespot. Bénédicte Bantuelle en Hanna Deroover ontlokken duivelse kunstjes aan dit ietwat middeleeuws ogende instrument. Een voorbeeld? De broccoli met caesardressing, geroosterde bietjes gemarkeerd met een rode espuma, tot en met komkommer met een lactosausje om duimen en vingers bij af te likken. Voor de dierlijke eiwitten zorgt dan weer een voortreffelijke Oedslach-contrefilet, zes weken gerijpt, met een smaak die neigt naar gezouten vlees. De mooie mozaïekvloer, het prachtige Belgische marmer, de speakers in jarentachtigstijl en vooral de indrukwekkende ingewerkte wijnkast typeren het sfeervolle interieur. Opgelet: de stijlvol verlichte selectie wijnflessen staat hier niet alleen om naar te kijken.

Gerechten om te delen van 8 tot 25 euro.

Wallonië MASU

Rue d’Havré 79,

7000 Bergen

Facebook masu.restaurant

Zaterdag, zondag, maandag en dinsdagmiddag gesloten.

Het interieur van Masu is niet echt aantrekkelijk, met de nogal donkere, kale bakstenen, oude balken en OSB-platen, in contrast met de kleurige muurschildering en de ‘moderne’ verlichting. Dit restaurant pakt dan ook uit met ‘moderne gerechten’. En die belofte wordt ook waargemaakt, dankzij de onconventionele maar smaakvolle bereidingen. Zo is er Koreaans streetfood, van braadkip tot kimchi, maar ook vis, te beginnen bij een heerlijke zeebrasem, met een twist van mais en popcorn. Ook de vegetariërs komen hier aan hun trekken, dankzij de originele risotto die tapioca weer sexy maakt door de nappage met een coulis van eigeel gemarineerd in yuzu. Ideaal bij al dit lekkers zijn de gesuggereerde wijnen van Domaine du Bout du Monde, of beter nog, een eigenzinnig drankje zoals de Masu Vice, een zurig bier gepimpt met passievruchtenaroma van de Borinage-brouwerij.

Flamme © GF

Lunch 28 en 30 euro, menu 39 euro.

VILAIN

Avenue Paul Pastur 365,

6032 Charleroi

vilainrestaurant.be

Zondag, maandag, dinsdag en woensdag gesloten.

Liefhebbers van natuurwijnen en gerechten om te delen hadden in Charleroi niet veel keuze. Maar hun geduld wordt meer dan beloond door Vilain. In een weelderige residentie uit 1920 garandeert het jonge team een gastronomisch feest. Hun vrolijke, ongedwongen stijl is aanstekelijk. Chef Antoine Château wordt bijgestaan door Joël Geismar, die onder meer ervaring opdeed bij Fripon, El Camion, Le Cambodge en Winery Brugmann. Met de hulp van uitgelezen wijnen (zoals Grüner Vetliner van Matthias Häger) toveren zij geïnspireerde composities op tafel, van plantaardige harmonieën – gebrande venkel met citrusvruchten, of bonensalade met munt en hazelnoot – tot originele vleesgerechten – krokante tagliata van aged holsteinrund of gegrilde octopus met jalapeño-olie.

Gerechten om te delen van 8 tot 28 euro.

BASILE

Rue du Moulin 52,

5081 Bovesse

basile-cuisinegourmande.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Basile De Wulf, die nog in Bon Bon achter het fornuis stond, kiest voor het platteland, wat resulteert in een houten chalet op het terrein van een landbouwbedrijf. Een kwestie van gezond verstand in een tijd waarin veel koks zich al te diep in de schulden steken. Helemaal in lijn hiermee focust hij zoveel mogelijk op lokale producten. Het eerste voorgerecht is zonder meer verrassend, met dank aan de artisjokvinaigrette en de gemarineerde sardientjes. De krachtige vissmaak brengt het gehemelte in vervoering. Je zou zelfs gaan dromen van exotische stranden. De chef, die subtiliteit combineert met een kordate zweepslag, verrast nogmaals met de filet van griet, weidepaddenstoelen en wilde asperges. Een creatie die schittert door de volmaakt ronde land-zeeharmonie. Afsluiten doen we met een lamsnootje, heerlijk mals en op smaak gebracht met daslook.

Menu 50, 65 en 80 euro, lunch 28 euro.

BOTEYE

Place Pierre le Grand 2,

4900 Spa

Facebook Botèye

Maandag, dinsdag en woendag gesloten.

Een cocktailbar die er prat op gaat ook echte gerechten aan te bieden? Missie geslaagd. Het beperkte menu van Botèye biedt allerlei lekkers in kleine porties, besproeid met nauwkeurig geselecteerde dranken. Alles reflecteert de voorliefde van Cédric Lansival en Laëtitia Bogais voor expressieve creaties van eigen bodem, inclusief lactofermentatie en zelfgeplukte planten en kruiden. Zo is er de gravlaxforel (van de oudste viskwekerij van het land, Commanderie 7), bereid op grondklimop uit de streek, met als gevolg een vegetale, bijna muntachtige toets. Idem voor de kokkels à la meunière, geserveerd met daslookbloempjes, die in de mond exploderen. Even verleidelijk is de prei met vinaigrette, afkomstig van de Potagerie d’Antan (Theux), vergezeld van een verfrissende vinaigrette op basis van gefermenteerde kumquats. Een droom van een plek.

Gerechten om te delen van 3 tot 15 euro.