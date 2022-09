Teen spirit

Het begon allemaal met een lijn herenoverhemden in 1989, een decennium later breidde het Belgische label Bellerose zijn garderobe uit met een damescollectie en vervolgens een kindercollectie. Later volgden flagshipstores in Antwerpen, Knokke, Brussel, Parijs en Amsterdam. Vandaag heeft Derek Van Heurck, de zoon van oprichter Patrick Van Heurck, de artistieke leiding van het merk overgenomen. Hij richtte zijn pijlen op Gen Z en ontwierp een gloednieuwe tienercollectie, van 14 tot 18 jaar.

