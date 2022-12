Rel van de maand

“Ik denk dat iedereen wel avonturen heeft beleefd waarvan je later denkt: niet zo netjes.” Een jeugdzonde, noemt Johan Derksen het wanneer hij in de Nederlandse talkshow Vandaag Inside lacherig beschrijft hoe hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw penetreerde met een kaars. De voetbalanalist verzet zich hevig tegen de massale kritiek en cancelcultuur die hem naar eigen zeggen treft. Daarover getuigt hij in ettelijke kranten en televisieprogramma’s, waarin hij ook vandaag nog geregeld aanschuift als gast.