Rabarber is een groente, al denken heel wat mensen ten onrechte dat het fruit is. Dat komt omdat we dit friszure gewas in de keuken vaak verwerken in confituur of gebak. Deze rabarbertaart is een aanwinst voor smulpapen die eens iets anders willen dan een mierzoet dessert.

Voor 6 personen:

1 rol zanddeeg

4 stengels rabarber

100 g lichte rietsuiker

50 cl water

Voor de amandelcrème:

1 ei

60 g boter op kamertemperatuur

25 g lichte rietsuiker

25 g bruine suiker

50 g amandelpoeder

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Maak de amandelcrème: klop het ei los in een kom en voeg vervolgens boter, bruine suiker, lichte rietsuiker en het amandelpoeder toe. Meng alles tot een smeuïge massa. Zet de amandelcrème even in de koelkast.

3. Spoel de rabarberstengels en snijd de taaie uiteinden eraf. Snijd de stengels eerst in de lengte en vervolgens kruiselings doormidden, zodat ze in een steelpan passen.

4. Breng in een steelpannetje 100 g rietsuiker met 50 cl water aan de kook. Voeg na een paar minuten de rabarberstengels toe. Dek af en laat stoven tot de rabarberstukken beetgaar zijn. Verwijder de rabarber met een schuimspaan en dik de siroop gedurende 10 minuten verder aan.

5. Leg een vel bakpapier in de taartvorm en pas het zanddeeg in de vorm. Prik de bodem en de randen in met een vork.

6. Smeer de amandelcrème op het deeg alvorens de afgekoelde rabarberstengels erop te leggen (aarzel niet om ze in stukken te snijden als ze te groot zijn).

7. Bestrijk de rabarber met de siroop uit de steelpan. Plaats in de oven gedurende 30 minuten. Serveer de taart op kamertemperatuur.

8. Werk af met wat amandelpoeder- of schilfers.

2 © DIANE HENDRIKX

4 © DIANE HENDRIKX

5-7 © DIANE HENDRIKX