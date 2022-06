Tent op de rug

Nagelnieuwe tassen die toch al heel wat zomerse avonturen achter de rug hebben? Jef Van Dyck van de Antwerpse start-up Obvious Outdoor maakt rugzakken van oude scoutstenten onder de naam I was a tent once. Sinds de lancering in 2021 blijft hij het circulaire principe perfectioneren. Zo bevatten de nieuwste rugzakken een vilten rugsteun van oude voetbaltenues en een laagje was voor extra regen- en windbestendigheid. De riemen zijn gemaakt van gerecycleerd nylon van onder meer oude visnetten. Voor de productie zorgt De Kemphaan, een maatwerkbedrijf in Hamme voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

109,50 euro, obvious-outdoor.com